Australische havens zijn meerdere dagen offline door cyberaanval

De Australische havens van DP World, de op een na grootste havenbeheerder van het land, zijn het doelwit van een cyberaanval. Hierdoor heeft de beheerder de werkzaamheden in zijn havens grotendeels stilgelegd. De havens kunnen volgens Australië nog meerdere dagen gesloten blijven.

De cyberaanval werd vrijdagavond ontdekt, waarna al het internetverkeer in de getroffen havens uit voorzorg werd stilgelegd, om ongeautoriseerde netwerktoegang te voorkomen. Het gaat om de containerterminals in Melbourne, Sydney, Brisbane en Fremantle. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om de vracht van de schepen halen, en voor vrachtwagens om de havens te bereiken en te verlaten, aldus Independent.

Zaterdag liet de nationale cyberveiligheidscoördinator van Australië, Darren Goldie, weten dat de storing waarschijnlijk 'nog meerdere dagen blijft voortduren en gevolgen gaat hebben voor de export en import van goederen'. Via de havens van DP World vindt ongeveer veertig procent van het vrachtverkeer in Australië plaats. Overigens is het volgens DP World wel nog mogelijk om inkomende gevoelige vracht in de havens te verwerken.

Het is nog onduidelijk wie er achter de cyberaanval zitten. De politie van Australië doet volgens Goldie momenteel onderzoek naar de toedracht van het incident. Om wat voor aanval het gaat, en of er bijvoorbeeld ransomware bij betrokken is, is dus nog onduidelijk. Ook is DP World nog bezig om de effecten van de aanval op zijn systemen en data vast te stellen, laat het bedrijf weten aan Bloomberg.