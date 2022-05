'Werk ligt stil bij Belgische terminaluitbater Sea-Invest na cyberaanval'

Volgens de Belgische krant De Tijd liggen de werkzaamheden bij Sea-Invest sinds vrijdag stil. Het bedrijf beheert wereldwijd haventerminals voor het doorvoeren van bulkgoederen. Ingewijden melden dat het bedrijf slachtoffer is van een cyberaanval.

De Tijd sprak met ingewijden die claimen dat alle activiteiten van Sea-Invest sinds vrijdag zo goed als stil liggen. Sea-Invest wilde tegenover de krant niet reageren. Een woordvoerder meldt dat ze geen commentaar geven.

Toch lijken er wel degelijk problemen met de doorvoer van goederen. De supermarktketen Colruyt verwacht door de problemen bij Sea-Invest hinder bij leveringen van levensmiddelen, waaronder ananas en bananen, al verwacht de supermarkt niet dat klanten dit zullen merken.

Sea-Invest verwerkt goederen in Belgische havens en is ook actief in Zuid-Afrika, Duitsland, Frankrijk, Polen, Ivoorkust, Luxemburg en Senegal. Bij het bedrijf werken 5500 mensen en volgens eigen cijfers verwerkt het bedrijf jaarlijks meer dan 150 miljoen ton aan goederen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat haventerminals doelwit zijn van een ransomware-infectie. In 2017 was ook Rotterdam doelwit van hackers en kwamen twee terminals stil te liggen. De haven is daarom in 2020 begonnen met het opzetten van een digitale brandweer, om dit soort aanvallen te voorkomen.