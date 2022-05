Olieopslagplaatsen in Terneuzen en Gent hebben vertragingen na cyberaanval

Olieopslagbedrijf Evos heeft na een cyberaanval problemen met het laden en lossen van olie in zijn terminals in de havens van Gent en Terneuzen. Het is niet bekend of deze aanval gekoppeld is aan de Black Cat-aanval waar Duitse oliebedrijven mee zijn getroffen.

Een Evos-woordvoerder zegt Tweakers dat er een 'onderbreking' is in de IT-systemen, waardoor er vertraging is ontstaan bij het laden en lossen van olie in Terneuzen, Gent en Malta. De olieopslagplaatsen worden nog wel gebruikt en dit kan ook veilig, zegt het bedrijf. Evos ontkent volgens NU.nl een recent artikel van Argus, waarin staat dat er ook Evos-olieterminals in Amsterdam zijn getroffen. Ook de haven van Amsterdam ontkent tegenover NU.nl dat Amsterdamse olieterminals geraakt zijn door een cyberaanval.

Maandag maakten de oliebedrijven Mabanaft en de Duitse tak van Oiltanking bekend ook te zijn getroffen door een cyberaanval. Oiltanking zei beperkte opslagcapaciteit door de aanval te hebben en Mabanaft maakte bekend minder olie te kunnen leveren in Duitsland. Beide bedrijven verklaarden 'force majeure', waarmee ze aan klanten laten weten in een overmachtssituatie te zitten en contractuele verplichtingen mogelijk niet na te kunnen komen. De twee bedrijven zijn samen onderdeel van het moederbedrijf Marquard & Bahls.

Handelsblatt schrijft op basis van een intern rapport van het Duitse federale cyberbeveiligingscentrum BSI dat de twee Duitse bedrijven zijn getroffen door de Black Cat-ransomware. Dit is ransomware die door criminelen kan worden gehuurd als ransomware as a service. Wie er achter de aanval zit, is onbekend. Volgens BSI zijn de criminelen via een zeroday binnen de systemen van de oliebedrijven gekomen. Hoeveel losgeld er is gevraagd, is niet duidelijk.

Door de aanval kan Oiltanking maar beperkt olie leveren aan onder meer Shell en kleinere bedrijven, omdat geautomatiseerde processen nu handmatig moeten. Volgens BSI kan deze noodsituatie alleen voor een 'korte termijn' worden gehandhaafd. Worden de problemen bij Oiltanking niet snel opgelost, dan zouden er 'merkbare knelpunten' kunnen ontstaan in het leveren van onder meer brandstof in Duitsland. Shell en het Duitse tankstationbedrijf Aral zeggen volgens Reuters alternatieve bevoorradingsroutes te nemen om er zeker van te zijn dat de tankstations nog genoeg brandstof hebben.

Niet alleen oliebedrijven zijn deze week getroffen door een cyberaanval. Dinsdag bleek terminaluitbater SEA-invest ook aangevallen te zijn, waardoor volgens ingewijden de werkzaamheden sinds vrijdag stil zouden liggen. SEA-invest is onder meer in Belgische havens actief en levert bijvoorbeeld levensmiddelen aan supermarkten van Colruyt.