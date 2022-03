Belgisch ministerie van Defensie is aangevallen via log4j-kwetsbaarheid

Het Belgische ministerie van Defensie is afgelopen donderdag aangevallen via een log4j-kwetsbaarheid. Het ministerie geeft weinig details over de aanval; mogelijk is het e-mailverkeer verstoord.

De aanval begon donderdag op een computernetwerk van het ministerie met internettoegang, zegt een woordvoerder volgens onder meer HLN. Defensie nam 'snel' quarantainemaatregelen om de getroffen netwerken te kunnen isoleren. Het ministerie heeft nu de prioriteit om het netwerk operationeel te houden; afgelopen weekend zouden teams aan het werk zijn gesteld om de situatie onder controle te houden, Defensie-activiteiten voort te zetten en partners te waarschuwen.

Er zijn nog niet veel details over de aanval bekend; zo is het niet duidelijk wat de aanvallers wilden en wat de precieze omvang is. HLN schrijft dat de aanval 'ernstig' lijkt te zijn. Persdienst Belga zegt sinds vrijdag geen mails meer te hebben ontvangen van het ministerie en denkt daarom dat het e-mailverkeer van het ministerie is verstoord.

Het ministerie geeft wel aan dat de cybercriminelen een log4j-kwetsbaarheid gebruikten. De eerste kwetsbaarheid in deze logginglibrary kwam anderhalve week geleden aan het licht. Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de Log4Shell-kwetsbaarheid.