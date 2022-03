Gemeentes Almere en Hof van Twente zetten systemen preventief offline door log4j

Almere en Hof van Twente hebben enkele van hun systemen afgesloten. Dat doen die gemeentes uit voorzorg, vanwege de kwetsbaarheden in Apache log4j. De gemeente Almere bepaalt dinsdagochtend welke applicaties weer in gebruik worden genomen.

Volgens Omroep Flevoland heeft Almere onder andere zijn Citrix-systemen offline gehaald. Die worden gebruikt door medewerkers van de gemeente om in te loggen. De gemeente doet dit uit voorzorg, om een mogelijke cyberaanval op de systemen via de log4j-kwetsbaarheid te voorkomen. De gemeente Almere heeft in de nacht van maandag op dinsdag gewerkt aan de systemen en besluit op dinsdagochtend welke applicaties weer in gebruik genomen kunnen worden. Dan moet ook duidelijk worden wat de gevolgen worden voor inwoners van Almere.

Hof van Twente laat in een Facebook-bericht weten dat de gemeente ook zijn systemen preventief offline heeft gehaald. De website van Hof van Twente verwijst momenteel door naar dat bericht. De gemeente laat daarin weten dat het zijn systemen sinds zondagavond 12 december offline heeft gehaald. Volgens de gemeente is de dienstverlening daardoor 'tijdelijk beperkt', bijvoorbeeld voor het uitgeven van paspoorten en rijbewijzen.

Hof van Twente werd eind vorig jaar slachtoffer van een cyberaanval, waarbij de systemen van de gemeente werden geïnfecteerd met ransomware. De gemeente geeft aan dat het 'alles wil doen om te voorkomen dat zoiets nogmaals gebeurt'. "We hopen dat we de systemen komende dagen, uiterlijk eind deze week, weer online kunnen brengen", schrijft de gemeente.

De kwetsbaarheid in Apache log4j werd eind vorige week aangetroffen. Deze Java-tool wordt in verschillende applicaties en diensten gebruikt om logs bij te houden. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk om op afstand willekeurige code te injecteren en uit te voeren met de rechten die de betreffende Java-applicatie heeft. Versies van log4j 2.0-beta9 tot en met 2.14.1 zijn kwetsbaar. Er zijn updates uitgebracht om de kwetsbaarheid op te lossen; het probleem is bij versie 2.15.0 verholpen.

Het NCSC waarschuwde recent voor 'een grote kans op grote schade' op korte termijn en publiceerde een lijst met kwetsbare software, hoewel de organisatie ook benadrukt dat deze nog niet volledig is. Op de lijst staat onder meer software van Microsoft, Cisco, Amazon, Oracle en McAfee, maar bijvoorbeeld ook de Java-versie van Minecraft, waarvoor Mojang recent al een beveiligingsupdate uitbracht. Volgens het NCSC is er al proof-of-concept-code gepubliceerd voor het exploiteren van de kwetsbaarheid. Het NCSC ontvangt ook meldingen dat de kwetsbaarheid actief wordt misbruikt.