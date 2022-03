Belgisch wetsvoorstel moet vasthouden smartphone tijdens rijden strafbaar maken

Met een wetsvoorstel wil een Belgische commissie strengere regels invoeren om het gebruik van onder meer smartphones achter het stuur verder tegen te gaan. Het gebruiken van een smartphone achter het stuur was al verboden, maar nu wordt ook het vasthouden van een telefoon strafbaar.

In het wetsvoorstel wordt er gesproken over een 'mobiel apparaat met een scherm' in plaats van een telefoon, schrijft De Tijd. Zo wordt het bijvoorbeeld ook verboden om een tablet of e-reader achter het stuur te gebruiken. De bestuurder mag het mobiele apparaat niet gebruiken, vasthouden of manipuleren. Nu is het vasthouden van een mobiel apparaat achter het stuur in België niet verboden; alleen het gebruik ervan is verboden.

Naast het vasthouden van een mobiel apparaat, wordt het ook verboden om het apparaat te gebruiken wanneer deze op schoot, de middenconsole of op de passagiersstoel ligt. Bestuurders mogen een telefoon bijvoorbeeld niet op schoot leggen en zo als navigatie gebruiken; dit mag alleen in een houder. Wie de wet overtreedt, riskeert een boete van 174 euro. Nu is de boete voor het gebruik van een smartphone 116 euro.

Een Belgische Kamercommissie stemt op dinsdag over het voorstel; volgens HLN is er onder coalitiepartijen en oppositiepartij N-VA een meerderheid voor het voorstel. Mogelijk stemt de federale regering in januari over het voorstel, waarna deze in maart in werking zou kunnen treden.

Binnen de regering werd volgens De Tijd ook gewerkt aan een wetsvoorstel om met slimme camera's smartphonegebruik achter het stuur mee op te kunnen sporen. Vooral de coalitiepartijen PS en MR zouden hier echter tegen zijn, omdat dit een te grote inbreuk op de privacy zou zijn. Daarom wordt er nu gewerkt aan een wet om een proefproject mogelijk te maken. Het verkeersinstituut Vias test zo'n systeem al langer.