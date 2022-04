België test camera's om smartphonegebruik achter het stuur vast te leggen

Verkeersinstituut Vias meldt in België met succes camera's te hebben getest die kunnen detecteren of automobilisten hun smartphone achter het stuur gebruiken, waarna ze beboet kunnen worden. In Nederland is zo'n systeem al in gebruik.

Vias meldt dat de camera's bij de testen accuraat konden vastleggen of chauffeurs hun mobieltje gebruikten tijdens het rijden. De camera's worden daarvoor boven de weg geplaatst, op een brug of portiek, en nemen verschillende foto’s van elke passerende auto. Ze zijn gericht op de voorruit, maar nemen ook foto's van de nummerplaat van het voertuig. Met behulp van kunstmatige intelligentie filtert het systeem de foto's waarop te zien is dat de chauffeur een smartphone gebruikt. Overige foto's worden verwijderd en gezichten worden onherkenbaar gemaakt.

Als de politie op basis van die selectie een overtreding constateert, kan deze een boete uitschrijven. Dat kan ook als bijvoorbeeld blijkt dat de automobilist geen gordel draagt. Bovendien stelt Vias dat het Belgische verbod op gebruik van 'een draagbare telefoon' achter het stuur, uitgebreid wordt met andere afleidende bezigheden als het lezen van een krant of het kijken naar filmpjes met een laptop op de schoot. Verder meldt het instituut dat automatische nummerbordherkenning nog niet geïntegreerd is, maar wel mogelijk wordt.

De politie van België kan het systeem nog niet inzetten. Daarvoor is een wetswijziging nodig. Volgens de VRT komt die wetswijziging er volgend jaar. België zou het derde land ter wereld zijn waar het systeem vervolgens in gebruik genomen zou worden. In Nederland zijn de camera's sinds november in gebruik. Vias is een onafhankelijk kennisinstituut om de verkeersveiligheid, mobiliteit, veiligheid en gezondheid in België te verbeteren. Australië zet de techniek al meer dan een jaar in bij wegen.

Update, 10:20: Informatie toegevoegd dat de camera's ook in Australië in gebruik zijn. Met dank aan de tip van c-mattic.