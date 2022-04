Gmail had een grote storing waardoor berichten niet werden ontvangen

Gmail heeft dinsdagavond een omvangrijke storing gehad, waardoor berichten die naar Gmail.com-adressen werden verstuurd, niet afgeleverd werden. Het was de tweede grote storing in een week.

De storing begon dinsdagavond rond 21:42 uur en was woensdag iets voor 01:00 uur verholpen. Gebruikers meldden dinsdagavond dat ze wel toegang tot Gmail hadden. Berichten die naar Gmail.com-adressen werden verstuurd, kregen echter een bounce-notificatie dat het e-mailaccount dat ze probeerden te bereiken, niet bestond.

De problemen deden zich wereldwijd voor. Google zelf spreekt van een 'aanzienlijke hoeveelheid' gebruikers die er last van hadden. Niet bekend is of de storing alle gebruikers trof. De laatste keer dat Google zelf bekendmaakte hoeveel Gmail-gebruikers er in totaal waren, was in 2018; toen had de webmaildienst 1,5 miljard actieve accounts.

Het is de tweede keer in een week dat Gmail een storing heeft. Maandag betrof het probleem dat gebruikers door een authenticatiestoring niet konden inloggen bij Gmail en andere Google-diensten, zoals YouTube en GSuite.