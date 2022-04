Gmail gaat bedrijfslogo's bij geauthenticeerde mailafzenders tonen

Gmail gaat binnenkort bedrijfslogo's bij afzenders tonen als Google de afzender kan authenticeren. Zo moet een gebruiker bijvoorbeeld duidelijk kunnen herkennen dat een mail daadwerkelijk van een bank komt wanneer het logo van de bank bij de afzender staat.

Voor het tonen van de bedrijfslogo's gaat Gmail Brand Indicators for Message Identification gebruiken. Binnen deze BIMI-standaard wordt het logo van een bedrijf pas getoond als de mailprovider kan bevestigen dat het bedrijf daadwerkelijk de instantie is die de mail verstuurt en het dus niet een kwaadwillende is die een bedrijf probeert te imiteren.

BIMI doet dit door bedrijven hun e-mails te laten authenticeren met Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, of dmarc. Bedrijven en organisaties moeten hiervoor hun mails authenticeren met Sender Policy Framework, ook wel bekend als SPF, of met Domain Keys Identified Mail, ook wel bekend als DKIM. Dan kunnen ze dmarc inzetten. Daarna kunnen ze Google voorzien van hun gevalideerde logo's met een Verified Mark Certificate.

Zodra bedrijven of organisaties aan deze voorwaarden voldoen en alle antimisbruikchecks van Google doorstaan, gaat Gmail het bedrijfslogo tonen op de plek waar nu avatars verschijnen. In de smartphoneapp zien gebruikers het logo dus al in de inbox; in de webversie moeten gebruikers eerst doorklikken naar een mail.

Gmail-gebruikers hoeven niks te doen om de bedrijfslogo's te zien. Google zegt de functie in de komende weken te willen implementeren in Gmail. Deze maildienst is daarmee niet de eerste die BIMI ondersteunt; Yahoo-mail doet dit nu al.