Mails van Nederlandse politie krijgen blauw verificatievinkje in Gmail

Mails van de Nederlandse politie krijgen in bepaalde mailclients, waaronder Gmail, een blauw verificatievinkje. Dit is mogelijk door het ondersteunen van de open mailstandaard BIMI. De politie is voor zover bekend een van de eerste overheidsinstellingen die BIMI ondersteunen.

De Nederlandse politie ondersteunt BIMI sinds 15 mei, zegt de instelling tegen SIDN. Dankzij Brand Indicators for Message Identification kunnen bedrijven en organisaties aan mailontvangers laten zien dat zij de daadwerkelijke verstuurder zijn. Het gebruik van BIMI gaat daardoor in theorie phishing en spoofing tegen. Naast een blauw vinkje zien gebruikers het logo van de politie.

BIMI-vinkjes worden alleen getoond als de versturende partij e-mails authenticeert met Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance, ofwel Dmarc. De mails moeten ook geauthenticeerd zijn met SPF of DKIM, kort voor Sender Policy Framework en Domain Keys Identified Mail. Daarnaast moet het te gebruiken beeldmerk auteursrechtelijk geregistreerd zijn.

"Op dit moment zijn wij bij mijn weten naast de Belastingdienst de enige overheidsorganisatie die BIMI al geïmplementeerd heeft", zegt Peter Gelhard, deliverymanager IP en domain office van de Nederlandse politie, tegen SIDN. Gelhard zegt dat de politie BIMI heeft geïmplementeerd omdat 'het van maatschappelijk belang is dat de communicatie met de politie veilig, integer en zichtbaar is'. Naast Gmail ondersteunt onder meer Yahoo-mail BIMI, maar Microsoft Outlook niet.