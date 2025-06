SIDN: aantal .nl-domeinen stabiliseert na acht maanden krimp

Het aantal .nl-domeinen is in het vierde kwartaal van dit jaar gestabiliseerd. Hiervoor was acht maanden sprake van een krimp. Volgens de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland is die krimp gestopt doordat het aantal nieuwe registraties is gestegen en het aantal opheffingen daalde.

In het afgelopen kwartaal steeg het aantal nieuwe registraties van .nl-domeinen met achttien procent, schrijft SIDN in een kwartaalupdate. Het aantal opheffingen van domeinnamen nam tegelijkertijd af. In de afgelopen drie maanden stabiliseerde het aantal .nl-domeinnamen daardoor op zo'n 6,2 miljoen.

Eerder was er nog sprake van een constante krimp in dat aantal, doordat het aantal opheffingen met tien procent steeg ten opzichte van een jaar eerder en de nieuwe registraties met tien procent daalde. In totaal kromp de .nl-domeinmarkt met 1,7 procent.

SIDN noemt daar diverse redenen voor. Zo zetten veel providers en ondernemers ongebruikte domeinnamen uit de coronaperiode stop. Verder worden veel nieuwe domeinnamen voor actietarieven geregistreerd die in het tweede jaar niet meer gelden. Als de prijs dan stijgt, heroverwegen beheerders het aanhouden van de domeinnaam.

Ook heeft het ondernemersklimaat invloed op het aantal .nl-domeinen. Bedrijven die stoppen, heffen hun domein vaak ook op. Afgelopen jaar steeg het aantal bedrijfsbeëindigingen met vijftien procent en daalde het aantal starters met acht procent. Tot slot noemt SIDN de manier waarop het internet gebruikt wordt als invloed op het aantal .nl-domeinen. Zo blijkt het beleid van Google invloed te hebben op de omvang van het domeinnaamportfolio van 31 procent van de ondernemers.