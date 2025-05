SIDN haalde eind 2023 8000 domeinnamen van malafide houder offline

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, of SIDN, beëindigde eind vorig jaar 8000 .nl-domeinnamen van een malafide houder. In heel 2023 werden iets meer dan 10.000 domeinnamen beëindigd door SIDN.

SIDN beheert de .nl-domeinnamen en kan deze onder meer beëindigen als de houder niet voldoet aan de algemene voorwaarden. In de meeste kwartalen van 2023 werden als gevolg daarvan enkele honderden domeinnamen doorgehaald, blijkt uit het transparantierapport van de organisatie. In het eerste kwartaal ging het bijvoorbeeld om 268 domeinnamen, in het derde kwartaal om 538.

In het vierde kwartaal van 2023 is dat aantal plots veel hoger: 8824 domeinnamen werden doorgehaald door SIDN. “Dit was een gevolg van een houder die 8000 domeinnamen registreerde, maar geen identiteit kon aantonen. De malafide intentie van de houder werd daardoor duidelijk. We beëindigden het abonnement met alle 8000 domeinnamen, zodat de houder geen schade kon aanrichten", verklaart Danielle Hermsen, manager support bij SIDN, op de website van de organisatie.

Sinds afgelopen oktober mogen Nederlandse domeinnamen niet meer via een proxy geregistreerd worden. Op die manier wil SIDN het toenemende misbruik van .nl-domeinen tegengaan. "In de praktijk zien we dat domeinnamen die geregistreerd worden met malafide intenties, relatief vaak op naam van een privacy- of proxydienstverlener worden geregistreerd", aldus de organisatie destijds.

SIDN ontving vorig jaar ook 62 zogeheten notice-and-takedownverzoeken. Bij dergelijke verzoeken gaat het om websites met content die 'onmiskenbaar (overduidelijk) onrechtmatig of strafbaar is en alle pogingen om de content weg te laten halen door dichter betrokken partijen zijn mislukt'. 22 van deze verzoeken werden toegewezen, met name vanwege identiteitsfraude.

Ook werden diverse websites die zich schuldig maken aan cybercriminaliteit offline gehaald in 2023. Zo werden 2090 phishingwebsites offline gehaald, net als 410 nepwinkels en 70 URL's die malware verspreiden.