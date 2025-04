ACM draagt SIDN op om twee domeinnamen van webwinkel TI-84shop te schrappen

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, ofwel SIDN, heeft op last van de Autoriteit Consument en Markt twee domeinnamen van TI-84shop geschrapt. Volgens de marktautoriteit is dit de eerste keer dat ze deze bevoegdheid inzet.

Het gaat om de domeinnamen www.ti-84shop.nl en www.ti84shop.nl, schrijft de ACM. De toezichthouder heeft de SIDN in maart opgedragen om de domeinnamen te schrappen. In dezelfde periode werd TI-84shop ook uit de lucht gehaald. Sinds begin 2020 heeft de ACM op basis van artikel 2.7 van de Wet handhaving consumentenbescherming de wettelijke bevoegdheid om 'bij dreigende ernstige schade aan collectieve consumentenbelangen een website uit de lucht te laten halen door een internettussenpersoon'. Daarom heeft de SIDN de domeinnamen geschrapt.

In september vorig jaar had de ACM aan TI-84shop al een dwangsom opgelegd voor onder andere de late levering van bijvoorbeeld gameconsoles en het uitblijven van terugbetalingen aan klanten. De dwangsom was opgelopen tot het maximum van 250.000 euro. Daarnaast had de webwinkel zijn werkwijze onvoldoende aangepast, aldus de ACM.