Eigenaar van TI-84shop is aangehouden en wordt verdacht van internetoplichting

Amarsingh B., de eigenaar van TI-84shop, is vorige week aangehouden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie tegenover het Algemeen Dagblad. Hij wordt verdacht van internetoplichting. Er loopt momenteel nog een onderzoek.

Amarsingh B. is afgelopen vrijdag voorgeleid, schrijft het AD. Hij blijft veertien dagen langer vastzitten. B. wordt verdacht van internetoplichting met zijn webshops. Hij zou opzettelijk gekochte producten niet hebben geleverd en geen terugbetalingen hebben gedaan bij retourzendingen. Een woordvoerder van het OM zegt tegen het AD dat er momenteel nog een onderzoek naar Amarsingh B. loopt.

TI-84shop is al langer in opspraak. De Autoriteit Consument en Markt besloot vorig jaar de webshop offline te halen. Het was voor het eerst dat de ACM dat deed. Dat gebeurde na herhaaldelijke klachten van klanten over het niet leveren van producten of doen van retourbetalingen. Veel tweakers waarschuwden ook voor de shop in de Pricewatch-shopreviews. Na het offline halen van TI-84shop begon de eigenaar een nieuwe webwinkel, waarover dezelfde klachten binnenkwamen, schreef Radar.