OM wil fraude via betaalapplicatie Tikkie harder aanpakken

Het Openbaar Ministerie is van plan om fraude via betaalapplicaties zoals Tikkie harder aan te pakken. Er is een speciaal team geformeerd die zich met dergelijke fraude gaat bezighouden. De toegenomen populariteit van betaalapps zoals Tikkie heeft ook voor meer fraude gezorgd.

Dat zegt waarnemend hoofdofficier van justitie René de Beukelaer in een gesprek met AD. De bedoeling is om betaalverzoekfraude via applicaties zoals Tikkie harder aan te pakken, maar momenteel is er bij de politie en het OM nog te weinig kennis. Het opzetten van een team moet helpen om beter inzicht te krijgen in dergelijke fraude en deze beter te kunnen bestrijden. Daarnaast worden er opleidingen aangeboden om de kennis te vergroten, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat binnen een paar jaar ook de basisteams binnen de politie om kunnen gaan met digitale fraude.

Fraudeurs proberen mensen met Tikkie in de val te laten lopen door ze bijvoorbeeld één cent over te laten maken, om het slachtoffer te laten bewijzen dat hij of zij zelf geen fraudeur is. Er wordt een betaallink gestuurd die niet naar de site van Tikkie leidt, maar naar een phishingsite. Na het doorsturen van het slachtoffer naar een nepsite van zijn of haar bank, wordt met de verstrekte bankgegevens de rekening leeggehaald.

De Beukelaer noemt als voorbeeld een geval in Rotterdam, waarbij vorige maand een 20-jarige Rotterdammer werd aangehouden vanwege fraude met Tikkie via Marktplaats. Meerdere gedupeerden hadden zich bij de politie gemeld waarbij de schade in de tienduizenden euro's zou lopen.

Betaalapplicaties zoals Tikkie, eigendom van ABN Amro, zijn in de afgelopen tijd snel populair geworden. Inmiddels hebben de meeste banken hun eigen methodes om betaalverzoeken uit te sturen. Volgens de Beukelaer zit in het gemak van deze applicaties ook een risico: "Even snel een cent overmaken. Zo gebeurd. Je staat er verder niet bij stil. Daarin schuilt het gevaar."

Ook het kabinet heeft oog voor de toegenomen fraude met betaalapplicaties. Er ligt een voorstel om strengere straffen te gaan uitdelen aan deze manier van oplichting.