Tikkie verwerkte bijna 5,5 miljard euro aan betalingen in 2022, verbreekt record

Tikkie heeft in 2022 zo'n 5,44 miljard euro aan betalingen verwerkt, wat naar eigen zeggen een record is. Er werden dit jaar 130 miljoen betaalverzoeken en betalingen verstuurd via de universele betalingsapp van ABN Amro.

Gemiddeld steeg de waarde van een gemiddeld tikkie met ruim drie euro naar 41,84 euro per transactie. Gebruikers zijn daarbij erg snel met het betalen van de verzoeken; van de 130 miljoen tikkies werd 89 procent op dezelfde dag betaald, 63 procent zelfs binnen een uur en 36 procent binnen vijf minuten. Sinds de introductie van de betalingsapp in 2016 verwerkte Tikkie ruim 16,8 miljard euro aan betalingen. Het grootste deel van dat bedrag werd dus dit jaar overgemaakt.

De drukste dag was volgens de betalingsapp vrijdag 25 november, toen 530.000 tikkies betaald werden, aanzienlijk meer dan de gemiddelde 350.000 betalingen per dag. "Dit komt niet alleen doordat veel Nederlanders op deze dag hun salaris ontvingen, maar ook omdat Oranje een wedstrijd speelde tegen Ecuador tijdens het WK voetbal. De wedstrijd luidde het weekend in en leidde tot extra veel tikkies met omschrijvingen als ‘voetbal’, ‘WK’ en ‘bier’."

Tikkie is een gratis service ontwikkeld door ABN Amro waarmee gebruikers betalingsverzoeken kunnen aanmaken en delen via bijvoorbeeld WhatsApp. Andere gebruikers kunnen vervolgens via iDEAL geld overmaken naar degene die het verzoek verstuurde, ongeacht van welke bank de gebruikers klanten zijn. Ondertussen hebben veel banken een eigen systeem dat lijkt op Tikkie; het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan acht miljoen gebruikers.