WinFuture: opvolger Snapdragon 8cx Gen 3 telt 12 cores en wordt op 3nm gebakken

De opvolger van de Qualcomm 8cx Gen 3-soc zal volgens techwebsite WinFuture twaalf cores bevatten, waarvan acht high-performance cores en vier zuinige cores. De chip zal naar verluidt op een 3nm-procédé gebakken worden en gebruikmaken van UFS 4.0-geheugen.

Volgens de redactie van WinFuture zal deze nieuwe ARM-soc ook gebruikmaken van de X65 5G-modem die in 2021 is geïntroduceerd. De techsite meldt dat deze 5G-modem misschien niet in alle varianten van de nieuwe soc zal worden geïntegreerd, en stelt dat Qualcomm twee versies van de soc in de pijplijn zou hebben zitten. Een eerste variant zou intern de naam SC8380X hebben meegekregen, terwijl een tweede variant als SC8380XP door het leven gaat.

De nieuwe soc zou zijn ontwikkeld in samenwerking met medewerkers van Nuvia, een start-up die Qualcomm begin 2021 heeft overgenomen en is opgericht door chipontwerpers die onder andere bij Apple gewerkt hebben. Eind vorig jaar onthulde Qualcomm al dat het in 2023 laptopprocessors wil uitbrengen met cores die ontworpen zijn door Nuvia-medewerkers. De ceo van het chipbedrijf stelde toen dat Qualcomm de best presterende low-power cpu wil aanbieden.