Qualcomm gaat socs voor pc's Snapdragon X noemen

Qualcomm gaat toekomstige socs voor pc's aanduiden als Snapdragon X, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. Die heetten tot nu toe 8cx of 7cx.

Qualcomm kondigt nog geen nieuwe socs aan, maar spreekt alleen over de naamswijziging. Met de naam Snapdragon X houdt Qualcomm vast aan de Snapdragon-merknaam die het inmiddels bijna vijftien jaar in gebruik heeft. Onder meer socs voor smartphones en wearables dragen ook de naam Snapdragon. Vorige socs voor pc's heetten ook al Snapdragon, maar kregen namen als 8cx Gen 3. De eerste socs in de Snapdragon X-serie zal Qualcomm binnenkort aankondigen.