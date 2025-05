Inmarsat vertrekt per 1 februari uit Nederland na intrekken van vergunning

Inmarsat vertrekt voor 1 februari volgend jaar uit Nederland. Het bedrijf heeft een overeenstemming gesloten met de Nederlandse overheid om naar Griekenland te verhuizen, zegt het bedrijf tijdens een rechtszaak die door belanghebbenden over de 3,5GHz-band was aangespannen.

Inmarsat zegt tijdens de rechtszaak dat het per 1 februari 2024 niet meer actief zal zijn op de 3,5GHz-band in Nederland. Het bedrijf zegt tijdens de rechtszaak dat het dan verhuist naar Griekenland. Het bedrijf heeft overeenstemming bereikt met de Nederlandse overheid, al moeten die plannen nog officieel ondertekend worden. Eerder kreeg Inmarsat al toestemming van de Griekse telecomautoriteiten om de 3,5GHz-band daar te gebruiken.

Inmarsat komt daarmee noodgedwongen tegemoet aan de eisen van de Nederlandse overheid. Het demissionair kabinet trok in augustus de vergunning in die Inmarsat nodig heeft om de 3,5GHz-band te gebruiken met zijn satellietstation in het Friese Burum. De overheid wil die 3,5GHz-frequentieband, met de bandbreedte tussen 3450 en 3750MHz, bij de 5G-telecomveiling aanbieden. Daarvoor moeten verschillende gebruikers van de band uit Nederland vertrekken of stoppen met het gebruik ervan. Inmarsat is daarvan de grootste dwarsligger, maar ook onder andere Schiphol maakte bezwaar tegen het nieuwe Nationaal Frequentieplan waarin staat dat de band voor de veiling moet worden gebruikt. Die bedrijven spanden daarom een rechtszaak aan tegen de staat.

Er waren al gesprekken gaande tussen Inmarsat en de Griekse overheid. De Nederlandse overheid mengde zich daar ook in om te kunnen zorgen dat Inmarsat zich in dat land zou kunnen vestigen. Aanvankelijk zou Inmarsat in Griekenland een vergunning kunnen krijgen tot eind 2027, wat het bedrijf te kort vond. Inmarsat wilde een garantie dat het langer kon blijven, maar kreeg die garantie niet. Het bedrijf zegt tijdens de rechtszaak niet of het die garanties nu alsnog heeft gekregen, maar na gesprekken met de Nederlandse overheid lijken Inmarsats bezwaren wel weggenomen. Inmarsat heeft ook een vergoeding van de Nederlandse staat gekregen, maar zegt niet hoe hoog die is.