RDI: 5G-veiling gaat niet meer in 2023 plaatsvinden

De Nederlandse veiling van de 5G-frequentie gaat waarschijnlijk niet meer dit jaar plaatsvinden. Het Nationaal Frequentieplan moet daarvoor worden aangepast. De Rijksdienst Digitale Infrastructuur zegt tegen NU.nl dat dit voor vertraging van de veiling zorgt.

De Rijksdienst Digitale Infrastructuur, die de veiling van de 5G-frequenties in Nederland regelt namens het ministerie van Economische Zaken, denkt niet dat de veiling nog in 2023 kan plaatsvinden. "Een veiling dit jaar behoort niet meer tot de mogelijkheden", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De woordvoerder zegt verder dat er nog geen nieuwe datum voor de veiling bekend is.

Het probleem bij de 5G-veiling draait vooral om het zendstation van Inmarsat, dat de bandbreedte tussen de 3400 en 3800MHz gebruikt. Dat is de frequentie waarop Nederlandse telecomproviders 5G willen aanbieden. Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de tegenstrijdige problemen met die frequentie. Om Inmarsat weg te krijgen, moet het Nationaal Frequentieplan worden aangepast. Daar hebben 'verschillende partijen' nu beroep tegen aangetekend, bevestigt de woordvoerder van de RDI aan NU.nl.

Het was al langer de vraag of de veiling van de 3,5GHz-band nog dit jaar zou gebeuren. De minister van Economische Zaken, Micky Adriaansens, zei in juli van dit jaar nog dat dat zou afhangen van de uitkomst van een rechtszaak over de frequentieband. Als het ministerie geen overeenstemming bereikt met Inmarsat, verwachtte de minister dat 'de veilingprocedure op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2024 zal kunnen plaatsvinden'. Vorige maand werd duidelijk dat die overeenstemming niet werd bereikt. Daarom moet er een rechtszaak plaatsvinden die in oktober begint. De kans is nagenoeg nonexistent dat daardoor de veiling nog dit jaar kan beginnen.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 21-09-2023 09:52
80 • submitter: Markie2008

21-09-2023 • 09:52

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Submitter: Markie2008

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tweakert4plus 21 september 2023 11:31
Om Inmarsat weg te krijgen, moet het Nationaal Frequentieplan worden aangepast.
Dit kan ik dus niet logisch vatten. En ook nergens wordt er aangegeven(/of te duckduckgo'n) waarom de RDI het NFP aanpast!
Als het frequentieplan wordt aangepast, zou dat juíst betekenen dat Inmarsat niet weg hoeft omdat ze hun huidige frequenties kunnen blijven gebruiken.
Wat houdt dat dan eigenlijk precies in dat ze dat willen gaan veranderen. Er is al een Europees -ondoordacht- besluit welke frequentiebanden er gebruikt gaan worden voor 5G in Europa, waar de mobieltejs dan ook op zijn afgesteld en niet zomaar effe aangepast kunnen worden. 'Ondoordacht', omdat er blijkbaar vooraf niet goed geïnventariseerd is welke frequentieband door wie al in gebruik is. Als voor dat besluit deze kennis wél aanwezig zou zijn geweest, hadden ze zeker niet gekozen om 5G op deze banden te laten communiceren.
Ook lijkt het erop dat demissionair minister Adriaansens heeft liggen slapen,
of alleen maar kwijlend gefocused was op het veilen van de 176 miljoen euro aan frequentiebanden
of ze heeft achter het net gevist omdat ze niet op tijd op de hoogte was gebracht wat voor stom besluit het EU heft genomen,
of net als de EU niet op de hoogte was dat Inmarsat al 30 jaar gelicenseerd IS om deze frequenties voor een wereldwijde maritieme nooddienst te gebruiken.
In ieder geval: zij was verantwoordelijk en van anticiperen op deze zaak valt ook niets goed aan te merken, met als troon dat ze nu tegen het gerechtelijk besluit in gaat en doodleuk probeert 'door te varen'!

Is er al een rechtzaak geweest tussen overheid en Inmarsat, blijkbaar niet:
De inhoudelijke zitting staat nu gepland op
11 oktober 2023 en, indien nodig, 12 oktober 2023.
Ik mis wat informatie, dus kan er met het verhaal hierboven geheel naast zitten, maar daarom begon ik ook dat ik de logica hier niet van inzie.
ucsdcom
@tweakert4plus21 september 2023 14:19
[...]

Dit kan ik dus niet logisch vatten. En ook nergens wordt er aangegeven(/of te duckduckgo'n) waarom de RDI het NFP aanpast!
Als het frequentieplan wordt aangepast, zou dat juíst betekenen dat Inmarsat niet weg hoeft omdat ze hun huidige frequenties kunnen blijven gebruiken.


Is er al een rechtzaak geweest tussen overheid en Inmarsat, blijkbaar niet:

[...]


Ik mis wat informatie, dus kan er met het verhaal hierboven geheel naast zitten, maar daarom begon ik ook dat ik de logica hier niet van inzie.
Nog steeds zie ik niet waarom een gedeeltelijke licentie niet zou kunnen. Snelheidsproblemen/capaciteitsproblemen door volle frequentiebanden spelen voornamelijk in de grotere steden.Een licentie voor de steden met de gebieden er omheen zou al kunnen helpen (net zoals België 5g in delen toestond bijvoorbeeld met name voor regio Brussel), of toch een licentie onder de lijn....ijmuiden-Zwolle bijvoorbeeld.

Dan koop je nu licenties die direct bruikbaar zijn zonder rechtzaken, kunnen de providers een sneller aanbod gaan aanbieden waar dit al kan en kan er een kleinere veiling met lagere tarieven gedaan worden voor het stuk ten noorden van deze lijn. De netwerken moeten toch eerst de frequenties uitrollen en dan optimaliseren in het uitgerolde gebied. Dus daar kunnen ze dan alvast mee beginnen. Nu is het straks nog een jaar of meer wachten en dan moet uitrol en optimalisatie nog beginnen.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 23 juli 2024 09:24]

dutchnltweaker
21 september 2023 09:54
En alweer uitgesteld.. zo zonde dit. Niet dat we mogen klagen natuurlijk over ons netwerk, maar enige vooruitgang in het 5G gebiedt wordt nu dus wel continue tegengehouden. Waarbij onze buurlanden wel op dit frequentie mogen en kunnen uitzenden.

Edit:
Het probleem bij de 5G-veiling draait vooral om het zendstation van Inmarsat, dat de bandbreedte tussen de 3400 en 3800MHz gebruikt.
Tja sorry, maar het is een commerciëel bedrijf, waarom moet dit ons probleem zijn? Ze wisten al langer dat er wat verandert ging worden en hebben het best lang tegen gehouden. Hierdoor lopen we al wel bijna 3 jaar "achter".

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 09:24]

SunnieNL @dutchnltweaker21 september 2023 10:48
Dat commerciele bedrijf gebruikt deze frequenties al langer dan dat 5G in ontwikkeling was. Die frequentie is al bijna 30 jaar in gebruik. En 28 landen hebben daar eind jaren 70 ook voor getekend. Daarom is dat nu "ons" probleem.

Gezien die frequentie dus al zeer lang gebruikt wordt door dit bedrijf, hadden ze daar met de ontwikkeling van 5g ook wel rekening mee kunnen houden?
dutchnltweaker
@SunnieNL21 september 2023 11:02
Gezien die frequentie dus al zeer lang gebruikt wordt door dit bedrijf, hadden ze daar met de ontwikkeling van 5g ook wel rekening mee kunnen houden?
Daarom dus:
While the specifics of the 3.5GHz order aren’t of interest to most people, the upshot is that the private sector will get access to useful and largely unused midrange spectrum for use in 5G networks. Researchers and regulators in Europe and Asia have identified the 3.5GHz band as ideal for 5G signaling, as it offers an excellent combination of wireless signal distance, building penetration, and bandwidth; the only challenge has been reallocating previously-reserved spectrum for 5G. Now, that can happen, and 5G devices can be built to support the same 3.5GHz ranges across North America, Europe, and Asia.
Bron: https://venturebeat.com/m...ghz-band-to-future-wi-fi/
“Mid-band spectrum is perfect for 5G because it carries plenty of data while traveling significant distances.”
Bron: https://www.nokia.com/tho.../spectrum-bands-5g-world/
SunnieNL @dutchnltweaker21 september 2023 14:40
Leuk bedacht, maar er zitten dus al mensen in die frequentie ruimte. Er was geen enkele andere frequentie ruimte te vinden die hetzelfde doet?
the only challenge has been reallocating previously-reserved spectrum for 5G. Now, that can happen,
Dat is dus het probleem. Dat kan dus niet altijd, zoals in dit geval. Die ruimte is namelijk al 30 jaar gereserveerd voor dit systeem en kan niet even makkelijk verhuisd worden. Zowel de ontvangst kant als de versturende kant kan niet zomaar veranderd worden. Die onderzoekers hebben dus hun onderzoek niet goed gedaan, want dan hadden ze geweten dat 28 landen eind jaren 70 (30 jaar! geleden) een afspraak hebben gemaakt over deze noodfrequentie en de beschikbaarheid daarvan.
LEX63 @SunnieNL21 september 2023 14:18
Gezien die frequentie dus al zeer lang gebruikt wordt door dit bedrijf, hadden ze daar met de ontwikkeling van 5g ook wel rekening mee kunnen houden?

Juist ik ben het volledig met je eens.
ocrammarco @dutchnltweaker21 september 2023 10:06
Op deze frequentie worden ook nood oproepen ontvangen in Bierum, ze hebben wel alternatieve locatie aangewezen gekregen maar gedoe over cotnracten en daarom uitloop.
dutchnltweaker
@ocrammarco21 september 2023 10:39
Snap ik, maar daarvoor was het al bekend dat de 3,5 ghz frequentie gebruikt ging worden voor 5G. Maar ze hebben eigenlijk gewacht tot het moment daar was toen de overheid ze begon te pushen.
ocrammarco @dutchnltweaker21 september 2023 11:21
Zo kan je wellicht ook bekijken maar realiseer je dan ook dat dit de enige systeem is dat wereldwijd werkt en ook nog eens gratis is voor scheep en luchtvaart voor noodoproepen en dat Burum het enige grond station is. Het is niet zo dat zoveel andere opties hebben.
haam @dutchnltweaker21 september 2023 11:01
Dus je verwacht dat bedrijven hun huidige assests volledig vervangen op basis van een mogelijk voornemen?

Dat is net zoiets als je benzine auto nu moeten verkopen omdat ze in 2050 verboden worden.
Wouterie @dutchnltweaker21 september 2023 11:03
Ze hebben gewoon een vergunning. Die hadden ze al voordat 5G relevant werd. Laat de Nederlandse overheid maar eens in beweging komen om rekening te houden met de bestaande omstandigheden en afspraken.
Euronitwit @dutchnltweaker21 september 2023 11:10
Tja sorry, maar het is een commerciëel bedrijf, waarom moet dit ons probleem zijn? Ze wisten al langer dat er wat verandert ging worden en hebben het best lang tegen gehouden. Hierdoor lopen we al wel bijna 3 jaar "achter".
De Nederlandse regering moet zich gewoon aan hun afspraken houden en daarom wordt het door de rechter (voorlopig?) tegengehouden.

Ik raad je aan om deze artikelen eens te lezen.
review: '112 voor schepen' bedreigt supersnel 5G uit juni 2021
review: Nog steeds geen sneller 5G in NL - Inmarsat moet weg, maar er blijven... uit augustus 2023
wow7 @dutchnltweaker21 september 2023 12:49
Lees hier mijn bijdrage in een eerder topic.
Tja sorry, maar het is een commercieel bedrijf
Vind het altijd wel een grappig statement als of commercieel een vies woord is , zonder dan ook maar één argument te benoemen dus zonder de belangen te bekijken en af te wegen waar het commerciële doel voor is, in dit geval wereldwijde veiligheid voor zee scheepvaart , welke al jaren voordat 5g een optie was bestond.

5g een noodzaak of niet.

Blijkbaar heerst er al enkele jaren dat er is binnen de samenleving een hoop onduidelijkheid heerst rondom 5G , dit word bevestigd door de VNG

Ook het Rathenau Instituut stelt dat er meer diepgang moet komen voor het beleid.

Het is dus niet zo dat als er bepaalde entiteiten belang hebben bij het exploiteren van 5g dat alles maar aan de kant moet worden geschoven , er zijn meer belangen en onzekerheden dat moge duidelijk zijn.
LEX63 @dutchnltweaker21 september 2023 14:27
Ik vind het rod voor mensen die al een duur 5G abonnement hebben en voor een dienst betalen en geen gebruik kunnen maken van de volledige 5G snelheid gebruik kunnen maken.

Het is het afwegen tussen belangen dat jij supersnel internet hebt en de scheepvaart in gevaar kan komen.

Ik vind het rot voor jou, dat je nog langer moet wachten. Ik vind persoonlijk dat de scheepvaart belangrijker. Voorlopig dus geen snellere snelheid waar waarschijnlijk wel voor wordt betaald.

Ik zou zeggen benader je mobile internet provider en eis je geld terug laten ze je dan maar een 4G LTE abonnement geven totdat 5G er een keer is.

Ik heb geen idee of er een geld compensatie is betreft de abonnementen vanwege het ontbreken van 5G internet.

[Reactie gewijzigd door LEX63 op 23 juli 2024 09:24]

SunnieNL @LEX6321 september 2023 14:50
Die mensen met een 5g abonnement kunnen gewoon gebruik maken van 5g. Het is er al. Alleen niet op de 3,5Ghz frequentie.. Alle andere frequenties van 5g kunnen gewoon gebruikt worden.
5G is meer dan alleen die ene frequentie. Ook op de lagere frequenties kun je er al gebruik van maken en biedt het voordelen boven 4g.

Laat ze dan 2G maar uitschakelen zodat die bandbreedte volledig voor 5g beschikbaar komt. Maarja, dat kan ook niet zomaar, want de providers hebben miljoenen apparaten uitgerust met 2G (waaronder het emergency systeem van auto's die daar afhankelijk van is gemaakt in het verleden en een hele reeks aan slimme meters die bij mensen thuis staan en wat apparatuur bij ProRail).
vrilly @SunnieNL21 september 2023 23:31
Alle 5G in Nederland is toch nog NSA? Alle providers wachten op nieuwe frequenties voordat ze een standalone 5G netwerk uitrollen.

De huidige NSA 5G netwerk is nog afhankelijk van de LTE verbinding op de achtergrond met daarover een 5g datakanaaltje geplakt. Nauwelijks snelheidsvoordelen, de lage latency wordt niet gehaald, geen energiebesparing omdat de telefoon op 2 netwerken moet communiceren, alles loopt nog via de 4g corenetwerk.
Bij aanvang van 5G was 4G zelfs nog sneller met LTE-A, en zelfs nu is de verschil erg klein
Dynacomp @vrilly22 september 2023 08:33
NSA heeft te maken met het core netwerk erachter niet met de radio techniek de snelle 5G RAN technieken zijn voor beiden beschikbaar.
SA is nu vooral aantrekkelijk voor nieuwe netwerk operators die een compleet nieuw netwerk opzetten zonder 2/3/4G mogelijkheden.
fl2001 21 september 2023 09:56
Wel echt bizar dat dit zo lang moet duren.

In veel europese landen heb je al jaren echt 5g.

Als de veiling dus echt pas ergens in 1e kwartaal volgend jaar gehouden wordt, hebben we waarschijnlijk dus pas op zijn vroegst ergens in de 2e kwartaal 2024 echt 5g.

[Reactie gewijzigd door fl2001 op 23 juli 2024 09:24]

CH4OS @fl200121 september 2023 10:04
Maar die vele Europese landen hebben de Inmarsat niet, die op de frequentie een nooddienst voor schepen op zee heeft, wat dus ook niet zomaar verhuist. Die landen hadden het dus veel gemakkelijker, omdat de infra "zo" gebruik kon maken van de frequentie, omdat in veel gevallen de frequentie (nog) niet in gebruik was.

Om in NL 5G mogelijk te maken, gaat Inmarsat verhuizen naar Griekenland, maar dat gaat helaas ook niet van een leien dakje. Waarschijnlijk dat daardoor het nationaal frequentieplan ook (nog) niet aangepast kan worden. De overheid wilt nu dus wel, maar kan (nog) niet, omdat het bedrijfsleven (aangezien de nooddienst van Inmarsat een commerciële dienst is) nu dus tegenwerkt.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:24]

fl2001 @CH4OS21 september 2023 10:08
Sorry maar dat vind ik echt lulkoek.
Het is echt al jaren en jaren bekend dat bepaalde frequenties nodig zijn voor 5g.

Dus had je eerder moeten beginnen met het oplossen van de mogelijke problemen.
Newbey @fl200121 september 2023 10:19
Station is al gebouwd en de testen lopen al. Inmarsat wil echter een garantie, die wettelijk niet mogelijk is en doet nu dus moeilijk

[Reactie gewijzigd door Newbey op 23 juli 2024 09:24]

latka @Newbey21 september 2023 11:56
"doet nu dus moeilijk" volgens mij willen ze het bedrijf niet potentieel over 2 jaar gedwongen moeten sluiten. Dat is niet moeilijk doen dat is gezonde bedrijfsvoering.
Plofkotje @fl200121 september 2023 10:53
Tja, deze vergunningen bestaan langer dan de 5G standaard. Je kan het ook omdraaien, waarom gaat 5G in een band zitten die al bijna 30 jaar voor satelliet communicatie gebruikt wordt (niet alleen in NL)?
Wouterie @Plofkotje21 september 2023 11:02
Dit dus. Waarom hoor ik de Duitsers, Britten, Denen en Noren niet mopperen over 5G problemen met Inmarsat? Als het dan zo verschrikkelijk noodzakelijk is voor 5G dan hebben zij daar ook last van.
krakendmodem @Wouterie21 september 2023 12:41
Omdat die geen grondstations hebben staan zoals Burum met schotels die heel precies gericht zijn op satellieten met die specifieke frequentie. Een 5G netwerk blaast op vol vermogen naar zo’n schotel toe, waardoor die het zwakkere signaal vanaf een satelliet wegdrukt. Een signaal uit Zwolle kan dus al verstoring geven op die schotels, ook al doet je telefoon op die afstand natuurlijk niks meer. Zo gevoelig zijn die schotels. (En daarom staan de afluisterschotels van Defensie er dus ook nog).

Burum is de hoofdlocatie voor Inmarsat. Alles komt hier binnen. Er is nog een tweede locatie in Italië maar die was geloof ik als backup ingericht.

Met de uitrol van Wimax in 2008 liep men tegen hetzelfde probleem aan. Ook die stoorde op deze frequentie waardoor alleen in het zuiden van Nederland een wimax kon worden uitgerold.
Wouterie @krakendmodem21 september 2023 12:55
Voor mijn beeldvorming. Het maakt toch geen biet uit of een signaal uit Zwolle of Bremen (of Emden) komt? De signalen houden niet op bij de landsgrenzen. Als de Duitsers op die frequentie zouden gaan zitten, dan zouden ze hetzelfde probleem hebben. Dus als Nederland nou de frequenties van de Duitsers aanhoudt dan zijn we van dit probleem af.
Plofkotje @Wouterie21 september 2023 14:33
Een gedeelte van het noorden van Duitsland gebruikt deze frequenties momenteel ook niet ivm het Inmarsat grondstation in Burum. De antennes zijn heel gevoelig omdat de signalen van de satelliet zwak zijn, vandaar dat deze frequenties niet op de grond gebruikt mogen worden.

Toen WiMax live ging op de rand van waar dat mocht had Inmarsat daar ook last van.
SunnieNL @fl200121 september 2023 10:40
Die frequenties zijn helemaal niet "nodig". 5G werkt prima op andere frequenties.

Misschien hadden ze bij de ontwikkeling van 5G beter op moeten letten met welke frequenties ze wilden gebruiken en geen frequenties moeten gebruiken die al jaren en jaren bezet zijn door anderen?
watercoolertje @SunnieNL21 september 2023 10:42
Vrijwel elke zinnige frequentie is ondertussen wel ergens in gebruik, dus nee rekening daarmee houden gaat juist niet...

Telefoons worden ook niet specifiek voor Nederland gemaakt over het algemeen. Waarom zouden ze daar specifiek met 'ons' (en 'ons' is hier een commercieel bedrijf) rekening moeten houden?
gebruiken en geen frequenties moeten gebruiken die al jaren en jaren bezet zijn door anderen?
Maar wel om de x jaar kunnen vernieuwen/verlopen. Wat dus ruimte biedt voor andere JUIST op die frequentie. Net als op de telecommarkt zelf dus waar frequenties verdwijnen en bij komen, dus verandering waar je gewoon altijd rekening mee moet houden, zeker als je afhankelijk bent van andere die daar toestemming/licenties voor verlenen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 09:24]

Wouterie @watercoolertje21 september 2023 11:01
Nou, het lijkt me eigenlijk wel een goed plan om daar rekening mee te houden. Als de hele EU op dezelfde frequenties zou zitten dan zou Inmarsat ook niet in Griekenland terecht kunnen. En daarbij is Inmarsat ook relevant voor het Duitse, Britse, Noorse en Deense 5G netwerk, maar daar hoor ik niemand piepen. Nederland moet het weer eens extra lastig doen.
SunnieNL @watercoolertje21 september 2023 16:27
Deze frequentie is niet specifiek voor Nederland. 28 landen hebben ingestemd met deze frequentie 30 jaar geleden. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Deze frequentie is min of meer al 30 jaar een standaard en kan niet even veranderen. Want op dat moment moet je zowel zenders als ontvanger gaan aanpassen (en de vraag is of dat wel kan met die satelliet).
Ook is dit nu een commercieel bedrijf, maar dat is het 20 jaar niet geweest. Daarnaast heeft het DE emergency frequentie voor scheepsvaart. Nederland kan daar dus niet zomaar zeggen dat ze maar een andere frequentie voor moeten zoeken of een andere thuisbasis moeten zoeken (want daar komt het eerder op neer).

Dat ze nu in Griekenland terecht kunnen is puur omdat Griekenland blijkbaar een stuk ruimte heeft waar geen 5G ontvangst op die frequentie hoeft te zijn.
watercoolertje @SunnieNL21 september 2023 17:23
Want op dat moment moet je zowel zenders als ontvanger gaan aanpassen (en de vraag is of dat wel kan met die satelliet).
Dat is toch precies wat wij als consument om de paar jaar doen? Nieuwe telefoon met 3/4/5G en nieuwe masten met 3/4/5G?

Waarom zou een bedrijf dat niet kunnen/moeten doen? In dit geval heeft er iemand pech, of wij (als Nederland) omdat we niet mee kunnen komen met de rest van de wereld op dat gebied, of de scheepvaart/Inmarsat...
SunnieNL @watercoolertje21 september 2023 17:40
Nee, het is niet precies hetzelfde. Want wij als consument kunnen terugvallen op oudere frequenties. Dus jouw oma kan gewoon haar 3G telefoontje van 10 jaar geleden nog gebruiken.

Wat jij nu vraagt is of de scheepsvaart ff hun 112 willen aanpassen in een jaar. Dat houdt in dat alle schepen moeten worden aangepast, dat immarsat dat aanpast en daarnaast moet je maar hopen dat die satelliet in de lucht het ook aan kan.

Stel dat wij hier een aanpassing maken in het telefoonnetwerk, waardoor iedereen een nieuwe telefoon moet kopen om het noodnummer nog te kunnen bereiken. Kleine moeite toch, voor iedereen om dat in een jaartje te doen? Wat maken die kosten nou uit.

En hoezo kunnen wij niet meekomen? Werkt 5G alleen over die 3,5Ghz? Is dat de enige die wij kunnen gebruiken en zijn er geen andere mogelijkheden? Meer masten voor de andere frequenties? Uitschaklen van 2G en 3G en die frequenties volledig inzetten voor 5G? Gratis kastjes voor mensen thuis op de zeer hoge frequenties van 5G?
CH4OS @fl200121 september 2023 10:18
Het is echt al jaren en jaren bekend dat bepaalde frequenties nodig zijn voor 5g.
Het is net zo goed al "jaren en jaren" bekend dat Inmarsat hun nooddienst op deze frequentie heeft, dat iets "jaren en jaren" bekend is, betekend niet dat Inmarsat dan ook maar op stel en sprong hun dienst kan of moet aanpassen, verdiep je even in hoe dat systeem nu precies werkt. ;)

Het is te gemakkelijk om te roepen dat zij (Inmarsat dus) degenen zijn die zich maar "even" erop moeten aanpassen. Nu doen zij dit dus (door met hulp van Nederland te verhuizen naar Griekenland), maar ook dat heeft (uiteraard) ook hobbels op de weg.

In de tussentijd heeft de Nederlandse overheid Eurotekens in de ogen (daarom lijken ze opeens vaart te willen maken in elk geval naar mijn mening), met een financiële meevaller in het vizier, waarvoor de Nederlandse consument uiteindelijk opdraait om te betalen. ;)
Dus had je eerder moeten beginnen met het oplossen van de mogelijke problemen.
In dat op zicht kan je ook stellen dat de 5G workgroup ook had kunnen bedenken om op een andere frequentie te gaan zitten, omdat er op de 3.5GHz reeds andere diensten zitten die ook best belangrijk (kunnen) zijn. En zomaar een nooddienst (voor schepen op zee) stoppen, lijkt mij nu ook niet echt verstandig. Daarnaast is dit ook iets wat ook al jaren speelt, dit is niet van vandaag of gisteren ontstaan he. ;)

Je maakt er nu echt een kip-of-ei verhaal van. En met een dergelijke discussie is niemand gebaad.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:24]

Halfscherp @CH4OS21 september 2023 10:53
..waarvoor de Nederlandse consument uiteindelijk opdraait om te betalen. ;)
Hier is dus onderzoek naar gedaan en dat klopt niet. Providers zoeken een bepaald punt op de prijscurve uit waar ze de meeste abonnementen voor de meeste euro’s kunnen verkopen. Wat ze verder voor kosten hebben heeft daar weinig mee uit te staan.
Als hun fixed en marginal costs beide €1 per jaar zouden zijn dan zouden ze nog steeds de abonnementen voor €25 per maand aanbieden.
CH4OS @fl200121 september 2023 10:36
Euh, lees je even in, je roept maar wat nu en haalt dingen aan die totaal niet nodig zijn.
Het probleem is ook niet inmarsat, maar de nederlandse overheid, die geen enkele probleem weet op te lossen.

Alles word maar uitgesteld en uitgesteld.
De overheid wilt wel door, maar kan dat nu niet, want Inmarsat zit (plat gezegd, in de weg). De overheid heeft ook een rechtszaak hierover gehad en deze verloren, omdat de problemen eerst gedegen opgelost moeten worden. Iets wat ik mij best kan voorstellen, aangezien een nooddienst (commercieel of niet) ook niet zomaar aan de kant geschoven kan worden. Ik zou in elk geval niet willen dat in de krantenkoppen komt te staan dat "Schip met X opvarenden gezonken, omdat Nederland liever gisteren dan morgen 5G wilde kunnen gebruiken om niet achter te blijven met Europa en daardoor Inmarsat maar lukraak afsloot".
Wat ze wel goed kunnen is een heel land in lockdown gooien voor een virusje, toen kon het wel allemaal heel snel geregeld worden.
De impact en noodzaak was daar dan ook naar, denk je ook niet? Je draaft een beetje door nu, ik denk dat het verder wel duidelijk is zo.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 23 juli 2024 09:24]

watercoolertje @CH4OS21 september 2023 10:38
"Schip met X opvarenden gezonken, omdat Nederland liever gisteren dan morgen 5G wilde kunnen gebruiken om niet achter te blijven met Europa en daardoor Inmarsat maar lukraak afsloot".
Dat is wel erg sensationeel, de krantenkop die ik liever zie (want zo vind ik dat het is):
"Bedrijf X eigenwijs toch gaan varen in water waar geen goede nooddekking (meer) mogelijk is, met alle gevolgen van dien voor opvarende."

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 09:24]

CH4OS @watercoolertje21 september 2023 10:53
Het systeem dat Inmarsat aanbiedt, is eentje die best gecompliceerd is en al jaren gebruikt wordt, nog voordat 5G überhaupt een ding was. Feit blijft dat in zo'n (nu gelukkig hypothetisch) geval achteraf wel gezegd zal worden dat er wel voorzieningen aanwezig waren om de noodklok te luiden, maar daarop niet geantwoord werd, omdat Inmarsat het signaal niet opving. Onderzoek naar de toedracht is immers altijd achteraf, ook als er gekeken wordt naar wat er beter kan. ;)

Ik denk dus eerder, dat beide krantenkoppen dan wel in de krant verschijnen. Jouw krantenkop als eerste, maar later, die ik gaf. ;)

Maar nogmaals, gelukkig is het nu hypothetisch.
Zer0 @watercoolertje21 september 2023 10:54
Dan heb ik nog een andere versie voor je:
Duizenden tweakers pissig want hun bestellingen uit china komen niet aan omdat de boot van bedrijf X niet vaart....
Recentelijk hebben we kunnen zien wat er gebeurt als een belangrijke route voor scheepvaart tijdelijk niet beschikbaar is (Ever Given), en nu stel je dat die schepen maar niet moeten varen omdat er geen nooddekking is?
Wouterie @CH4OS21 september 2023 10:57
Is het dan perse nodig dat 5G op dezelfde band gaat zitten? Het lijkt mij toch niet zo heel moeilijk allemaal als je gaat bedenken wat je wilt gaan doen met de frequenties. Dan zie je toch dat Inmarsat daar zit en je die niet zomaar uit kan zetten? Heel wonderlijk allemaal.
CH4OS @Wouterie21 september 2023 11:00
De ether zit in Nederland geloof ik wel behoorlijk vol ja, dat kun je dus zien in het Nationaal Frequentieplan. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht ook dat voor 5G de 3.5GHz band wel aangeraden wordt.
Wouterie @CH4OS21 september 2023 11:06
Wel bijzonder dat de Duitsers en Britten dan geen last hebben van Inmarsat. Die zijn ook modern en vol... Wellicht kunnen we een beetje afkijken hoe ze het daar doen?
Z80 @fl200121 september 2023 11:07
De frequentie bepaald niet of het "echt" 5G is. Dat is de apparatuur die er achter zit.
In de 3GHz band kan er meer data over een kanaal gestuurd worden. Maar dat is een ander verhaal.
Centauriprime @fl200121 september 2023 11:23
Ja en in de VS hebben/hadden vliegtuigen van Boeing last van de 5G-c band (3.7–3.98 GHz)

Het zit gewoon vol in de ether
Tweaker1958 21 september 2023 10:31
Is dit nu echt zo erg? We bellen en Internetten nog steeds zonder problemen met onze smartphone. Het enige suffe argument is dat we niet meer toonaangevend zijn met de rest van de wereld. Is dit nu zo belangrijk? Er zijn meer ernstige dingen in de wereld.
Wat natuurlijk wel hier duidelijk wordt is hoe complex onze overheid alles heeft gemaakt. Ze lopen vast met hun eigen burocratische regels en procedures en dat op alle vlakken.

[Reactie gewijzigd door Tweaker1958 op 23 juli 2024 09:24]

Zer0 @Tweaker195821 september 2023 10:41
Wat natuurlijk wel hier duidelijk wordt is hoe complex onze overheid alles heeft gemaakt. Ze lopen vast met hun eigen burocratische regels en procedures en dat op alle vlakken.
Een deel van die regels zijn er juist om de burgers en bedrijven te beschermen tegen een wispelturig beleid. Diezelfde regels zorger er bijvoorbeeld voor de de overheid niet zomaar 2,4 of 5 Ghz een andere bestemming kan geven. Het frequentie-spectrum is nu eenmaal een schaars goed, en moet goed, en met een lange termijn visie, gereguleerd worden.
Nollekeuh @Tweaker195822 september 2023 15:12
Je hebt gelijk, de vraag naar meer bandbreedte is er niet, anders dan 10 jaar geleden toen internettoepassingen schreeuwden om meer bandbreedte.

Voor 5G is er geen doorslaggevende use case, alleen de sector zelf loopt dit hard te pushen. Idem dito op netwerkswitches en accesspoints zien we voor de hogere bandbreedtes die met de nieuwe standaarden komen geen echte behoefte meer omdat de toepassingen er niet zijn. Het zijn simpele innovaties, die niet direct toepasbaar zijn. De innovatie is er nu wel uit en het wordt dan ook maar mondjesmaat geadopteerd.
Prosperot 21 september 2023 12:10
Tja, de overheid heeft gewoon lopen slapen. Hoe lang weten ze al dat ze de freq ruimte moeten vrijmaken voor 5G..

En nu laat immarsat het er gewoon op aankomen. Hun nieuwe lokatie in Griekenland is al klaar, maar blijkbaar spelen er ook andere belangen... geld?
Metallize 21 september 2023 10:38
Ik sta er altijd weer versteld van , als ik met mn Three (Ierse provider) in nederland simpelweg weer moet gaan letten op een datalimiet , want je wordt simpelweg gewoonop een basis 3g met een datalimiet gegooid.

Terwijl ik gewoon lekker in Ierland en de UK gewoon zonder problemen 4g/5g unlimited mag gebruiken, mn laatste maand aan Apple music data gebruik was alleen al 200gb + _/-\o_ (lekker op 24bit losless muziek door het binnenland rijden O+ is mn nieuwe hobbie )

iedere Ier zegt hier ...ah we lopen 20 jaar achter , mja gebruik je mobieltje maar eens in Nederland/Duitsland zeg ik dan .

[Reactie gewijzigd door Metallize op 23 juli 2024 09:24]

phYzar @Metallize21 september 2023 11:05
Dus omdat jouw Ierse provider waardeloze roaming-overeenkomsten heeft met Nederlandse providers is Nederland degene die achterloopt? Je kunt in Nederland bij zo ongeveer alle providers een unlimited 5G abo krijgen als je dat wilt, waarbij 5G ook Europees bruikbaar is indien lokaal beschikbaar.
Plofkotje @Metallize21 september 2023 10:56
Dat is als je roamed met een EU simkaart in Europa altijd zo. Er is geen enkele telco die je unlimited data geeft in de EU en je toegang geeft tot alle 5G netwerken in Europa.

Ik roam met mijn Vodafone UK simkaart in NL zonder problemen op Vodafone NL op 5G, maar ook met een datalimiet van 25GB per maand (en dat is dan een deal binnen Vodafone groep, iets met Brexit in mijn geval). Toen ik in Frankrijk woonde was dit exact hetzelfde. NL telco's beperken ook de hoeveelheid data die je op andere EU netwerken mag gebruiken aangezien ze wel roaming moeten aanbieden zonder extra kosten, maar wel limieten mogen stellen hieraan van de EU regels. De telco's moeten elkaar nog steeds betalen voor het gebruik van elkaars netwerk.
Pecunia-18 @Metallize21 september 2023 11:01
Weet niet welk mobieltje jij gebruikt maar ik heb de omgekeerde beleving. In Nederland eigenlijk overal goede mobiele dekking en goede internetsnelheid. Kom je in het VK, afgelopen vakantie door Midlands, Yorkshire, en Schotland gegaan dan is dat heel anders. Op meninge lokatie geweest waar je helemaal geen websites kon openen op je mobiel of waar je terug werd gezet op 3G.
Z80 @Metallize21 september 2023 11:03
Dit is niet het probleem van de techniek maar van je provider.
Die heeft bepaalde contracten afgesloten en daar heb jij als eindgebruiker last van.
haam @Metallize21 september 2023 11:08
Ik verwacht dat die restrictie door jouw provider wordt opgelegd, niet door de nederlands roaming provider (die heeft daar geen belang bij). Misschien nog eens de voorwaarden doorpluizen?
habbekrats @Metallize21 september 2023 11:26
Ik snap niet waar je het over hebt, in bijna heel Nederland heb je 4/5 dekking. Alleen niet op de 3,5 Ghz band maar wel op andere in gebruik zijnde banden.
fl2001 21 september 2023 09:54
Niet meer in 2024? Dan gaat het nog wel erg lang duren.

Lijkt mij dat de titel verkeerd is en 2023 word bedoeld?

[Reactie gewijzigd door fl2001 op 23 juli 2024 09:24]

dutchnltweaker
@fl200121 september 2023 09:55
Moet 2023 zijn, het wordt dit jaar uitgesteld dus 2023.
AuteurTijsZonderH Nieuwscoördinator @fl200121 september 2023 09:56
Foutje idd, is al gefixt!
Cihan1988 21 september 2023 10:06
Heel erg jammer en onbegrijpelijk. We leven in een compleet digitale wereld. Alles is verbonden met het internet en dit zal er steeds meer worden. Nederland moet op digitaal vlak qwa mobiele verbindingen voorrop lopen. Misschien is het een idee dat de providers samen gaan werken mer het bedrijf Syntropy. Of in ieder geval gaan kijken of ze hier gebruik van kunnen maken. Biedt een hele hoop.
Verwijderd @Cihan198821 september 2023 10:12
Nederland moet op digitaal vlak qwa mobiele verbindingen voorrop lopen.
en waarom precies? Als je wacht wordt de techniek goedkoper, wat dus goed de eindklant is.
Voorop lopen is alleen maar duur en levert vrijwel niks op,
haam @Verwijderd21 september 2023 11:10
Beta testen voor de rest van Europa?
Zer0 @Cihan198821 september 2023 10:13
Nederland moet op digitaal vlak qwa mobiele verbindingen voorrop lopen.
Waarom moet dat? Wat voor een voordeel levert dit op voor onze samenleving?
Sissors @Cihan198821 september 2023 10:31
Misschien is het een idee dat de providers samen gaan werken mer het bedrijf Syntropy
Ik vind een Syntropy die iets biomedisch doet, en een blockchain ding. Beide lijken mij niet echt relevant voor de uitrol van 5G.

Toevallig was ik vorige week bij een conferentie waarbij het ook ging over 5G en de toekomst richting 6G, vanuit een technisch oogpunt. En daarbij werd tussen neus en lippen door gemeldt dat de impact van 5G een tegenvaller is geweest. Wat levert 5G nou echt op voor de gemiddelde consument? Ze hebben allerlei ideeën gehad met vooral low latency, zoals VR streaming enzo, maar wie gaat VR streamen over 5G?
MerijnB @Sissors21 september 2023 10:33
Ik denk dat 5G voor de consument nooit echt interessant geweest zou zijn, behalve dan dekking op plekken waar je met heel veel mensen samen bent en 4G instort.
haam @MerijnB21 september 2023 11:03
De vraag is of dat een snelheidsprobleem of een backbone probleem is.
MerijnB @haam21 september 2023 11:32
Het probleem zit (zover ik weet) in verzadiging van de band, mede omdat 4G minder slim moduleert, maar ook omdat 4G omni afstraalt en 5G niet.

Het is natuurlijk wel zo dat als je dan met heel veel mensen bij elkaar bent en je allemaal (tot de 5G mast) goede verbinding hebt, de backbone de volgende bottleneck kan worden.
Wouterie @Sissors21 september 2023 11:05
5G in z'n huidige staat stelt ook weinig voor. Het is nog steeds gestoeld op 4G infrastructuur. 5G wordt pas interessant als de gehele infra en core worden geïmplementeerd. Voor 6G is dat niet anders.
whiner 21 september 2023 10:20
Maar dan hebben we voor niets zendmasten in de fik gestoken. :+

De nieuwe corona uitbraak moet dus nog even wachten }:O
pekeltje 21 september 2023 12:32
Was te verwachten.
2025 eindelijk echt 5G in Nederland?

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