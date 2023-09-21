RDI: 5G-veiling gaat niet meer in 2023 plaatsvinden

De Nederlandse veiling van de 5G-frequentie gaat waarschijnlijk niet meer dit jaar plaatsvinden. Het Nationaal Frequentieplan moet daarvoor worden aangepast. De Rijksdienst Digitale Infrastructuur zegt tegen NU.nl dat dit voor vertraging van de veiling zorgt.

De Rijksdienst Digitale Infrastructuur, die de veiling van de 5G-frequenties in Nederland regelt namens het ministerie van Economische Zaken, denkt niet dat de veiling nog in 2023 kan plaatsvinden. "Een veiling dit jaar behoort niet meer tot de mogelijkheden", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. De woordvoerder zegt verder dat er nog geen nieuwe datum voor de veiling bekend is.

Het probleem bij de 5G-veiling draait vooral om het zendstation van Inmarsat, dat de bandbreedte tussen de 3400 en 3800MHz gebruikt. Dat is de frequentie waarop Nederlandse telecomproviders 5G willen aanbieden. Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de tegenstrijdige problemen met die frequentie. Om Inmarsat weg te krijgen, moet het Nationaal Frequentieplan worden aangepast. Daar hebben 'verschillende partijen' nu beroep tegen aangetekend, bevestigt de woordvoerder van de RDI aan NU.nl.

Het was al langer de vraag of de veiling van de 3,5GHz-band nog dit jaar zou gebeuren. De minister van Economische Zaken, Micky Adriaansens, zei in juli van dit jaar nog dat dat zou afhangen van de uitkomst van een rechtszaak over de frequentieband. Als het ministerie geen overeenstemming bereikt met Inmarsat, verwachtte de minister dat 'de veilingprocedure op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2024 zal kunnen plaatsvinden'. Vorige maand werd duidelijk dat die overeenstemming niet werd bereikt. Daarom moet er een rechtszaak plaatsvinden die in oktober begint. De kans is nagenoeg nonexistent dat daardoor de veiling nog dit jaar kan beginnen.