VK neemt controversiële encryptiewet Online Safety Bill aan

Het Britse parlement heeft met een meerderheid voor de Online Safety Bill gestemd. Die controversiële wet bevat een reeks controversiële maatregelen die kinderen online moeten beschermen, waaronder het ondermijnen van end-to-endversleuteling. De wet kreeg veel kritiek.

Het Britse Lagerhuis is akkoord met het wetsvoorstel, dat daarmee binnenkort een wet wordt. Minister van Technologie Michelle Donelan zegt trots te zijn op de wet, die volgens haar een zero tolerance-beleid voert rondom kinderbescherming. De wet wordt gehandhaafd door Ofcom, de Britse communicatietoezichthouder.

De Online Safety Bill bestaat uit een pakket van maatregelen die voornamelijk op internet- en socialemediabedrijven zijn gericht. Die bedrijven moeten bijvoorbeeld meer doen om leeftijden van gebruikers te verifiëren en 'maatregelen nemen zodat kinderen niet in aanraking komen met schadelijke content'. Belangrijker is dat de bedrijven 'illegale content' direct moeten verwijderen en stevige maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat die in de eerste plaats op hun platformen verschijnt. Ook moeten bedrijven filters bouwen tegen die schadelijke content die ouders voor hun kinderen kunnen instellen. Bij het overtreden van de wet kan de toezichthouder boetes opleggen van maximaal tien procent van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf.

De wet is het afgelopen jaar meerdere keren onder vuur komen te liggen. Een van de grootste pijnpunten was een specifieke verplichting om ook versleutelde inhoud te scannen op schadelijke content zoals kindermisbruikmateriaal. Experts zeggen al jaren dat end-to-endversleuteling niet op die manier kan worden ondermijnd. Verschillende bedrijven, waaronder Apple en Facebook, dreigden hun chat-apps terug te trekken uit het VK als de wet zou worden aangenomen. In latere herzieningen van de wet is die enigszins afgezwakt. Onlangs bleek al dat de wet niet zal worden gehandhaafd zolang er geen tools bestaan om e2e-chats uit te lezen.