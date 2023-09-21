Meta breidt test met betaalde verificatievinkjes uit naar bedrijven

Meta breidt zijn test met betaalde verificatievinkjes binnenkort uit naar bedrijven. Het gaat om een badge waaraan gebruikers kunnen zien dat het om een authentiek bedrijf gaat, maar de vinkjes zorgen er ook voor dat bedrijven vaker in feeds en zoekresultaten voorbijkomen.

Meta's ceo Mark Zuckerberg zegt tijdens een conferentie dat het programma, Meta Verified, in de komende weken voor bedrijven op Instagram en Facebook beschikbaar wordt. Dat gebeurt 'in bepaalde landen', maar het is niet bekend welke dat zijn. De conferentie vond plaats in India, waar het bedrijf verschillende andere features voor WhatsApp aankondigde die alleen daar uitkomen. Het vinkje gaat 22 dollar per maand kosten voor een Instagram- of Facebook-pagina, of 35 dollar als bedrijven op beide pagina's een vinkje willen.

Meta begon eerder dit jaar al een test met een betaald verificatievinkje. Tijdens die test leek het vinkje nog vooral gericht op creators, maar inmiddels wil Meta zich meer richten op bedrijven. Met het Meta Verified-programma kunnen bedrijven betalen voor een vinkje waaraan gebruikers kunnen zien dat ze te maken hebben met het authentieke bedrijf en niet een nepaccount. Bedrijven moeten zichzelf daarvoor verifiëren bij Meta. Dat kan via een telefoonnummer, e-mail of via domeinverificatie op de website.

Meta stelt bepaalde eisen aan verificatie. Zo moeten ze een minimale periode gebruikmaken van een Business-account, een minimale activiteit op hun pagina's hebben en tweetrapsauthenticatie aanzetten. Bedrijven kunnen na verificatie ook hun naam en profielfoto niet meer zomaar aanpassen zonder opnieuw het verificatieproces te doorlopen. Dat is volgens Meta bedoeld om misbruik tegen te gaan. Op die manier kan iemand niet een vinkje aanvragen en vervolgens de hele pagina ombouwen naar een zogenaamd ander bedrijf.

Naast het authenticatievinkje krijgen bedrijven ook enkele extra's. Zo krijgen ze bescherming tegen identiteitsfraude en betere ondersteuning voor hun account. Opvallend is dat bedrijven daarnaast ook beter vindbaar worden. Dat gebeurde bij creators ook al; die komen hoger in de zoekresultaten. Meta zegt nu voor het eerst dat geverifieerde bedrijven ook vaker in de feed van gebruikers worden aangeraden.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 21-09-2023 07:49 24

21-09-2023 • 07:49

24

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Reacties (24)

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D-Ed 21 september 2023 08:08
Dus je berichten kwamen een paar jaar geleden hoger in de feed als je ging betalen/boosten en nu hoger als je je verificatie op orde hebt?

Er blijft straks weinig over voor de argeloze social media bezoeker. En dat is een flinke plus _/-\o_ In the long run gaat dit gewoon bezoekers/traffic kosten imho. De kleinere bedrijven/influencers zijn zelf ook de mensen die heel de dag zitten te scrollen. Als die straks zo’n vinkje moeten hebben vinden ze wel een ander social kanaal.

Ik geloof best dat sommige nieuwsbronnen hier baad bij hebben maar mensen zijn tot heden toch ook gewoon bedrijven gaan volgen zonder die vinkjes? Als je de juiste content maakt komen de mensen vanzelf. Ze haken af als de content slecht is. Niet of er wel of geen vinkje bij iemand z’n naam staat.
The Zep Man
@D-Ed21 september 2023 08:15
Er blijft straks weinig over voor de argeloze social media bezoeker. En dat is een flinke plus _/-\o_ In the long run gaat dit gewoon bezoekers/traffic kosten imho.
Vanuit het perspectief van een buitenstaander (geen enkel social media account): ik heb geen idee welke kant het opgaat. Het enige echte alternatief (de fediverse) wordt wel populairder, maar dat is slechts een druppel op de gloeiende plaat t.o.v. het totaal aantal mensen wereldwijd dat gebruik maakt van silogebaseerde social media. De kritieke massa lijkt bij de bekende partijen te blijven. De meeste mensen zijn volgens mij niet zo kritisch, en slikken elk ongemak als zoete koek als het in de weg staat van het volgende dopamineshotje.

De massa is al te vastgeroest om naast WhatsApp Signal te installeren. Hoe ga je die aanzetten om volledig over te schakelen van één social media netwerk naar een ander? De behoefte aan dopamine blijft, en bij de bekende partijen liggen ze al aan het infuus.

Er zal ergens een kritiek omslagpunt zijn. Na ~20 jaar met daarin voldoende enshittification van silogebaseerde social media is dat punt nog steeds niet bereikt. Wanneer dan wel?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 19:40]

Honytawk @D-Ed21 september 2023 09:38
Goh, een paar uBlock origin filters die de "suggested for you" uit Facebook wissen, en zo wordt al de bullsh*t uit de feed gehaald.
Ik zie enkel nog posts van vrienden, en dan maakt het totaal niet uit of die een vinkje hebben of niet.
Timmiejj @D-Ed21 september 2023 14:54
Het gaat natuurlijk maar om 1 ding in dit verhaal, de bottom line van Meta en die moet omhoog. De rest is slechts window dressing :+
TechSupreme 21 september 2023 08:39
Als bedrijf de volgende hack om dit gratis voor elkaar te krijgt.

Stap 1. Zorg ervoor dat je merkrechten hebt.
Stap 2. Wacht tot iemand jou naam registreert met een parodie account (of als je klein bent laat iemand het voor je doen).
Stap 3. Dien een claim in.

Zo doen grote merken als Coca-Cola het.
useruser @TechSupreme21 september 2023 10:18
Denk niet dat coca cola zich laat tegenhouden door die 3 tientjes per maand.
Bulls 21 september 2023 09:48
Betaalde verificatie is hetzelfde als een gekocht paspoort.
michaelkamen @Bulls21 september 2023 11:01
De laatste keer dat ik een paspoort ging aanvragen moest ik mezelf identificeren, en betalen...
Hoe is dat anders dan dit systeem?
Annihlator @michaelkamen21 september 2023 11:07
Dat je daar nog wat fysieks voor terugkrijgt wat gewaarborgt is; gemelde paginas zijn betalende klanten en wordt niet tegen opgetreden.

Dus het is allemaal een wassen neus, want toch weer extra inkomsten en blijkbaar boeit het de mensen die "geverifieerd" willen zijn niet dat dat ook daadwerkelijk ergens voor staat.
martijnsch @michaelkamen22 september 2023 16:31
Een beetje zoals Malta EU-paspoorten verkocht aan rijke Russen e.d.
darknessblade 21 september 2023 10:42
Als ze nou eerst hun eigen systeem op de schop gooien om Malefiede nep accounts te verwijderen. dan zou het handig zijn,

Maar nu is het zo dat als je een nep/scam store in je feed komt en deze rapporteerd ze er 0.0 aan doen. en gewoon zeggen: JA dat is de officiele page. wij doen er niets aan
SaintRick 21 september 2023 10:44
Ben wel benieuwd wat er met de bestaande vinkjes gebeurd. Overheidsorganisatie waar ik voor werk heeft op de oude manier een verificatie vinkje gekregen. We zijn niet van plan om hier geld voor te betalen, zelfde geld voor Twitter.
Cyberpuppy @SaintRick21 september 2023 13:26
De overheid zou gewoon geen gebruik moeten maken van commerciële platformen om welke reden dan ook. Vinkje is dan verder ook niet nodig.
Swindowmasher 21 september 2023 07:52
Benieuwd hoeveel bedrijven en personen dit zullen doen. Jammer genoeg veel te veel.
TheJoe @Swindowmasher21 september 2023 08:30
Ik ga dit zeker nemen voor mijn webshop. Net als keurmerken waar je honderden euro’s per jaar voor betaald helpt dit toch voor het vertrouwen en uiteindelijk conversie. Komt gewoon uit het marketing budget. En wat is 22 dollar als je bijvoorbeeld een ad spend hebt van duizenden.

Net zoals met de ads versus organische posts, facebook is pay to play. Niet leuk, maar wel de realiteit om mensen makkelijk te bereiken.
carpcatcher @TheJoe21 september 2023 09:20
wat bedoel je met keurmerken voor honderden euro's per jaar ? :?
jip_86 @carpcatcher21 september 2023 09:25
Thuiswinkel waarborg kost bijvoorbeeld €540 per jaar.
https://www.consumentenbo...pen/keurmerken-webwinkels
Verwijderd @carpcatcher21 september 2023 09:25
zo'n keurmerk dat je kan kopen, dat je zogenaamd een betrouwbare webshop bent, webwinkelkeur etc etc
D-Ed @TheJoe21 september 2023 12:20
Ik ken genoeg MKB die juist gestopt zijn met ‘pay to play’ (Google/Meta Ads). Totale omzet is misschien wel teruggelopen maar winst is juist hoger. Die gaven zo’n 10K per maand uit en kregen veel traffic maar old school marketing werkt juist weer omdat minder mensen het doen dus tja, good old mond tot mond reclame is voor een lokale partij nog de pot met goud
uip @Swindowmasher21 september 2023 08:41
"Jammer genoeg", waarom zo negatief?
thekingmatt3 21 september 2023 09:27
Het initiatief van Meta om betaalde verificatievinkjes uit te breiden naar bedrijven roept kritische vragen op. Hoewel het idee van authenticatie op zichzelf positief is, roept de commerciële inslag van dit programma twijfels op over de integriteit van de verificatie. De kosten van $22 tot $35 per maand kunnen een barrière vormen voor kleinere bedrijven, die mogelijk worden benadeeld in de zichtbaarheid op de platforms. Bovendien blijft onduidelijk welke landen hiervoor in aanmerking komen, wat de transparantie van dit proces aantast. De extra voordelen voor geverifieerde bedrijven, zoals bescherming tegen identiteitsfraude en betere ondersteuning, lijken positief, maar de vraag blijft of dit een eerlijk speelveld creëert voor alle bedrijven op het platform.
davekok @thekingmatt321 september 2023 11:36
Kleinere bedrijven moeten het sowieso van mond-tot-mond reclame hebben. Grotere bedrijven doen gewoon alles, die zullen het weinig schelen. Dus het zullen waarschijnlijk de middel bedrijven zijn, die er last van hebben. Maar met deze prijzen zal dat wel meevallen.
Dark Angel 58 21 september 2023 12:02
Ik vind het best, maar ik ga binnenkort Facebook/Meta voorgoed verlaten, dus beide duimen omhoog.
Ik raad iedereen het ook te doen... geen wonder na al die schandalen over privacy en nu introduceren ze doodleuk over blauwe vinkjes die geld vragen :')
Dus je betaalt ze SAMEN met je mogelijk nieuwe privé en bedrijfsgegevens :+

Daarom moet je zo snel mogelijk uit Facebook/Meta vertrekken, vertrouw ze helemaal niet meer.

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 19:40]

Roel1966 21 september 2023 23:10
Bij dit artikel is het wel belangrijk toch even door te lezen want de kop van het artikel en de korte omschrijving eronder kan ietwat misleidend zijn. In eerste instantie lijkt het namelijk erop dat elk bedrijf zomaar een vinkje kan kopen en dan een authentiek bedrijf zou zijn. Verderop dan in het artikel staat dan pas dat er een aantal eisen aan verbonden zijn en dit niet zomaar kan.

Maar ja verder zegt dit natuurlijk weinig of een bedrijf dan wel of niet betrouwbaar is.

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