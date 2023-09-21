Meta breidt test met betaalde verificatievinkjes uit naar bedrijven

Meta breidt zijn test met betaalde verificatievinkjes binnenkort uit naar bedrijven. Het gaat om een badge waaraan gebruikers kunnen zien dat het om een authentiek bedrijf gaat, maar de vinkjes zorgen er ook voor dat bedrijven vaker in feeds en zoekresultaten voorbijkomen.

Meta's ceo Mark Zuckerberg zegt tijdens een conferentie dat het programma, Meta Verified, in de komende weken voor bedrijven op Instagram en Facebook beschikbaar wordt. Dat gebeurt 'in bepaalde landen', maar het is niet bekend welke dat zijn. De conferentie vond plaats in India, waar het bedrijf verschillende andere features voor WhatsApp aankondigde die alleen daar uitkomen. Het vinkje gaat 22 dollar per maand kosten voor een Instagram- of Facebook-pagina, of 35 dollar als bedrijven op beide pagina's een vinkje willen.

Meta begon eerder dit jaar al een test met een betaald verificatievinkje. Tijdens die test leek het vinkje nog vooral gericht op creators, maar inmiddels wil Meta zich meer richten op bedrijven. Met het Meta Verified-programma kunnen bedrijven betalen voor een vinkje waaraan gebruikers kunnen zien dat ze te maken hebben met het authentieke bedrijf en niet een nepaccount. Bedrijven moeten zichzelf daarvoor verifiëren bij Meta. Dat kan via een telefoonnummer, e-mail of via domeinverificatie op de website.

Meta stelt bepaalde eisen aan verificatie. Zo moeten ze een minimale periode gebruikmaken van een Business-account, een minimale activiteit op hun pagina's hebben en tweetrapsauthenticatie aanzetten. Bedrijven kunnen na verificatie ook hun naam en profielfoto niet meer zomaar aanpassen zonder opnieuw het verificatieproces te doorlopen. Dat is volgens Meta bedoeld om misbruik tegen te gaan. Op die manier kan iemand niet een vinkje aanvragen en vervolgens de hele pagina ombouwen naar een zogenaamd ander bedrijf.

Naast het authenticatievinkje krijgen bedrijven ook enkele extra's. Zo krijgen ze bescherming tegen identiteitsfraude en betere ondersteuning voor hun account. Opvallend is dat bedrijven daarnaast ook beter vindbaar worden. Dat gebeurde bij creators ook al; die komen hoger in de zoekresultaten. Meta zegt nu voor het eerst dat geverifieerde bedrijven ook vaker in de feed van gebruikers worden aangeraden.