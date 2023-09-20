The Verge: CMA deelt eerder besluit over deal Microsoft en Activision Blizzard

De Britse Competition and Markets Authority komt naar verluidt in de week van 25 september al met een voorlopig besluit over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De definitieve beslissing wordt op 18 oktober bekendgemaakt, maar zal daar niet veel van verschillen.

Dat zeggen betrokkenen tegen The Verge-journalist Tom Warren. Officieel geeft de CMA op 18 oktober pas prijs of de marktwaakhond goedkeuring geeft voor de overnamedeal. Het is niet duidelijk wat de reden is dat de instantie al eerder met een beslissing komt. Microsoft en Activision Blizzard moesten eerder de deadline van de overname moeten verschuiven en niet toevallig verloopt die deadline ook op 18 oktober.

De CMA gaf in april geen toestemming voor de overnamedeal omdat de autoriteit zorgen had over de machtspositie van Microsoft op het gebied van cloudgaming. Eerder paste Microsoft de deal al iets aan, maar dat was niet genoeg voor de marktautoriteit. Sindsdien heeft Microsoft het voorstel nog verder aangescherpt, onder meer door streamingrechten van Activision Blizzard-games te verkopen aan Ubisoft. Daarmee lijken alle tegenargumenten van de CMA door Microsoft te zijn verwerkt.