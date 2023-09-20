The Verge: CMA deelt eerder besluit over deal Microsoft en Activision Blizzard

De Britse Competition and Markets Authority komt naar verluidt in de week van 25 september al met een voorlopig besluit over de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De definitieve beslissing wordt op 18 oktober bekendgemaakt, maar zal daar niet veel van verschillen.

Dat zeggen betrokkenen tegen The Verge-journalist Tom Warren. Officieel geeft de CMA op 18 oktober pas prijs of de marktwaakhond goedkeuring geeft voor de overnamedeal. Het is niet duidelijk wat de reden is dat de instantie al eerder met een beslissing komt. Microsoft en Activision Blizzard moesten eerder de deadline van de overname moeten verschuiven en niet toevallig verloopt die deadline ook op 18 oktober.

De CMA gaf in april geen toestemming voor de overnamedeal omdat de autoriteit zorgen had over de machtspositie van Microsoft op het gebied van cloudgaming. Eerder paste Microsoft de deal al iets aan, maar dat was niet genoeg voor de marktautoriteit. Sindsdien heeft Microsoft het voorstel nog verder aangescherpt, onder meer door streamingrechten van Activision Blizzard-games te verkopen aan Ubisoft. Daarmee lijken alle tegenargumenten van de CMA door Microsoft te zijn verwerkt.

Megadeal Microsoft en Activision

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 20-09-2023 21:24 45

20-09-2023 • 21:24

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xenn99 20 september 2023 21:44
Ik blijf het een raar verhaal vinden dat de focus zo wordt gelegd op cloud gaming terwijl dat een techniek is die bijna niemand gebruikt.
(En het ook maar de vraag is of dat ooit wel gaat gebeuren.)

Waarschijnlijk allemaal hoge piefen die nog nooit een spel gespeeld hebben.

Microsoft komt er zo in ieder geval makkelijk vanaf.
Ik weet niet wat voor deal ze met Ubisoft hebben gesloten maar het zou me niks verbazen als dat een deal van 1 symbolische euro is.
Ubisoft heeft namelijk helemaal geen geld om te gaan investeren, zeker niet in iets relatief zinloos als de cloudgaming rechten op Activison-Blizzard titels.
Tweakwondo @xenn9920 september 2023 22:04
Ik zie cloud gaming nu als het begin van wat muziek steam diensten eerst was. Men was er toen ook zeer tegen, kwaliteit zou slechter zijn, het is niet van jou (fysieke cd's vs streaming) ect. toch heeft het meeste publiek gekozen voor gemak met minder kwaliteit. Ik verwacht dat dat ook gaat gebeuren bij gamen. Lekker een bedrag per maand en streamen die handel, ja de kwaliteit zal lager zijn dan fysieke game machines alleen dat zal de meeste waarschijnlijk weinig uit maken. Je hebt meer games het is toegankelijk op elk device kost een fractie van een nieuwe game etc etc.
xenn99 @Tweakwondo20 september 2023 22:13
Het probleem is, dit is niet het begin.
Cloudgaming bestaat al net zo lang als alle andere cloud services.

De reden waarom het nooit echt populair is geworden, is in mijn ogen puur een technische.
De latency is gewoon te hoog, en dat is niet iets dat opgelost kan worden.

Voor sommige spellen en spelers zal dat wellicht niet uitmaken, maar voor de grote meerderheid van de spellen denk ik dat cloudgaming niet geschikt is.

Als ik dan kijk naar de spellen van Blizzard, dan zijn dat vooral snelle twitch reaction games.
(Overwatch, wow, diablo)
Wellicht dat het voor hun oude strategy games wel prima werkt, maar ik vraag me af hoeveel animo daar voor is.
pweide @xenn9921 september 2023 08:45
ik gebruik GeForce Now nu bijna een jaar, zit over WiFi op 11ms verbonden met de servers van nvidia, en veel online games zitten ruim onder de 5ms, tot <1ms aan toe.
Ik ben vooral van de RPG gerichte games, GuildWars 2, Last Epoch, etc, en ondervind daar geen enkele hinder van.
Natuurlijk zou ik geen COD oid online spelen, maar de rest doe ik prima (ook op 5G in dingen als ballorig etc :+)
Voor de casuals onder ons naast een gezinsleven, wie niet meer een dikke pc in de woonkamer willen hebben staan, is dit een prima oplossing, jaren geleden deden we alles ook met veel hogere latencies.
jackyallstar @xenn9920 september 2023 22:54
Heeft glasvezel niet betere latency? Is het genoeg verbetering?
SkyStreaker @jackyallstar21 september 2023 05:16
Nee. 1Gbit link hier en soms is het nog drama. 720p of zelfs slechter beeld. Bovendien worden zaken als WeMod mij zo ook afgenomen. Vanwege het feit dat ik gewoon tijd nog energie heb (fysieke baan), cheat ik vaak in singleplayer.

Dat kan dan ook niet meer.
HandheldGaming @SkyStreaker21 september 2023 06:34
😉 ja ja, vertel jezelf maar dat je cheat omdat je moe bent.

Nah, ff zonder te plagen. Cheaten in singleplayer kan hilarisch zijn. Zolang niemand er last van heeft is het prima.

Don't worry about it
xenn99 @jackyallstar21 september 2023 00:40
In mijn ogen zit het probleem vooral in de manier waarop het internet is opgebouwd.

Als jij een verbinding maakt met een server van bijvoorbeeld Microsoft, loopt jouw verbinding over een hele hoop verschillende netwerken.

Bijvoorbeeld eerst van jouw apparaat naar het modem, dan naar het verdeelpunt van de provider, vervolgens via een groot internetknooppunt naar een ander knooppunt, en dan naar het datacenter waar Microsoft zijn servers heeft staan, daar moet de server jouw opdracht dan verwerken en dan dezelfde weg weer terug.
Iedere wissel kost een klein beetje tijd.
En bij spellen is dat kleine beetje al snel te veel.

Glasvezel zal dus zeker helpen, maar dat is maar een klein gedeelte van de totale reis.
(Bij mij op glasvezel van KPN is het in ieder geval duidelijk merkbaar.)

Daarnaast denk ik dat de meeste mensen die dit soort oplossingen zoeken willen spelen via wifi, wat alle winst van glasvezel weer teniet doet.

Eigenlijk is het jammer, want cloud gaming is een heel nuttige techniek, als je het inzet voor de juiste toepassingen.
Maar door de manier waarop het in de markt is gezet worden onrealistische verwachtingen gewekt, wat de techniek in zijn geheel een slechte naam heeft gegeven.
WesleyRBK @xenn9921 september 2023 01:13
Voor single player is het prima te doen. Speel zelf starfield via de kabel, wifi 5 en GeForceNow met gemiddeld 17 ms. Ik ken vrienden die spellen spelen op schermen met hogere inputlag.

Ik kan de exceptie zijn, misschien zit het nvidia datacenter op steenworp afstand.

[Reactie gewijzigd door WesleyRBK op 23 juli 2024 05:46]

AfroJarl @WesleyRBK21 september 2023 02:35
Je inputs, renderen/encoden en weer decoden + scherm latency zullen toch leiden tot veel meer latency bovenop die 17ms? Of zie ik dat verkeerd?
Finraziel
@AfroJarl21 september 2023 07:36
Lijkt me ook, maar waarschijnlijk bedoelt hij puur de ping latency van hem naar de cloud server en terug. Dan zou hij dus theoretisch ongeveer 17 ms meer totale latency hebben dan als het op zijn eigen machine zou draaien (aangenomen dat verder alles gelijk is en coderen/decoderen geen extra tijd zou kosten). 17 ms zou je best kunnen merken maar zal games echt niet onspeelbaar maken behalve misschien voor de top 1% twitch gamers (ik bedoel snelle reactie gamers, niet streamers).

17 ms is ongeveer het verschil tussen 30 en 60 fps (qua inputlag) en dat vinden veel mensen ook nog acceptabel... Ik zie het ook liever niet, maar als ze cloud game streaming tot een punt kunnen krijgen dat iedereen zo'n latency kan halen dan zie ik het inderdaad ook wel gebeuren dat de grote massa het wel goed genoeg gaat vinden.
Devion @Finraziel21 september 2023 10:56
En dan mag je ook nog meenemen dat er tergend veel spellen zijn waar de input processing rate ook 30Hz is. (oa. Hitman series, Control, etc.). (Ik gok dat eigenlijk alles wat ook een console port heeft of van origine console is waarschijnlijk op die 30Hz/fps zit)
Fireshade @AfroJarl21 september 2023 09:49
Dat renderen stelt niets voor, je pc doet dat ook al met pak'm beet 30-90 fps. Video encoding en decoding is ook al jaren via hardware opgelost. Dat gebeurt praktisch realtime - daarbij wordt beeldkwaliteit opgeofferd om zo realtime mogelijk te zijn. Dat zie je ook bij streamingdiensten - liever blokkige video dan stotterende/haperende video.
Het grote struikelblok blijft de latency voor/door input van verschillende online spelers. Alle andere zaken zijn afhankelijk daarvan.
Michaelr1 @WesleyRBK21 september 2023 09:52
Bij Starfield speelt nog dat de Xbox versie 30fps is en de cloud versie 120fps kan halen. De waargenomen snelheid van de game is dus netto nog steeds hoger, ook al is de latency ten opzichte van 120fps native hoger.
Benjamin- @xenn9921 september 2023 06:46
Je zegt dat latency niet opgelost kan worden? Dit soort uitspraken verbazen mij nogal op een site als deze. Ik geloof niet in dit soort uitspraken. Ik zie dit soort dingen als een kwestie van tijd.

Verder zie ik dit verder in veel situaties niet als een probleem. Veel van het probleem nu is dat het allemaal nog niet helemaal lekker loopt, zodra dit echt goed stabiel is, dan zal dit in heel veel gevallen meer dan prima zijn.

Er zijn ook zat mensen die muziek nog via cd e.d. willen afspelen i.v.m. kwaliteit, dat betekent echter niet dat streaming niet uiterst populair is.
Tjidde @Benjamin-21 september 2023 08:48
Latency is een rekensom van tijd en afstand met daarbij verwerkingstijd.

Als jij alle knelpunten weghaalt en een directe verbinding hebt tussen jouw huis en de server. Zonder Encoding/Decoding is een server 1000KM verder op (glasvezelkabel) ongeveer 5ms enkele rit, dus 10ms voor het hele ritje.

Maar is er is geen enkele kabel die perfect recht ligt tussen je huis en de server. Plus je hebt nog encoding en decoding kost ook gewoon tijd. Dan komen daar nog hobs bij, waarbij je modem al een beetje tijd kost. Vervolgens de servers van je provider en alles wat daar tussen zit tot en met de server van Microsoft en terug.

Dan heb je ook nog eens het probleem dat een pakketje naar een bepaalde locatie niet altijd dezelfde route neemt. Waardoor je computer moet wachten tot alles binnen is.

Het zijn misschien maar halve millisecondes of minder per element maar het telt wel op.
eggsforpedro @Tjidde21 september 2023 15:41
Hangt echt af van de game. Ik was eerst ook erg sceptisch, vooral na het spelen op Xbox Cloud, maar inmiddels heb ik Geforce Now kunnen proberen en ik verbaas me echt over de responsiveness en beeldkwaliteit. Games als Baldurs Gate 3 maar ook The Witcher 3 spelen echt heel goed. Je moet er gewoon niet competitive op willen gamen. Bij Rocket League merk je bijvoorbeeld wel echt dat je minder snel kan reageren. Maar voor singleplayer games is het dikke prima.
Benjamin- @Tjidde21 september 2023 17:43
Niemand ontkent dat de huidige beperkingen de nodige latency creëren. Mijn argument was dan ook dat terwijl het nu nog niet helemaal lekker loopt (in veel gevallen), dat dit niet zo zal blijven.

Jij noemt meerdere beperkingen op die op termijn opgelost zal worden. En ja dat is een aanname, echter is dit wel een aanname op basis van de ontwikkeling van technologie.
Wie dacht 20 jaar geleden dat je 4k video direct zo op je telefoon kijken via mobiel internet? Ik geloof absoluut dat over 20 jaar streaming veel sneller zal zijn.
Tjidde @Benjamin-23 september 2023 01:45
Meeste beperkingen hebben te maken met de wetten van de natuur. Je kunt niet sneller dan het licht.
Meer data verwerken is iets anders dan sneller data verwerken.

De enige oplossing is meer serverparken verspreid over heel de wereld. Al is nu ook maar de vraag of de samenleving dat wilt.

In Nederland zitten wij relatief goed. Veel datacenters, goede verbindingen met de buitenwereld en klein land. Als je een datacenter in het midden van Nederland zet ben je nog geen 200KM (hemelsbreed) verwijderd van die server waar dan ook.

Wat als jij in een dorpje in Zuid-Frankrijk woont? Jij denkt dat ze voor een dorpje van minder dan 2k mensen een perfecte internet verbinding gaan aanleggen? Waarbij de kans groter is dat je meer hops tegenkomt voordat je bij je server bent. Dan is Zuid-Frankrijk nog niet eens zo ver.

Pak de VS waarbij als je pech hebt dat je in een dorp van 1k mensen woont met de eerste grote stad 300km verder op is, hoe denk je dat ze daar je internet gaan verzorgen met een lage latency.

Misschien zie ik iets over het hoofd, maar veel data streamen(4k video) waarbij latency geen drol uitmaakt en je kunt bufferen is wel iets compleet anders dan dat je een volledig live feed moet hebben met minimale latency waarbij jij ook nog eens impact hebt op die live feed.

Dan heb ik het nog niet over andere problemen die ik zie zoals wie is de eigenaar van het spel als jij het gekocht hebt? Bij Stadia had je een leenovereenkomst, waarbij Stadia deze mocht intrekken zonder vergoeding.(Hebben ze dat wel gedaan bij stoppen)
Mijn Mario 64 cartridge die ik heb liggen is en zal altijd van mij blijven, niemand kan ineens zeggen nee die is niet meer van jou. Zelfs als iemand hem zou stelen is die in theorie nog steeds van mij.
Benjamin- @Tjidde23 september 2023 08:17
Je denkt in problemen en je denkt niet over de toekomst.

Ja die dorpjes lopen achter. Maar dat is dan ook het correct woord, ze lopen achter. Denk jij echt dat ze over 50 jaar nog steeds dezelfde snelheden daar hebben?

De wetten van de natuur is natuurlijk een leuk bedacht argument, maar je doet hier alsof we al aan de max zitten, dat het niet sneller meer kan, dat er geen mogelijkheden zijn om verbindingen te versnellen, zowel naar jouw huis toe, als naar je TV.

Jij hebt het over servers ver weg, maar hoe kom je tot de conclusie dat die servers ver weg staan? Jij denkt nogmaals in het hier en nu, niet in hoe het kan/zal zijn in de toekomst. Dan staan ze misschien wel gewoon in je gemeente en is de afstand max een paar kilometer.

Eigenaarschap van games is een kwestie van wetgeving, net zoals altijd, wanneer het landschap verandert, moet wetgeving volgen. Maar ook al zouden we geen eigenaar meer zijn van de games, dat betekent niet dat dit niet de toekomst is.

Je denkt in problemen, niet oplossingen. Wil je kijken naar wat een mogelijke toekomst is, dan wil je kijken hoe dat zou kunnen werken, dat is ook hoe dit soort bedrijven er naar kijken.
xenn99 @Benjamin-21 september 2023 07:56
Dat kan inderdaad niet opgelost worden.
Data die over een heel netwerk moet worden getransporteerd zal altijd langzamer zijn dan als je direct aan het apparaat zelf zit.
batteries4ever @xenn9921 september 2023 10:41
"Data die over een heel netwerk moet worden getransporteerd zal altijd langzamer zijn dan als je direct aan het apparaat zelf zit."
"Gestreamde muziek klinkt nooit zo goed als mijn LPs op €10000 stereo".

Allebei waar, maar totdat de trend was dat je toch minstens met een 10000 dpi mouse op een 200 Hz monitor moest spelen omdat anders zelfs patience echt niet te doen was, waren we blij met 30/60 Hz (16 ms latency).
90% van de spelers speelt met veel tragere hardware dan jij net zoals de meeste mensen geen goede muziekinstallatie hebben, als die hun games met wat meer latency maar wel zonder €1500.- PC kunnen spelen, dan zullen de meesten dat voor lief nemen.
Ik denk dat de veel grotere onderbrekingen als ergens in de keten even wat hapert lastiger zijn, maar dat is dan een nadeel wat je voor lief neemt, of oplost met een zware game PC en spelen thuis draait.

[Reactie gewijzigd door batteries4ever op 23 juli 2024 05:46]

Benjamin- @xenn9921 september 2023 15:00
En toch zijn gamers massaal over op draadloze muizen gegaan. Hoe kan dat? Kan het zijn dat technologie steeds sneller wordt waardoor iets op een gegeven moment geen belemmering meer is in het geheel?

We hebben nu ook al 'heel veel' vertraging totdat jouw beweging zichtbaar is op het scherm, en dat is allemaal afhankelijk ook nog van de apparatuur die je gebruikt. Hier is nog heel wat winst te behalen, en ook al zal streamen nooit zo snel als direct zijn, was jouw argument: "De latency is gewoon te hoog, en dat is niet iets dat opgelost kan worden."
Als we kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar, dan kan ik niet anders stellen dat dit gewoon niet waar is. Nieuwe technieken zullen blijven uitkomen, en ik verwacht dan ook zeker dat op een dag de latency lager is met een streaming setup, dan nu met je console/computer direct naast je scherm.
Tjidde @Benjamin-23 september 2023 02:02
Draadloze muizen? Omdat de techniek wat er voor zorgde dat draadloze muizen langzamer waren van draadmuizen, vervangen is door nieuwe techniek. De snelheid tussen de zender en ontvanger is niet veranderd. Hoe snel de ontvanger en de zender het verwerkt wel.

Je praat dan over afstanden van hooguit 2 meter? Verwaarloosbaar, plus de lengte van een kabel geeft ook latency.

Bij latency is maar een ding belangrijk dat is de afstand de data moet afleggen. Al ga je op het snelheid van het licht, die afstand moet je nog steeds afleggen. Als je dan tussendoor nog hops hebt, die zullen altijd tijdkosten.

Vergelijk het met een pakketje ophalen, bij de buren ben je lopend sneller thuis als dat je naar de supermarkt moet lopen en een kruispunt(hop, kost iets meer tijd je moet kijken en oversteken) tegenkomt en je pakketje moet ophalen.

Streaming is het pakketje bij de supermarkt, je Xbox met een relatief nieuwe tv met een gamemode is de buurman, je Xbox zal altijd sneller zijn. Want afstanden zijn korter.

Zeg niet dat game streaming geen plaats heeft, zeker spellen waar reactievermogen geen extreem grote impact heeft is het bijna geen probleem. Spellen als counter strike? Zal je veel sneller last hebben van de latency.

[Reactie gewijzigd door Tjidde op 23 juli 2024 05:46]

Benjamin- @Tjidde23 september 2023 08:21
De discussie is niet of een direct aansluiting op je console sneller is dan streamen, de discussie is of je het snel genoeg kunt krijgen. Jij denkt in problemen, in enorme afstanden, geen ontwikkeling qua technologie. Jij denkt in het hier en nu. Ik denk aan grote veranderingen waardoor server dichtbij zijn, en ja ook dat beelden veel sneller verwerkt worden, net zoals bij een muis. Voordat je beeld nu op TV is, is er al onnodig veel vertraging, dat kan nog veel sneller gemaakt worden.

Dus denk ik mogelijkheden, potentie en de toekomst. Niet over het hier en nu.
hattorihanzo @xenn9921 september 2023 09:16
Ik ben bang dat ik je mede moet delen dat je een tijdje onder een rots hebt gewoond :)

Cloud gaming was 2 jaar geleden crap, maar met de nieuwe Geforce Now Ultimate tier die kan streamen met 240fps is je totale latency met 120fps streamen al lager dan lokaal met 60fps. Maar dan moet je wel over een glasvezelverbinding beschikken.

Hier is een leuk filmpje dat dit demonstreert: GeForce NOW 3080 LDAT Latency Testing - CS:GO - Destiny 2 - Apex Legends & More

Misschien niet perfect voor games als CS:GO, maar goed genoeg voor 90% van de games, waaronder bijvoorbeeld een Starfield, en Cyberpunk, en zeker een Diablo.

Het werkt voor mij perfect, zeker met een Mac. Ik kan niet wachten op de nieuwe Cyberpunk Phantom Liberty die over een week uit komt en dit met RTX Path Tracing en DLSS uit te proberen.

[Reactie gewijzigd door hattorihanzo op 23 juli 2024 05:46]

Devion @hattorihanzo21 september 2023 10:59
240fps? Wat doet dat met de bitrate/kwaliteit?
Rauw is 1440P op 240fps rondom ~12Gbps.
hattorihanzo @Devion21 september 2023 13:04
De kwaliteit is erg indrukwekkend, ik heb geen idee hoe ze het voor elkaar krijgen. Een mooi voorbeeld is Atomic Heart, als je de game streamt via Xbox Cloud gaming is het blokkerig en traag, via Geforce Now superscherp en vloeiend. Als je goed kijkt zie je wel dat het een stream is, maar tijdens het gamen merk ik er niks van.
xenn99 @hattorihanzo21 september 2023 15:17
Onder een rots? nee hoor. Dat filmpje is al een jaar oud en heb ik al eerder gezien.
Het is zeker indrukwekkend hoe ver ze gekomen zijn in 10 jaar.
Maar feit blijft dat er gewoon zo tussen 50 en 100% extra latency op zit afhankelijk van het spel en de gebruikte dienst.

Voor sommige spellen zal dat weinig uitmaken maar in multiplayer zeker wel.
En dat is precies de categorie waarin de meeste Blizzard games vallen.
Tjidde @Tweakwondo21 september 2023 08:36
Het grootste nadeel van cloud gaming is niet op te lossen zonder op elke hoek van de straat een server neer te zetten. Maar dan sla je compleet te plank mis.

Het grootste probleem blijft latency. Daarnaast blijft een groot probleem ook dat bij elke hicup van je internet verbinding gaat alles kapot. Waardoor als er een keer iets gebeurd met je internet verbinding je niet even rustig kunt gamen om de tijd te overbruggen. Dat zijn voor mij(en meerdere mensen die ik ken) de grootste euvels om warm te lopen voor cloud gaming.

Dan heb ik het nog niet over het feit dat bij cloud gaming jij zelf niets hebt. En als er dan ruzie komt tussen de cloudprovider en de uitbrenger van het spel dat je game ineens weg kan zijn. Als dat gebeurd terwijl ik gewoon de CD/cartridge heb liggen kan ik die gewoon nog in mijn console stoppen en lekker spelen.

Jij haalt muziek streamen aan. Daar heb je deze problemen niet echt. Latency maakt niet uit. Als het een halve seconde duurt voor je muziek begint te spelen is jammer maar zodra de muziek loopt merk je er niets meer van. Je kunt bufferen waardoor een korte interruptie van internet geen probleem is. Plus bij de grote kun je ook gewoon de muziek downloaden.
hattorihanzo @Tjidde21 september 2023 09:25
Nee hoor, dit heet glasvezel. Ik heb naar een datacenter in Londen 5ms latency.
batteries4ever @hattorihanzo21 september 2023 10:45
Ik ben het in principe met je eens, maar ik denk dat ook jij geen 5ms redt gedurende 100% van de tijd.
hattorihanzo @batteries4ever21 september 2023 13:05
Klopt, schommelt tussen de 5 en 9 voor zover ik heb gezien.
Tjidde @hattorihanzo23 september 2023 01:25
Londen is ook maar hemelsbreed ~340KM vanuit Amsterdam.

Dus de latency gaat al 3x al je naar de 1000KM gaat.
-Elmer- @xenn9920 september 2023 21:57
Het is natuurlijk moeilijk om de toekomst te voorspellen maar je één les kunt trekken uit het verleden is het wel dat zo'n beetje alles wat lost en vast zit naar de cloud migreert. De verwachting dat dus ook gaat gebeuren met (console) gaming vind ik derhalve alles behalve vreemd.

Persoonlijk heb ik na mijn PS4 Pro de deur uit te hebben gedaan geen nieuwe console meer aangeschaft, maar dat betekent niet dat ik niet meer game. In tegendeel. Ik ben super happy met mijn Xbox Cloud abonnement. Ik vind het heerlijk alleen nog maar een controller te bezitten, die ik ook nog eens kan gebruiken op mijn laptop, telefoon en tablet. Overal waar ik wil kan ik mijn spel hervatten zonder na te hoeven denken of ik mijn console wel in slaapstand heb gezet, heb nooit hinder van updates, laadtijden e.d. Tuurlijk, er zitten echt nog wel wat haken en ogen aan; Xbox cloud gaming biedt nog een lagere beeldkwaliteit en minder games dan ik voorheen had, maar ik geloof wel dat dat is waar de toekomst ligt. Daarmee wil overigens niet zeggen dat ik het alleen maar een positieve ontwikkeling vind, want ook al ben ik er nu blij mee weet ik niet of de consument er echt bij is gebaat.

[Reactie gewijzigd door -Elmer- op 23 juli 2024 05:46]

watercoolertje @-Elmer-21 september 2023 08:44
Het is natuurlijk moeilijk om de toekomst te voorspellen maar je één les kunt trekken uit het verleden is het wel dat zo'n beetje alles wat lost en vast zit naar de cloud migreert. De verwachting dat dus ook gaat gebeuren met (console) gaming vind ik derhalve alles behalve vreemd.
De data wel ja maar het daadwerkelijke programma juist zelden iig niet bij consumer-products, wel bij zakelijk maar dat is meer omdat je alles dan makkelijker maandelijks kan doorbelasten en daardoor alles duurder is.
Tjidde @-Elmer-23 september 2023 02:11
Voor mij het grootste euvel is bezit van eigendom.

Bij Cloudgaming bezit je niets. Als morgen Microsoft spel X niet meer wilt aanbieden heb je dikke pech.

Als ik een spel in de winkel koop voor een console, blijft dat schijfje van mij. Kan die over 30 jaar nog in mijn console steken en het werkt.
Verwijderd @xenn9921 september 2023 08:40
Tegenwoordig denk ik maar 1 ding als ik dit soort reacties lees: die heeft vast geen geforce now ultimate ervaren. Nee het is (nog) niet perfect maar dat is niets. De latency kan iets hoger zijn dan de consoles maar wanneer ik alles op max instel met eventueel ray tracing kan daar geen console tegen op. Daarnaast zorgen hogere fps ook weer voor lagere latency. Daarnaast weet ik ‘zeker’ dat AI veel invloed gaat hebben op latency in de toekomst.
Cloud gaming is inmiddels al verder dan velen denken.
Alles heeft voor en nadelen voor. Voor mij zijn de nadelen van cloud gaming, specifiek gfn, niet meer zo groot dat ik er geen gebruik van wil maken. En ik kan je vertellen dat ik niet makkelijk ben daar in.

Edit: wil er nog wel even bij vermelden dat ik niets heb met een counterstrike oid dus misschien dat iemand dan een andere mening heeft. Al heb ik begrepen dat als je niet professioneel bent dat ook gaat.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 05:46]

hattorihanzo @Verwijderd21 september 2023 13:28
Exact wat ik dacht als ik de reacties las. Geforce Now Ultimate met 120 en 240fps is echt revolutionair. Sterker nog, je latency is zelfs lager dan op consoles als je glas hebt. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=XXvKlpkJjFU
Verwijderd @hattorihanzo21 september 2023 13:56
Goede neutrale video! Een bevestiging van hoe ik de dienst zelf ervaar.
Verwijderd @xenn9921 september 2023 04:40
Of de focus op alleen maar Call of Duty. Alsof het alleen maar om die 2 zaken draait terwijl er zoveel meer in de portfolio van Blizzard zit.
ThanosReXXX
@Verwijderd21 september 2023 13:48
Het meest ironische/grappige is nog hoe ver de CMA ernaast zit, want het gaat Microsoft inderdaad niet om die twee dingen. Sterker nog: het gaat ze ook niet om de rest van het game portfolio van Activision Blizzard. Tenminste: niet om het console/PC gedeelte. Het gaat ze voornamelijk om King, het mobile gaming segment dat ook onder Activision Blizzard valt.

King is een hele grote speler in mobile gaming en met deze overname heeft Microsoft dus in één klap een heel groot marktaandeel in dat segment.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 23 juli 2024 05:46]

nzall 20 september 2023 21:42
Laten we hopen dat ze hiermee definitieve toestemming gekregen hebben. Als een speler van World of Warcraft verwacht ik zelf hier wel een aantal positieve gevolgen van te zien, zowel voor het spel als voor de onderneming.
RelentlessRDS 21 september 2023 09:35
Hopelijk kan hiermee dit boek eindelijk afgesloten worden. Het heeft wel een tijdje geduurd. Aan de andere kant zorgde dit wel voor een paar interessante inzichten in de game-industrie.
SirJMO 21 september 2023 11:10
Het grote voordeel van cloudgaming zal zijn: prijs, controle en gemak.
Prijs zal zijn dat je zelfs op een budget laptop, high settings graphics zou kunnen gebruiken.
Controle, minder cheating doordat de providers controle hebben over de hardware waar de games runnen.
Gemak van het niet te hoeven downloaden van 50GB+ games/patches.

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