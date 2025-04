Markttoezichthouder VK start onderzoek naar clouddiensten Amazon en Microsoft

De Britse Competition and Markets Authority opent een marktonderzoek naar de levering van cloudinfrastructuurdiensten in het Verenigd Koninkrijk. De toezichthouder richt zich daarbij vooral op Amazon en Microsoft.

De CMA gaat onderzoek doen naar de clouddiensten naar aanleiding van een rapport van Britse telecomtoezichthouder Ofcom. Die toezichthouder heeft de CMA gevraagd om Amazon en Microsoft te onderzoeken na een eigen onderzoek, waarin bewijs is aangetroffen dat die bedrijven concurrentiebeperkend gedrag vertonen.

Ofcom stelt dat de bedrijven het moeilijk maken voor klanten om van cloudprovider te wisselen of om meerdere providers tegelijkertijd te gebruiken. Klanten moeten bijvoorbeeld betalen om hun data uit de cloud te halen, of krijgen korting als ze slechts één aanbieder gebruiken. Ook zouden sommige cloudleveranciers technische barrières introduceren om het moeilijker te maken om van provider te wisselen.

"Het rapport van Ofcom schetst ook de zorgen die het heeft gehoord over de softwarelicentiepraktijken van sommige cloudaanbieders, in het bijzonder van Microsoft", zegt de CMA in haar persbericht. Over dergelijke 'licentiepraktijken' werd vorig jaar in de EU al een antitrustklacht tegen Microsoft ingediend. Dat werd gedaan door cloudbrancheorganisatie CISPE. "In het bijzonder gebruikt Microsoft zijn dominantie in productiviteitssoftware om Europese klanten naar zijn eigen Azure-cloudinfrastructuur te leiden, ten nadele van Europese aanbieders van cloudinfrastructuur en gebruikers van IT-diensten", stelde die organisatie toen.

De CMA noemt Amazon niet bij naam, hoewel dat bedrijf in het rapport van Ofcom wel specifiek wordt uitgelicht. Die telecomtoezichthouder, die om het onderzoek van de CMA heeft gevraagd, stelt dat Amazon en Microsoft gezamenlijk 70 tot 80 procent van de cloudmarkt in handen hebben binnen het Verenigd Koninkrijk. Ofcom zegt zich ook specifiek zorgen maken over 'de handelingen van Amazon Web Services en Microsoft vanwege hun marktpositie'. De grootste concurrent van die twee bedrijven, Google Cloud, heeft een marktaandeel van 5 tot 10 procent binnen het VK.

Het CMA-onderzoek mag maximaal achttien maanden duren, hoewel de voorlopige deadline op 4 april 2024 staat. De Britse toezichthouder geeft dan een 'overzicht van theorieën over de schade en mogelijke oplossingen om die situatie aan te pakken'. De CMA kan ook verplichte maatregelen opleggen, waaronder een geforceerde verkoop van delen van een bedrijf, als er serieuze problemen worden aangetroffen. Microsoft en Amazon zeggen in een reactie tegen persbureau Reuters dat ze 'constructief' zullen samenwerken met de CMA.