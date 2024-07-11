Microsoft buigt voor Europese cloudproviders en biedt betere voorwaarden

Microsoft komt met een nieuwe versie van Azure Stack HCI, waarmee Europese cloudproviders concurrerender Office-producten kunnen verkopen. Microsoft gaf grote voordelen aan Azure-klanten en dat vonden de cloudproviders onacceptabel.

Met de nieuwe versie, die binnen negen maanden moet uitkomen, zijn de voordelen voor Azure-klanten bij de bundeling met Office-producten weg, zegt CISPE. Zo gaat Microsoft gelijktijdige sessies toestaan voor VM's. Op Azure kunnen beheerders maximaal 32 gebruikers verdelen over drie VM's. Op concurrerende clouddiensten moeten beheerders tot nu toe daarvoor niet 3, maar 32 VM's inzetten, omdat gelijktijdige sessies niet zijn toegestaan.

Ook komen er gratis Extended Security Updates, net als voor Azure-klanten en licenties voor SQL Server. In ruil voor de nieuwe voorwaarden belooft CISPE dat het de klacht intrekt die het heeft ingediend bij de Europese Commissie over Microsofts voordelen voor Azure-klanten. Amazon Web Services en Google Cloud waren niet bij de onderhandelingen betrokken en zijn ook niet gebonden aan de overeenkomst.

Microsoft betaalt een onbekend bedrag aan CISPE om de kosten te dekken voor het indienen van de klacht. Er komt een European Cloud Observatory met daarin vertegenwoordigers van Microsoft, CISPE en Europese consumentenorganisaties die gaat toezien op de uitvoering van de overeenkomst.