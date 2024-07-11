Microsoft buigt voor Europese cloudproviders en biedt betere voorwaarden

Microsoft komt met een nieuwe versie van Azure Stack HCI, waarmee Europese cloudproviders concurrerender Office-producten kunnen verkopen. Microsoft gaf grote voordelen aan Azure-klanten en dat vonden de cloudproviders onacceptabel.

Met de nieuwe versie, die binnen negen maanden moet uitkomen, zijn de voordelen voor Azure-klanten bij de bundeling met Office-producten weg, zegt CISPE. Zo gaat Microsoft gelijktijdige sessies toestaan voor VM's. Op Azure kunnen beheerders maximaal 32 gebruikers verdelen over drie VM's. Op concurrerende clouddiensten moeten beheerders tot nu toe daarvoor niet 3, maar 32 VM's inzetten, omdat gelijktijdige sessies niet zijn toegestaan.

Ook komen er gratis Extended Security Updates, net als voor Azure-klanten en licenties voor SQL Server. In ruil voor de nieuwe voorwaarden belooft CISPE dat het de klacht intrekt die het heeft ingediend bij de Europese Commissie over Microsofts voordelen voor Azure-klanten. Amazon Web Services en Google Cloud waren niet bij de onderhandelingen betrokken en zijn ook niet gebonden aan de overeenkomst.

Microsoft betaalt een onbekend bedrag aan CISPE om de kosten te dekken voor het indienen van de klacht. Er komt een European Cloud Observatory met daarin vertegenwoordigers van Microsoft, CISPE en Europese consumentenorganisaties die gaat toezien op de uitvoering van de overeenkomst.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 20:51 25

11-07-2024 • 20:51

25

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Reacties (25)

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morphje 12 juli 2024 11:54
Een eerste, zeer kleine, stap is gezet. Nu doorzetten en nog veel meer druk uitoefenen en concurrentie eisen op EU niveau.

Het is compleet van de zotte dat we praktisch volledig afhankelijk zijn van VS gehoste cloud diensten en we alleen "soort van gelijkwaardige" EU diensten kunnen afnemen als we meer betalen. Het is op zichzelf al een ramp dat we niet eens meer kunnen beschikken over selfhosted applicaties zoals teams, sharepoint, exchange, etc. Alle data MOET in azure gestopt worden en eenmaal daar wordt je data praktisch gegijzeld door een cloud-exit nagenoeg onmogelijk te maken.

"ja maar het kost geld om mensen... blah blah". Ja en het is nog veel duurder als je dat over 10 jaar moet doen. Kosten zijn niet de reden om het niet te doen, het is juist de reden om het nu WEL te doen. Het wordt eens tijd dat we weer zeggenschap krijgen over onze eigen data.

We waren verdorie koploper op gebied van internet en een vrije markt met open peering exchanges. Nou dat is lekker veel waard nu alles op Azure/Amazon zit en je flink in de buidel moet tasten om daar op aan te sluiten.
ibmpc 11 juli 2024 21:23
Zo gaat Microsoft gelijktijdige sessies toestaan voor VM's. Op Azure kunnen beheerders maximaal 32 gebruikers verdelen over drie VM's.
Wil je echt 32 gebruikers op drie session hosts draaien? Ongeacht hoe groot je je session host maakt, heb ik in de harde praktijk geleerd dat 8 gebruikers toch wel echt een maximum is. Dat heeft te maken met softwarematige beperkingen in FSLogix. Als je OneDrive gebruikt in plaats van FSLogix dan vervallen deze limieten, maar dan nog vind ik 11 gebruikers per VM wel erg veel. Maar om eerlijk te zijn is mijn voorkeur toch echt een dedicated session host in Windows 365. Geeft de gebruiker makkelijk opties om zelf hun session host een herinstallatie te geven.
Rataplan_ @ibmpc11 juli 2024 21:38
8 per host? Wij hebben er ooit wel 30 per host, geen probleem voor FSLogix hoor.
Fermion @Rataplan_11 juli 2024 21:43
ik had al moeite met 6~8 gebruikers verdeeld over 2 session hosts, bij opschalen van ram hielp dat niet bijster veel. of dan weer is inlog issues of file share mounting issues via GPO’s. Maar goed, mijn vermoeden is dat de engineer niet capabel genoeg was. Geen vinger op kunnen leggen.
ibmpc @Fermion11 juli 2024 22:17
Destijds zat er in Windows Multi Session een undocumented softwarematige limiet op het aantal connecties binnen een vhd(x) file, ook al was er een single SMB connection naar een Azure Files. Dat gaf problemen als je meer dan 8 users had die normale dingen deden, waaronder de legacy Teams client. Alles werd dan ineens enorm traag, zelfs de sessies voor andere users. Het is geen harde limiet van 8 users, 10 users kan ook nog wel, maar dan bereik je die limiet heel snel. De limiet is er niet bij Windows Server. Ik heb het altijd gelimiteerd op 5 gebruikers per session host. Liever schalen met meer session hosts dan met RAM en vCPU, want dat laatste hielp toch niet als je softwarelimieten bereikte. Inmiddels zal dit wel ergens documented zijn, maar ik gebruik inmiddels alleen W365 voor situaties waarbij mensen toch in een session host moeten werken.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 13:20]

Marve79 @ibmpc11 juli 2024 23:15
Ligt er ook aan of je remote app streaming gebruikt of full desktops aanbiedt. Bij de eerste kun je heel wat meer sessies kwijt.

Maar mijn ervaring met VMs op Azure is erg slecht. Het is ontzettend traag allemaal, zelfs met ephemeral disks. Veel en veel trager dan on-prem en verouderde hardware. Ook extreem duur.

Eigenlijk moet je geen VMs op Azure draaien maar enkel de andere zaken gebruiken.
ibmpc @Marve7911 juli 2024 23:20
24-32 uur. Zodra iemand minder dan 24 uur per week een sessie nodig heeft, dan is Azure ineens spotgoedkoop in het geval van een full desktop. Ik heb external contractors liever op een Windows 365 sessie, maar ik heb voor een klant weleens Azure Virtual Desktop ingezet omdat het spotgoedkoop is als je veel met parttimers werkt. En de nieuwe Burstable versie 2 machines zijn inmiddels ook voor session hosts geschikt, bij een bepaald type gebruik, waardoor het aantal uur nog iets hoger kan liggen.

Je hebt gelijk wat betreft servers. Die moet je niet in Azure draaien. Alles wat je als dienst kunt afnemen, zoals Entra, Intune, AFS, SQL en verder vrijwel alles, moet je als dienst afnemen en niet als server. Servers zijn duur.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 13:20]

Marve79 @ibmpc12 juli 2024 08:23
AVD is idd spotgoedkoop maar vooral ook omdat het gekoppeld is aan E3/E5 en de bedrijven vaak de licenties al hebben. Ook wordt het nu extra goedkoop in de markt gezet omdat het nog redelijk gebrekkig is. Ook heb je vaak wel iets als nerdio nodig om het beheersbaar en schaalbaar te maken.

Maar zodra AVD een beetje serieus marktaandeel verwerft en de meeste issues zijn verholpen zullen de prijzen vanzelf gaan stijgen.
Zackito @ibmpc12 juli 2024 07:14
Azure SQL is anders ook aardig duur.

[Reactie gewijzigd door Zackito op 22 juli 2024 13:20]

Marve79 @Zackito12 juli 2024 08:25
Azure is MS' nr. 1 melkkoe. Ik heb weleens bedrijven gezien die al 20K per maand betalen enkel voor Log Analytics.

Waarom ze het doen geen idee.
Fermion @Marve7914 juli 2024 04:06
Security compliancy dicteert tegenwoordig wat er nodig is, denk aan PCI DSS v4.x, IEC62443.
Fermion @ibmpc14 juli 2024 04:09
Dan is het betere alternatief om te werken met RDP seats en Citrix voor grotere schaal users. Natuurlijk is een Hyperscaler niet goedkoop, maar een datacenter oplossing dat aan bepaalde compliance moet voldoen, DR, is ook niet goedkoop.
Blokker_1999
@ibmpc11 juli 2024 21:41
Tuurlijk, waarom niet? Roaming profielen zijn niet altijd noodzakelijk. Wij hebben VMs met soms meer dan 15 mensen en fysieke servers die vlot over de 80 rdp sessies gaan.
ibmpc @Blokker_199911 juli 2024 22:20
OneDrive en ESR roamen voldoende voor mij. Gebruikers moeten gewoon weten waar hun data staat. Downloads is geen part van roaming. Als ze dat weten is er niets aan de hand.

Maar ik zet zelf wel steeds mijn Downloads folder in OneDrive :+

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 13:20]

Triblade_8472 @ibmpc11 juli 2024 21:53
In m'n citrix servers op vmware draaide ik er gemiddeld 15 zonder problemen. Pas bij 20 begon ik issues te ervaren.

Maar een boel staat of valt bij hoeveel vCPU's, RAM, type disk (ssd/hdd), (network) offloading op je hardware en hoe heftig je applicaties met die resources omgaan.
ibmpc @Triblade_847211 juli 2024 22:44
Maar waarom zou je zo veel users op een sessiehost willen?

Kleinere schoolklassen verdeeld over kleinere en meerdere zalen blijken in de praktijk ook veel beter te werken. Kleinere en meerdere zalen met minder werknemers per zaal blijkt ook veel beter te werken dan enorme zalen met cubicles. Ja, je kunt de airco zo krachtig maken dat die megazaal gekoeld wordt en dat iedereen net zo snel de WC kan bereiken, maar het is toch echt minder efficient.
Triblade_8472 @ibmpc11 juli 2024 23:30
Onderhoud ook.

Als je 1 user per host hebt Kan je net zo goed iedereen een laptop geven.

Als je gaat op schalen krijg je schaalvoordelen. Maar in mijn geval was het veel te klein om alles compleet te automatiseren, maar te groot om iedereen een eigen machine te geven.

Ik heb met 15 users 2x minder machines te onderhouden dan wanneer er 8 op werken.
Jan-man @Triblade_847212 juli 2024 07:55
Maar met 15 man op 1 host heb je wel meer klachten over snelheid / trage programmas enz. enz. En daarnaast 95% van het onderhoud kan je automatiseren.

Zelf hou ik het liefste de limiet op 10 per host, dan kan je bij issues ook veel makkelijker 1 offline gooien.
Blokker_1999
@Triblade_847212 juli 2024 08:46
Laptops zijn ook niet gratis. En in een byod scenario is het vaak zelfs al snel eenvoudiger om te zeggen dat de gebruiker verantwoordelijk blijft voor zijn/haar apparaat en dat ze gewoon op een beveiligde manier je omgeving ingaan via RDP sessies, bijvoorbeeld via Citrix.

En met 1 persoon per VM heb je ook weer voordelen met betrekking tot beveiliging. Ben je zeker dat geen enkele gebruiker bij data van een andere kan komen.
Triblade_8472 @Blokker_199912 juli 2024 09:34
Security through obscurity.

Ik kan (bijna) gemakkelijker bij data tussen vm's komen dan vanuit dezelfde vm.

Kwestie van inrichting.
Marve79 @ibmpc11 juli 2024 23:19
Vooral om licentietechnische redenen. Niet iedereen heeft datacenter licenties.
Martino-s 11 juli 2024 23:31
Het gaat dus om een klacht van Cloud-aanbieders die of op eigen hardware hosten of gebruik maken van Public cloud diensten zoals Amazon Web Services (AWS) en Google Cloud Platform (GCP).
Zo gaat Microsoft gelijktijdige sessies toestaan voor VM's.
Dit zal als alternatief van AVD zijn welke pooled wordt ingezet en het gebruiksrecht (SCA) al binnen de veel gebruikte Microsoft 365 Business Premium licentie zit. Hiermee kunnen veel gebruikers gebruik maken van dezelfde Windows 11 'server'.
Op Azure kunnen beheerders maximaal 32 gebruikers verdelen over drie VM's.
Kan iemand me meer vertellen over dit limiet? Wij richten vaak servers in voor klanten waarbij er veel meer gelijktijdige gebruikers ingelogd zijn dan de hier genoemde 10 gebruikers.
Op concurrerende clouddiensten moeten beheerders tot nu toe daarvoor niet 3, maar 32 VM's inzetten, omdat gelijktijdige sessies niet zijn toegestaan.
Als je gebruikers inderdaad een virtuele Windows 11 omgeving wilt aanbieden die niet op Azure staat, zal je elke gebruiker een eigen VM moeten geven. En daarbij volstaat de licentie M365 BP niet, maar zal die ook aangeschaft moeten worden.
Daarom wordt in niet Azure omgevingen vaak RDS (al dan niet met Citrix) ingezet, met als groot verschil dat je als gebruiker op een server OS zit en geen cliënt OS.
DarrylvdP 12 juli 2024 11:06
Stukje meer context:

Hosting providers maken gebruik van Windows Server met speciale voorwaarden onder het SPLA programma. Hierdoor genieten zij van voordelen en kunnen zij concurrerende diensten in de markt zetten. Microsoft heeft een nieuw product naast Windows Server neergezet genaamd Azure Stack HCI. Dit product is gericht op eindklanten en valt onder het Microsoft Azure licentie model, hierdoor is er geen SPLA beschikbaar en daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om specifieke cloud diensten en voordelen naar on-premises te halen. Bijv. Azure Virtual Desktop (AVD), welke volgens de licentievoorwaarden alleen op Azure en Azure Stack HCI mag draaien. Dat houdt dus in dat hosters die AVD willen hosten voor hun klanten in hun datacenter Azure Stack HCI moeten afnemen, maar daar lopen ze tegen de SPLA beperkingen aan. Zelfde geldt voor Extended Security Updates (ESU).
Microsoft komt met een nieuwe versie van Azure Stack HCI
Ik verwacht niet dat ze met een 'nieuwe versie' komen van het product, maar eerder een aanvulling op functionaliteit of verandering in de licentie voorwaarden.

Artikel:
Microsoft now has nine-months to make good on its commitment to deliver the Azure Stack HCI for Hosters product, or to resolve software licensing issues in other ways.
CAPSLOCK2000
12 juli 2024 12:47
zijn de voordelen voor Azure-klanten bij de bundeling met Office-producten weg,
Mooie stap, maar is het nu wel een eerlijk speelveld?
Zouden we dat niet ook moeten doen voor alle andere producten en cloudleveranciers?

Niemand draait alleen Office, in praktijk zit er altijd nog een hele zwik aan andere software bij zoals Windows, Active Directory, Defender etc... Bedrijven kopen dat typisch niet per stuk in maar als pakket waarin licenties voor talloze diensten gebundeld zijn. Daarmee heeft MS altijd al gestuurd, druk om dingen naar de cloud te verplaatsen (Azure uiteraard) hoort daar ook bij.

Zo noemt het artikel ook nog kort MS SQL Server. Dat zal wel belangrijk zijn voor CISPE maar zo is er nog veel meer software die de meeste organisaties gebruiken, of het nu expliciet gebundeld is of niet, gewoon omdat het bij het ecosysteem hoort.
Amazon Web Services en Google Cloud waren niet bij de onderhandelingen betrokken en zijn ook niet gebonden aan de overeenkomst.
Ik ken de club niet maar volgens de website van CISPE is Amazon AWS lid van van CISPE. Die waren er dus wel bij betrokken, al heb ik geen idee hoe groot die betrokkenheid is.
Er komt een European Cloud Observatory met daarin vertegenwoordigers van Microsoft, CISPE en Europese consumentenorganisaties die gaat toezien op de uitvoering van de overeenkomst.
Het lijkt een beetje vreemd om MS wel direct op te nemen, Amazon indirect via CSPE en Google helemaal niet. De cloud is groter dan MS, Azure en Office.

Dat MS zelf deel is van de toezichthouder is ook een beetje vreemd, voelt als een slager die z'n eigen vlees keurt (al zijn er meer leden). Voor de concurrenten (CISPE) geldt eigenlijk hetzelfde, die zijn ook niet onafhankelijk.
Het zou wel begrijpelijk zijn als het gaat om toezicht op de hele markt, niet alleen het stukje van MS.


En verder ben ik van mening dat de techreuzen opgesplitst moeten worden in kleinere bedrijven die weer vrij kunnen innoveren en concurreren in plaats van rechtszaken voeren.
tomvld 13 juli 2024 08:04
Het is toch frappant dat Microsoft keer op keer, door haar hele geschiedenis heen, haar praktische monopolie positie misbruikt. Hoe vaak ik de afgelopen jaren, het begon met MS DOS versus PC DOS, een dergelijk verhaal heb gehoord...
Blijkbaar is het een prima business model het eerst gewoon doen en dan later als de gebruikers door hebben dat het eigenlijk illegaal is, een klein beetje "sorry" zeggen...

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