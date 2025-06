Europese cloudproviders hekelen korting die Microsoft aan Azure-klanten geeft

De belangenorganisatie van Europese cloudproviders Cispe wil dat Microsoft stopt met kortingen voor Azure-klanten. Die krijgen die korting als ze Office-producten afnemen, maar omdat veel klanten dat willen, zou dat de concurrentiepositie van alternatieve cloudomgevingen benadelen.

Cispe, de Cloud Infrastructure Service Providers in Europe, klaagt in een brief over de handelspraktijken van Microsoft. De organisatie wil dat Microsoft die verandert. Doet het bedrijf dat niet, dan wil Cispe juridische stappen zetten.

De organisatie hekelt de manier waarop Microsoft zijn eigen Azure-cloudomgeving aantrekkelijker zou maken door Office-producten daaraan te bundelen. Het gaat dan om de bedragen voor beheerders die software zoals Windows Server of SQL Server op Azure-omgevingen installeren. Cispe heeft een aantal van zijn klanten een berekening laten maken met behulp van de Azure Pricing Calculator. Die klanten zeggen dat ze in veel gevallen veel meer moesten betalen voor het gebruik van SQL Server dan wanneer ze bij Azure zouden zitten. Hetzelfde zou gelden als beheerders Office-software willen gebruiken. Dat is voor veel gebruikers wel essentieel. "De klanten van Europese cloudproviders willen dat zij must have-Microsoft-software, waaronder Office, aanbieden als onderdeel van cloudmigratiecontracten", zegt Cispe.

Naast de bundelkorting hekelt Cispe de beperkingen die Microsoft oplegt aan virtuele machines met Windows 10 of 11 die op een ander systeem dan Azure Virtual Desktop draaien. Op Azure kunnen beheerders maximaal 32 gebruikers verdelen over drie VM's. Op concurrerende clouddiensten moeten beheerders daarvoor niet 3, maar 32 VM's inzetten, omdat gelijktijdige sessies niet zijn toegestaan. Daarmee kost Azure volgens Cispe in zulke gevallen tot wel vier keer zoveel, zelfs als de prijs van VM's bij concurrenten lager is dan bij Azure zelf.

De organisatie zegt dat het 'een vanzelfsprekende concurrentiezaak is' waarbij Microsoft 'prijsdiscriminatie doorvoert en concurrerende clouddiensten financieel afknijpt'. De organisatie zegt niet welke juridische stappen ze wil zetten om de veranderingen af te dwingen. Cispe ging vorig jaar ook al in gesprek met Microsoft over dezelfde praktijken, maar die gesprekken leidden toen tot niets.