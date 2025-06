Russische staatshackers hebben na eerdere hack opnieuw toegeslagen bij Microsoft

De Russische staatshackers die eerder dit jaar bij Microsoft inbraken, hebben dat opnieuw gedaan. De groep Midnight Blizzard heeft bij een nieuwe aanval mogelijk broncode van het bedrijf gestolen, al zegt Microsoft niet om welke informatie het gaat. Klanten lijken niet getroffen.

Microsoft schrijft in een blogpost dat hackers opnieuw hebben ingebroken bij het bedrijf. Het zou gaan om de groep Nobelium, die Microsoft zelf Midnight Blizzard noemt. Die groep wordt door de meeste securityexperts gelinkt aan Rusland. De groep sloeg in januari van dit jaar al toe bij Microsoft. Het bedrijf zegt dat dezelfde hackers nu opnieuw zijn binnengedrongen.

"In de afgelopen weken hebben we gezien dat Midnight Blizzard informatie die het aanvankelijk uit onze e-mailsystemen heeft gestolen, gebruikt om ongeoorloofde toegang te krijgen", schrijft Microsoft. Het gaat dan om toegang tot interne systemen van Microsoft zelf; volgens het bedrijf is er vooralsnog geen bewijs dat klanten ook zijn getroffen.

Bij die toegang hebben de aanvallers volgens Microsoft broncode gestolen. Het gaat om 'sommige broncoderepository's', maar het bedrijf zegt niet welke dat zijn of wat de hackers daar mogelijk mee kunnen.

De aanvallers zouden in de afgelopen weken hebben toegeslagen. Daarbij gebruikten zij onder andere secrets die in sommige gevallen in e-mails stonden opgeslagen. Microsoft zegt dat er tijdens eerdere aanvallen informatie is gestolen waarmee de hackers proberen het netwerk in kaart te brengen en zwakke punten te vinden.