NU.nl: criminelen zonden opnieuw Russische beelden uit op kinderzender BabyTV

Criminelen hebben volgens NU.nl kinderzender BabyTV weer overgenomen en Russische propaganda getoond. Deze keer is het kanaal naar verluidt dertien minuten overgenomen en zouden er gewelddadigere beelden getoond zijn.

BabyTV werd woensdag rond 14.12 uur onderbroken, melden meerdere NU.nl-lezers. Deze keer zouden bomaanslagen en in puin liggende steden vertoond zijn, naast de propagandafilm die eerder ook werd getoond. Eind maart werd de zender namelijk ook overgenomen. BabyTV werd bij de tweede aanval langer overgenomen, schrijft NU.nl.

Er is nog niet veel bekend over de nieuwe overname. Het is bijvoorbeeld niet bekend of de aanval weer plaatsvond bij Eutelsat, het satellietbedrijf dat het tv-signaal van BabyTV wereldwijd distribueert. KPN zegt tegen NU.nl dat het de verstoring kon detecteren en het kanaal daardoor offline kon halen, voor de beelden daadwerkelijk getoond werden aan klanten.