Telenet en Ziggo halen BabyTV uit aanbod na tweede hack met Russische propaganda

Het Belgische Telenet en Nederlandse Ziggo halen de zender BabyTV tijdelijk uit hun aanbod. De zender werd in korte tijd twee keer overgenomen door criminelen, die Russische propaganda toonden op de zender.

BabyTV is een kinderzender van Disney, die via satelliet wordt verspreid. De zender werd op 6 april voor het eerst overgenomen. Criminelen hackten toen satellietbedrijf Eutelsat, waarmee ze een Russische propagandavideo op de zender afspeelden. Op 17 april namen criminelen de zender opnieuw over. Deze keer wisten de aanvallers de zender naar verluidt dertien minuten lang over te nemen. Ook werden gewelddadigere beelden getoond. Of ook deze keer Eutelsat gehackt werd om de zender over te nemen, is onduidelijk.

Een woordvoerder van Ziggo zegt tegenover NU.nl erg geschrokken te zijn van de beelden die werden uitgezonden. "Het is absoluut niet de bedoeling dat kinderen en baby's aan dit soort beelden worden blootgesteld." De zender is uit voorzorg tot nader order op zwart gezet. De beelden zijn ook door Ziggo uit het archief verwijderd, waardoor ze niet meer teruggekeken kunnen worden. Ook Telenet heeft de zender uit voorzorg op zwart gezet, vertelt een woordvoerder aan VRT. "We gaan nu met de broadcaster bespreken hoe we dit in de toekomst tegen elke prijs kunnen vermijden."

In België wordt BabyTV ook door Proximus uitgezonden, maar deze provider houdt de zender vooralsnog in de lucht. "Proximus krijgt een beveiligde beeldenstroom rechtstreeks van Disney en dus niet van Eutelsat, waar het risico zich voordeed", verklaart een woordvoerder tegenover VRT. Proximus had daarom geen last van de overname op 6 april. "We onderzoeken of dat deze keer opnieuw zo was en zullen dan de situatie opnieuw evalueren."