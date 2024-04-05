Minister Tsjechië: Rusland voert cyberaanvallen uit op Europees spoornetwerk

Rusland heeft verschillende cyberaanvallen uitgevoerd op het Europese spoornetwerk. Dat claimt de Tsjechische minister van Transport. Het Kremlin zou daarmee de Europese infrastructuur willen destabiliseren.

Rusland heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 'duizenden pogingen' gedaan om het Europese spoornetwerk te ontregelen, vertelt de Tsjechische minister Martin Kupka in een interview met de Financial Times. Tsjechië heeft volgens hem ervaring met dergelijke hackpogingen. Rusland zou onder meer signaleringssystemen en de netwerken van de Tsjechische spoorwegmaatschappij České dráhy hebben aangevallen.

Er zouden ook Russische aanvallen gericht zijn op seinsystemen. Dergelijke cyberaanvallen kunnen, als ze succesvol zijn, ernstige ongelukken veroorzaken. Kupka zegt dat dit tot nu toe niet is gelukt. In het verleden is eerder bericht over Russische pogingen om de Europese energie-infrastructuur te destabiliseren, maar er werd minder gesproken over hackpogingen op het spoornetwerk, schrijft de FT.

Vorig jaar publiceerde het Europese cybersecurityagentschap Enisa al wel een rapport waarin dergelijke dreigingen werden besproken. Het agentschap waarschuwde toen dat spoorwegmaatschappijen vaker worden aangevallen, vooral vanwege de Russische inval in Oekraïne. Ook het Tsjechische agentschap voor Cybersecurity, Nukib, waarschuwde eerder voor een grote toename van het aantal cyberaanvallen.