Minister Tsjechië: Rusland voert cyberaanvallen uit op Europees spoornetwerk

Heel Europa, zelf het eiland Groot-Brittannië, heeft alle wijzigingen in de dienstregelingen gesynchroniseerd tot exact dezelfde paar dagen per jaar. De laatste keer was 10 december toen in heel Europa de dienstregeling wijzigde. Juist omdat er redelijk veel grensoverschrijdend verkeer is en het onmogelijk plannen zou worden als verschillende landen op verschillende dagen zouden wijzigen.
Heel de EU (en dankzij het Brussels Effect
eigenlijk ook alle omringende landen) kent dankzij de Technical Specifications for Interoperability (TSI)
dezelfde minimumeisen aan locomotieven en wagons zodat rijden op elkaars spoorwegen, en certificering, makkelijker moet zijn. Er blijven nog kleine verschillen die nog opgelost moeten worden (en typegoedkeuring gebeurt nog per land) maar je hoeft als fabrikant niet meer voor ieder land een apart model te ontwikkelen. Dat drukt kosten en versnelt ontwikkeling.
Er zijn Europese standaarden voor afmetingen van treinen én spoor (het omgrenzingsprofiel)
zodat je weet dat een trein over de grens niet ineens een paal of brug raakt omdat ie net iets te hoog of breed is. Op al het nieuw aangelegde spoor is het GC profiel tegenwoordig Europa-breed verplicht.
In Europa (en zelfs tot in Australië) wordt op grote schaal het European Rail Traffic Management System (ERTMS)
uitgerold om te komen tot één sein- en beheersysteem. Ook weer om uitwisseling en grensoverschrijdend verkeer makkelijker te maken, het makkelijker (en dus goedkoper) te maken voor treinfabrikanten om voertuigen te bouwen, én om de vendor-lockin rond seinsystemen die zeker een eeuw voor problemen zorgde eindelijk eens op te lossen.
Er zijn op EU niveau negen TEN-T Corridors
aangewezen om grensoverschrijdend goederenvervoer makkelijker te maken. Drie van die Corridors starten in de haven van Rotterdam (naar Marseille, naar Genua, en naar de Baltische Staten).
Er zijn Europa-brede Open Access rechten
waardoor een infrastructuureigenaar verplicht is om ruimte te verkopen aan partijen die een route willen gaan rijden. En dat is absoluut revolutionair. Zonder EU Open Access wetgeving zou die 'European Sleeper
' dienst van Brussel via Amsterdam naar Berlijn en Praag nooit van de grond zijn gekomen omdat de NMBS, NS, en DB daar simpelweg een stokje voor hadden gestoken.
Om deze, en andere, Europa-brede spoorwegzaken te coördineren is er het EU Agency for Railways (ERA)
.
Kortom, er gebeurt op Europees niveau juist ontzettend veel op het gebied van de spoorwegen. Het grootste probleem op dit moment is eigenlijk het over de grens kopen van tickets. Vrijwel iedere nationale spoorwegmaatschappij houdt dat tegen (onder andere door hun dienstregeling en kaartverkoop besloten te houden). Ik verwacht dat we daar binnen een paar jaar vanuit de EU wel actie gaan zien om dat open te stellen zodat je een soort SkyScanner voor treinen zou kunnen krijgen. Mensen als Jon Worth
maken zich daar erg druk over en dat gaat een keer effect hebben.
[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 22 juli 2024 13:33]