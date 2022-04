NS-storing legt alle treinverkeer van vervoerder plat - update 3

De NS heeft een technische storing waardoor er tot zeker 17:00 uur geen treinen meer rijden. Dit is niet beperkt tot een bepaald traject of specifiek soort trein. Ook in de app gaat het mis: daar worden juist geen uitgevallen ritten gemeld. Regionale treinvervoerders rijden wel.

Naast uitgevallen treinen en een app die reisadviezen afgeeft alsof dat probleem zich niet voordoet, lukt het de NS momenteel ook niet om op treinstations zelf reisinformatie te geven. De NOS schrijft dat dat zelfs niet mogelijk is middels de geluidsinstallaties op stations. De NS heeft een webpagina waar updates worden geplaatst.

Aan de NOS vertelt de NS ook dat het gaat om een storing in 'het systeem dat gedurende de dag de actuele planning maakt'. Dit systeem stelt ook automatische omleidingen in als zich ergens een incident voordoet. Doordat dat systeem niet werkt, zou het onveilig zijn om gewoon door te rijden volgens de dienstregeling. Het systeem is 'essentieel'.

Tegenover NU.nl meldt de NS dat er 'waarschijnlijk' geen NS-bussen ingezet worden, omdat de hoeveelheid treinreizigers niet in de vervangende bussen zou passen. Dit artikel wordt bij nieuwe ontwikkelingen voorzien van updates.

Update 1, 16:42: de NS meldt inmiddels dat de storing tot zeker 20:00 duurt.

Update 2, 21:25: zondag rijden geen treinen meer. "De verwachting is dat morgenochtend grotendeels de normale dienstregeling kan worden opgestart," stelt de NS. De oorzaak van de storing is inmiddels wel verholpen. Verder 'wordt de reisplanner voor morgenochtend op dit moment bijgewerkt' en moeten internationale treinen zonder hinder rijden. Eerder op de dag was dat nog niet het geval.

Update 3, 22:28: de zogenaamde nachttreinen rijden de aankomende nacht wel. Op de drukste trajecten, zoals binnen de Randstad, rijden deze elke nacht. De NS heeft een webpagina waarop uiteengezet staat op welke trajecten er in de nacht van zondag op maandag nachttreinen rijden.