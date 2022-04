Vlaamse minister van Media kondigt gamehub aan die gamesector moet ondersteunen

De Vlaamse minister van Media heeft de bouw van een Vlaamse Gamehub aangekondigd. Dat wordt een fysieke locatie waar Vlaamse ontwikkelaars kunnen samenkomen om te werken. De plannen voor de gamehub is een van de 25 punten uit de visienota ‘Level Up Vlaanderen’.

De Vlaamse minister van Media Benjamin Dalle wil met 25 maatregelen die deel uitmaken van de visienota een antwoord bieden op de drie grootste uitdagingen waar de Vlaamse gamesector momenteel mee kampt. Die zijn: het aantrekken van kapitaal, meer zakelijke skills ontwikkelen om investeerders aan te trekken en de internationale zichtbaarheid van Vlaamse producties vergroten. Daarnaast moeten enkele specifieke maatregelen ervoor zorgen dat de Vlaamse gamesector nog verder kan doorgroeien.

Zo komt er een Vlaamse gamehub naar het voorbeeld van gelijkaardige initiatieven zoals in Italië, Finland en Nederland waar gameontwikkelaars kunnen samenkomen om te netwerken en te samenwerken. Hoe de gamehub er concreet gaat uitzien, wordt in de zomer beslist. In het najaar moet de hub er daadwerkelijk zijn.

Het budget van het Gamefonds van het Vlaams Audiovisueel Fonds zal ook worden opgetrokken. In 2022 stijgt het naar 2,9 miljoen euro door relancemiddelen en vanaf 2023 zal het fonds structureel 2,7 miljoen euro bevatten. Voorheen was dat 1,7 miljoen euro. Het gamefonds kan door Vlaamse gameontwikkelaars aangesproken worden om de productie van games financieel te ondersteunen. De visienota stelt dat dit fonds ook flexibeler ingezet zal kunnen worden.

De Vlaamse minister ziet gamen als 'een sterk groeiend economisch en maatschappelijk fenomeen'. Uit een jaarlijks onderzoek van het Leuvense onderszoeksinstituut Imec, blijkt dat 37 procent van de Vlamingen in 2020 een gameconsole in huis had. Ongeveer 54 procent van de ondervraagden gaf toen aan dat ze maandelijks gameden.