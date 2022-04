'Vlaming gebruikt smartphone gemiddeld meer dan 3 uur per dag'

Vlamingen gebruiken gemiddeld 188 minuten per dag hun smartphone, wat drie minuten meer is dan een jaar eerder. 40 procent van deze tijd wordt voor sociale media gebruikt. Meta's apps worden minder gebruikt, maar blijven de populairste socialemedia-apps.

Volgens het imec.digimeterrapport, een jaarlijks onderzoek naar elektronicagebruik onder Vlamingen, zitten Vlamingen dagelijks gemiddeld 75 minuten op sociale media. Dit is 2 minuten meer dan bij het vorige rapport. Opvallend daarbij is dat 54 minuten van die tijd Vlamingen Meta's apps gebruiken. Dat is weer 3 minuten minder dan een jaar eerder. Alleen 65+'ers en volwassenen tussen 45 en 54 jaar oud zijn Meta's apps meer gaan gebruiken; andere gebruikers zijn gelijk gebleven of zijn de apps minder gaan gebruiken.

Die stijging in het gebruik van sociale media komt volgens imec voornamelijk door TikTok. 62 procent van alle 16- tot 24-jarigen gebruikt maandelijks TikTok, bij 24- tot 34-jarigen ligt het op een kwart. Vooral bij die jongste doelgroep stijgt het aandeel van TikTok: bij het vorige rapport lag dat aandeel op 50 procent. Het maandelijkse gebruik van Signal onder alle Vlamingen is bovendien verdrievoudigd, al blijft het aandeel met 6 procent absoluut gezien nog laag. Deze chatapp is vooral populair onder 24- tot 44-jarigen, met een aandeel van 8 tot 10 procent.

In het rapport kijkt imec ook naar videostreaming; in 2021 had 55 procent van alle Vlamingen toegang tot een videostreamingdienst. Dit is 5 procentpunt meer dan een jaar eerder en 10 procentpunt meer dan in 2019. Netflix blijft de grootste aanbieder. 49 procent van alle Vlamingen heeft hier toegang tot, 4 procentpunt meer dan een jaar eerder. Daarna is Disney+ de grootste, dat zijn aandeel verdubbelde tot 16 procent. Daarna volgen de Vlaamse streamingdienst Streamz en Amazon Prime, met respectievelijk 6 en 4 procent.

Het aantal Vlamingen met een digitale-tv-abonnement daalde voor het eerst sinds 2015. In 2020 had 84 procent van de Vlamingen toegang tot digitale tv, een jaar later was dit 78 procent.

Uit het onderzoek blijkt verder dat authenticatieapp Itsme sinds juli 2020 flink meer gebruikt wordt. Toen werd de app nog door net 10 procent van alle Vlamingen maandelijks een keer gebruikt. In februari 2022 lag dat aandeel op 70 procent. Itsme is vergelijkbaar met DigiD en laat inwoners hun identiteit bevestigen tegenover bedrijven en overheden. Ook in Nederland wordt de app gebruikt, in de gemeente Rotterdam.