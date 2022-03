Telenet test inzet 60GHz-band voor draadloos internet van 1Gbit/s of sneller

Telenet gaat volgend jaar als onderdeel van een consortium bedrijven een veldtest uitvoeren met het gebruik van 60Ghz-radiotechnologie voor draadloos internet. De techniek zou breedbandinternet voor onder andere landelijke gebieden mogelijk maken.

De test die volgend jaar plaatsvindt moet de potentie van zogenoemde mmWave-technologie op 60GHz voor de levering van breedbandinternet aan bedrijven en consumenten duidelijk maken. Dat schrijft Pharrowtech, dat samen met Telenet en Unitron in het consortium zit. Het gaat om een test voor fixed wireless access, waarbij vaste locaties dus van internet op basis van draadloze techniek worden voorzien.

Volgens Pharrowtech is met de mmWave-techniek een snelheid van 1Gbit/s of hoger mogelijk, tegen lagere kosten dan glasvezel, waarvan de kosten van de aanleg aanzienlijk zijn. Voordeel is onder andere dat het gebruik van de 60GHz-frequentieruimte is vrijgegeven. Tal van communicatietechnieken worden of werden op de 60GHz-band gebaseerd. Onder andere Qualcomm en Samsung hebben zich daarop gericht. Het nadeel is het beperkte bereik van de millimetergolven. Bekende technieken zijn de 802.11ay- en 802.11ad-standaarden. Die laatste stond voorheen als WiGig bekend.

Pharrowtech is een spin-off van het Belgische technologie-instituut imec. In 2018 maakte het bedrijf bekend een prototype voor mmWave-communicatie te hebben ontwikkeld die een hoog bereik zou behalen door onder andere de integratie van 256 antennes en 128 versterkers. Welk bereik er toen werd behaald en of hetzelfde bereik nu ook mogelijk is, blijft onduidelijk.