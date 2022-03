Elektriciteitsnet Liander bereikt capaciteitslimiet in delen van Noord-Holland

Het elektriciteitsnet heeft zijn maximale capaciteit bereikt in een deel van Noord-Holland. Hierdoor kan netbeheerder Liander de komende jaren geen nieuwe capaciteit bieden aan grootgebruikers, zoals supermarkten en grote bedrijven.

Liander schrijft dat het elektriciteitsverdeelstation Oterleek bij Alkmaar zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Dat station levert elektriciteit aan in twaalf gemeenten, waaronder Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen, Bergen en Castricum.

Ook bij de elektriciteitsstations Westzaanstraat en Noord Papaverweg bij Amsterdam is de maximale capaciteit bereikt. Noord Papaverweg voorziet Amsterdam-Noord en delen van de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Waterland van elektriciteit. Station Westzaanstraat levert op zijn beurt elektriciteit aan Amsterdam West, een deel van Amsterdam Centrum en een deel van het westelijk havengebied.

Volgens de netbeheerder wordt dit veroorzaakt door de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het bouwen van nieuwe woningen en het verduurzamen van de energievoorziening. Door die ontwikkelingen zou de vraag naar elektriciteit fors zijn toegenomen, meldt de netbeheerder.

Doordat de maximale capaciteit van het net in deze gemeentes is bereikt, kan Liander de komende jaren geen nieuwe capaciteit bieden aan grootverbruikers. Daarbij verduidelijkt de netbeheerder dat partijen met een aansluiting van 3x80 ampère of meer als grootverbruikers worden gezien.

Liander noemt onder andere grote bedrijven, kantoorpanden en fabrieken als grootgebruikers als voorbeelden. Vermoedelijk zal dit ook invloed hebben op de bouw van nieuwe datacenters in deze delen van Noord-Holland. Ook kunnen bestaande grootgebruikers hun elektriciteitsafname niet uitbreiden. Liander benadrukt dat dit geen invloed heeft op consumenten en ondernemers. Voor geplande woningbouw in de betrokken gebieden heeft de beheerder al capaciteit gereserveerd.

Liander wil het probleem oplossen door het elektriciteitsstation Oterleek te 'verzwaren'. Dat zal naar verwachting in 2025 gerealiseerd zijn. In de tussentijd verlegt de beheerder kabels op het net, om zo te proberen extra capaciteit beschikbaar te maken in de betrokken gebieden. Om de twee knelpunten in Amsterdam op te lossen moeten nieuwe elektriciteitsstations gebouwd worden. Dat duurt naar verwachting vier tot zes jaar.