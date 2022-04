Elektriciteitsnet Amsterdam bereikt capaciteitslimiet door digitalisering

Het elektriciteitsnet in Amsterdam heeft op verschillende gebieden zijn maximale capaciteit bereikt meldt netbeheerder Liander. Door digitalisering en de verduurzaming van de energievoorziening is de vraag binnenkort groter dan het stroomnet aankan.

In het gebied Buiksloterham/Overhoeks in Amsterdam Noord en de Westhaven van de hoofdstad zit het elektriciteitsnet al aan zijn maximale capaciteit. Liander verwacht dat dit binnenkort op meer plekken in de stad het geval zal zijn. Dit komt door de snelle ontwikkeling van de afgelopen jaren volgens de netbeheerder. De groeiende economie, digitalisering en de verduurzaming van de energievoorziening worden als oorzaken genoemd voor het tekort.

Voor de twee gebieden waar de maximale capaciteit nu al is bereikt, is Liander bezig om de capaciteit uit te breiden. De netbeheerder verwacht in Buiksloterham/Overhoeks de uitbreiding begin 2023 af te ronden. Voor de Westhaven wil Liander in gesprek met grootverbruikers om te kijken of de vermogensvraag omlaag kan worden gebracht. Daarnaast moet er een nieuw elektriciteitsverdeelstation gebouwd worden, maar dit kan pas in 2026 worden gerealiseerd.

De Amsterdamse wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck heeft naar aanleiding van de capaciteitsproblemen een oproep gedaan aan het kabinet. Van Doorninck wil dat er vanuit het Rijk meer wordt geïnvesteerd in het elektriciteitsnetwerk: "De knelpunten die nu in Amsterdam ontstaan, dreigen ook te ontstaan op andere plekken in Nederland. Dat vraagt om actie op nationaal niveau. Amsterdam doet een dringend beroep op het kabinet om meer financiële middelen waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet op tijd kunnen uitbreiden, zodat een herhaling van de situatie zoals die nu is ontstaan voorkomen kan worden." aldus de wethouder.

Liander onderschrijft dat het probleem dat nu in Amsterdam ontstaat ook op nationaal niveau speelt en er elders in het land ook knelpunten kunnen ontstaan. Dit kan ervoor gaan zorgen dat instellingen en ondernemers langer moeten wachten op toegang tot het elektriciteitsnet of een uitbreiding op de gevraagde capaciteit. Ook consumenten moeten straks mogelijk langer wachten, bijvoorbeeld op de installatie van een laadpaal voor de elektrische auto.