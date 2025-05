Stroomnet Zeeland is vol, netbeheerder stopt nieuwe aanvragen grootverbruikers

Het stroomnet in Zeeland is vol, zo meldt netbeheerder TenneT. Grootverbruikers, zoals grote bedrijven, kunnen daarom tijdelijk geen nieuwe aansluitingen aanvragen of hun huidige aansluiting verzwaren. Ook de Noordoostpolder is nu een 'congestiegebied'.

TenneT schrijft dat het hoogspanningsnet van Zeeland aan zijn maximale capaciteit zit. Dat komt volgens de netbeheerder door een 'sterk groeiend aantal aanvragen voor het aansluiten van onder meer elektrolysers, batterijen en de elektrificatie van industriële processen'. Gezamenlijk zijn die aanvragen goed voor 3,5GW. Dat is ongeveer acht keer het huidige stroomverbruik van de provincie Zeeland, zegt TenneT.

Nu het stroomnet in Zeeland vol is, introduceert de netbeheerder een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen van grootverbruikers, zoals grote bedrijven. Dergelijke grootverbruikers kunnen daarom tijdelijk geen nieuwe aansluitingen aanvragen. Het is voor hen ook niet mogelijk om hun bestaande aansluiting te verzwaren. TenneT zegt niet tot wanneer die stop naar verwachting in stand blijft. De komende tien jaar investeert de netbeheerder ruim een miljard euro om de capaciteit van het Zeeuwse netwerk te vergroten. Dit is naar verwachting tussen 2033 en 2035 helemaal gereed.

Ook in de Noordoostpolder is een tijdelijke stop geïntroduceerd op nieuwe aanvragen. "Door de snelle groei van zonneparken en windmolens raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in de Noordoostpolder in zicht", schrijft TenneT. Dat gaat sneller dan de netuitbreidingen die TenneT kan introduceren. Producenten die een aansluiting willen in de Noordoostpolder, komen daarom op een wachtlijst te staan. TenneT blijft daarnaast werken aan zijn netuitbreidingen in die regio, die 'tot 2031' stapsgewijs worden opgeleverd.

Zeeland is niet de eerste provincie waar het stroomnet zijn capaciteit heeft bereikt. Dit gebeurde eerder al in Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. In Brabant en Limburg kwam er later weer ruimte vrij op het net. Dat werd bereikt door congestiemanagement, oftewel 'spitsmijden'. Daarbij gebruiken grote bedrijven op andere momenten stroom. TenneT onderzoekt of dit ook mogelijk is voor Zeeland en de Noordoostpolder, om zo op de korte termijn weer ruimte te creëren voor nieuwe aansluitingen.