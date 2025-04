Nederlandse overheid geeft TenneT miljardenlening voor energienetverzwaring

De Nederlandse overheid heeft een tijdelijke lening van 25 miljard euro toegekend aan netbeheerder TenneT. Dit bedrag gaat gebruikt worden om de capaciteit van het overvolle stroomnetwerk uit te breiden, meldt het ministerie van Financiën.

De lening is volgens het ministerie bedoeld om 'de kapitaalbehoefte van TenneT voor 2024 te overbruggen'. De netbeheerder hoopte de betaling van de Duitse tak af te ronden, maar de verkoop heeft vertraging opgelopen. Daarom springt de Nederlandse overheid bij. De lening wordt uitbetaald in delen. Tot 1 december 2024 kan TenneT maximaal 13,1 miljard lenen.

Het is de bedoeling dat het gehele bedrag tussen 2030 en 2040 door TenneT wordt terugbetaald. Als TenneT Duitsland wordt verkocht, dan mag de netbeheerder niet meer additioneel lenen en moet TenneT 'het reeds geleende deel direct terugbetalen'. Mocht de verkoop op korte termijn doorgaan, dan kan het alsnog maanden duren voordat TenneT het verkoopbedrag heeft gekregen, schrijft NOS.

Het Nederlandse stroomnet heeft al langer last van krapte. In juli meldde TenneT dat het stroomnet van Zeeland aan zijn maximale capaciteit zit. Daarom was er een tijdelijke stop op nieuwe aanvragen van grootverbruikers. Dit was ook het geval in de Noordoostpolder.