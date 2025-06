TenneT verwacht komende tien jaar 160 miljard in stroomnet te moeten investeren

Netbeheerder TenneT verwacht in de komende jaren 160 miljard euro te investeren in het elektriciteitsnetwerk in Nederland en Duitsland. Het gaat om een periode van tien jaar, waarin de netbeheerder 2500 kilometer nieuwe kabel aan wil leggen.

TenneT schrijft in de jaarcijfers over 2023 dat het verwacht in 2024 tien miljard euro te investeren in verduurzaming van het elektriciteitsnetwerk. Voor de komende tien jaar gaat het om 'ongeveer 160 miljard euro', schrijft de netbeheerder. Het gaat dan om investeringen in Nederland en Duitsland, waar TenneT ook actief is.

De netbeheerder zegt dat het tussen nu en 2045 zo'n 2500 kilometer aan nieuwe elektriciteitskabels wil aanleggen in Nederland. Voor Duitsland gaat het om nog eens 4800 kilometer kabel. "Dat betekent ook dat we honderden nieuwe omvormers en tientallen high-voltagesubstations moeten bouwen", schrijft het bedrijf. In 2023 investeerde het bedrijf al 7,7 miljard euro. "Dat was meer dan gedacht, met name door het 2GW-programma", aldus het bedrijf. 2GW is TenneTs nieuwe standaard voor energieoverdracht die minder van het net vraagt. TenneT kreeg eerder dit jaar al een lening van 25 miljard euro van de Nederlandse overheid om te investeren in het stroomnetwerk.