Kabinet stelt 416,6 miljoen euro beschikbaar voor installatie accu's zonneparken

Het demissionaire kabinet van Nederland stelt 416,6 miljoen euro beschikbaar voor het gebruik van accu's bij grote zonneparken. TenneT stelt daarnaast voor om de transporttarieven van accu's aan te passen en zo de kosten te verlagen.

Met het voorstel moeten er meer accu's geïnstalleerd kunnen worden, schrijft de Rijksoverheid op donderdag. De verwachting is dat er met de subsidie van 416,6 miljoen euro voor 160 tot 330MW aan totaalcapaciteit aan accu's geïnstalleerd kan worden.

Het gebruik van accu's maakt het mogelijk om zonne-energie 'efficiënter te gebruiken'. Wanneer er meer zonne-energie wordt opgewekt dan gebruikt, kan deze worden opgeslagen in de accu's om later te gebruiken. Dat moet op zijn beurt de inzet van gas- en kolencentrales verminderen in bijvoorbeeld de avonduren.

Netbeheerder TenneT stelt daarnaast een nieuwe contractvorm voor met lagere transporttarieven voor accu's en 'andere flexibele capaciteit'. Die kortingen lopen volgens de Rijksoverheid op tot 65 procent. Bij die contractvorm moeten de uitbaters van die accu's op verzoek wel helpen bij het ontlasten van het net, bijvoorbeeld door minder te laden of leveren op drukke momenten. TenneT gaat het voorstel verder uitwerken, waarna die nog goedgekeurd moet worden door de Autoriteit Consument en Markt. Het nieuwe tarief moet in het voorjaar van 2024 klaar zijn. Deze nieuwe contractvorm moet volgens 'onderzoek in opdracht van TenneT' voor 2 tot 5 gigawatt aan nieuw accuvermogen zorgen in 2030.