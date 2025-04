Cyberpunk 2077 is 25 miljoen keer verkocht. Dat meldt ontwikkelaar CD Projekt RED tijdens zijn Investor Day-presentatie. De nieuwe uitbreiding voor die game, Phantom Liberty, is drie miljoen keer verkocht in de eerste week na release.

CD Projekt RED-ceo Adam Kiciński bevestigde de nieuwe verkoopmijlpaal van Cyberpunk 2077 op donderdag. De titel is daarmee het afgelopen jaar ongeveer vijf miljoen keer verkocht. Een jaar geleden, in september 2022, passeerde Cyberpunk 2077 de twintig miljoen verkochte exemplaren.

Volgens CD Projekt RED-ceo Adam Kiciński overtreft Cyberpunk 2077 hiermee de prestaties van The Witcher 3, dat in 2015 uitkwam, zo schrijft ook IGN. Cyberpunk werd 25 miljoen keer verkocht in twee jaar en tien maanden tijd. The Witcher 3 bereikte dat verkoopaantal in ongeveer 4,5 jaar, zei de topman. De game was volgens eerdere cijfers acht miljoen keer vooruitbesteld. In de releasemaand december 2020 liep dat totale verkoopaantal van Cyberpunk 2077 op tot 13 miljoen.

Piotr Nielubowicz, de cfo van CD Projekt RED, bevestigt verder dat de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty-uitbreiding drie miljoen keer verkocht is in de eerste week na release. Die uitbreiding verscheen op 26 september, vlak na een 2.0-update die grote aanpassingen aan de game doorvoerde. De game kreeg daarmee onder andere een nieuw systeem voor perks.

Cyberpunk 2077 verscheen op 10 december 2020 en werd toen overwegend negatief ontvangen. Bij release hadden veel spelers te maken met bugs en prestatieproblemen. Sindsdien heeft de ontwikkelaar verschillende hotfixes en grote updates doorgevoerd. In februari 2022 verschenen de PS5- en Xbox Series-versies van het spel.