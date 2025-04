CD Projekt RED brengt officiële modtool uit voor Cyberpunk 2077

CD Projekt RED heeft een officiële modtool uitgebracht voor Cyberpunk 2077. Spelers kunnen met REDmod hun eigen mods maken en installeren voor de pc-versie van de game. De tool is gratis te gebruiken voor pc-spelers.

De ontwikkelaar voegt met REDmod 'geïntegreerde ondersteuning toe voor het installeren en laden van mods' in Cyberpunk 2077. CD Projekt RED zegt dat het mogelijk is om REDmod te gebruiken naast al bestaande mods voor Cyberpunk 2077. De tool is bovendien optioneel. Modders hoeven er dus niet per se gebruik van te maken, maar volgens CD Projekt RED maakt de tool 'het toevoegen en gebruiken van nieuwe mods eenvoudiger'.

Cyberpunk 2077-spelers die REDmod niet willen gebruiken, kunnen hun oude mods inladen via de archieffolder van de game. REDmod is gratis te downloaden via Steam en de website van CD Projekt RED. Net als de game zelf, moet de mod regelmatig worden voorzien van patches om 'compatibiliteit te garanderen'.

Eerder deze week kondigde CD Projekt RED de uitbreiding Phantom Liberty aan voor Cyberpunk 2077. Naast een eerste teaser is er nog weinig over de uitbreiding bekend, behalve dat ze in 2023 moet verschijnen. Ook toonde de Poolse ontwikkelaar een nieuwe trailer voor de Netflix-serie die op 13 september verschijnt.