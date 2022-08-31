Cyberpunk: Edgerunners komt 13 september uit op Netflix

Animeserie Cyberpunk: Edgerunners van CD Projekt RED en Studio Trigger komt binnenkort uit. Netflix maakt in een 'nsfw'-trailer bekend dat de serie vanaf 13 september beschikbaar komt op de streamingdienst.

CD Projekt RED kondigde Cyberpunk: Edgerunners in 2020 al aan. Eerder werd al vermeld dat de serie in september zou verschijnen, maar er was nog geen concrete releasedatum. Netflix maakt nu bekend dat de serie vanaf dinsdag 13 september te bekijken is. Dat doet de streamingdienst in een trailer die het bedrijf als 'nsfw' aanmerkt.

Cyberpunk: Edgerunners is gebaseerd op de game Cyberpunk 2077 van CD Projekt RED. Edgerunners vertelt het verhaal van David Martinez, een straatkind dat probeert te overleven in de dystopische stad Night City. De serie bestaat uit tien afleveringen van ieder dertig minuten. CD Projekt RED werkt samen met de Japanse animatiestudio Studio Trigger, die eerder series als Kill la Kill en Little Witch Academia maakte.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 31-08-2022 10:53 75

31-08-2022 • 10:53

75

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Reacties (75)

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PerAspera 31 augustus 2022 10:57
Ben benieuwd!
Leuke trend om van games series te maken, maar het is wel een beetje hit or miss.
League of legends en de DOTA serie op netflix zijn respectievelijk heel goed en goed!
Maar de Tekken serie is dan weer heel slecht!
Louw Post @PerAspera31 augustus 2022 11:42
De Resident Evil serie was ook een flinke miss jammer genoeg.
https://www.imdb.com/title/tt9660182/
Laurens-R @PerAspera31 augustus 2022 12:08
Ik vond het eerste seizoen van Castlevania ook wel aardig :)
Ayporos @Laurens-R31 augustus 2022 19:52
Castlevania was geweldig! En ook Arcane is erg goed.
CoMaestro @PerAspera31 augustus 2022 12:13
Oke maar als je het op die manier bekijkt is er dus gewoon geen enkel oordeel te vellen over games in series veranderen. Soms gaat het goed, soms gaat het fout. Eigenlijk zoals met alle series, er zijn goede en slechte. Er zijn zelfs middelmatige!
HKS-Skyline 31 augustus 2022 11:13
Wanneer je de game hebt gespeeld is dit waarschijnlijk een leuke serie om te kijken, maar ik zie genoeg dingen in de trailer waar je waarschijnlijk geen fluit van begrijpt als je de game niet hebt gespeeld.
De game is nog altijd buggy, maar naar mijn mening ondertussen wel het spelen waard.
zzzzz @HKS-Skyline31 augustus 2022 11:17
Het probleem is vooral de timing hier. World-building en hoe levend de stad Night City is blijft een groot probleem in Cyberpunk en dan kan zo'n serie juist in het verkeerde keelgat schieten. Bij de Witcher Netflix serie is het juist complementair naar mijn mening; video game en serie versterken elkaar. Hier lijkt men de serie als pleister op de game te willen gebruiken. Dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt.
JackJack @zzzzz31 augustus 2022 15:51
Hoe toen der tijd omgegaan is met Cyberpunk was echt dood zonde. Helaas zal het spel hier nooit van herstellen ben ik bang. Voor mij was die hele levendigheid samen met de hele cyberpunk style DE reden dat ik uitkeek naar het spel. Beide kwamen helaas niet zo uit de verf als ik gehoopt had.

Over de witcher gesproken zie ik de verschillende media juist als compleet los van elkaar. Het spel en de boeken vindt ik geweldig, maar de serie sloeg voor mij de plank echt volledig mis. Ik moet bekennen dat ik er niet heel veel van heb gezien, mede omdat het beeld dat ik had vanuit de boeken en game niet overeen kwamen met die vanuit de serie. Ieder zijn ding uiteraard, ik hou het zelf graag bij het beeld dat ik heb vanuit de boeken ^^
sfc1971 31 augustus 2022 11:17
Denk niet dat de makers van de serie het spel hebben gespeeld. De toon is echt compleet anders, alleen de muziek komt overeen. Het spel is eigenlijk vrij rustig er zitten hele stukken in waar je meer een detective spel aan het spelen bent dan een of ander edgy over-the-top sci-fi spel. De game muziek past ook vaak compleet niet bij de toon van de langere verhaal lijnen. Het voelt wel als meer van dit project... leuke ideeën op zich maar past het wel echt als je het allemaal bij elkaar voegt?

Of vind je de trailer passen bij een spel waarin je een politie agent helpt over het verlies van zijn schildpad zonder enige gekheid?
Armselig @sfc197131 augustus 2022 21:15
Zoals sdziscool al zei is dit een spin-off, het heeft weinig tot niets met de game te maken. Misschien zitten er referenties naar de game in, geen idee, dat moeten we nog even afwachten. Ik vermoed dat de negatieve reacties hier uit die frustratie voortkomen, iedereen verwachtte kennelijk een bewerking van de game, wat dus niet zo is. Daar kan men niet tegen, zo blijkt.
sfc1971 @Armselig1 september 2022 08:42
De enigste reden dat dit artikel op tweakers staat is de associate met het spel anders zou het gewoon 1 in een dozijn anime series zijn.
Met The Witcher is CD Project Red ook niet totaal van toon gewisseld tussen boeken, spellen en tv-serie. Het is over het algemeen geen goed idee omdat je dan niet kan rekenen op een ingebakken fanbase.
JeroenED 31 augustus 2022 11:11
Voor zij die dachten dat muziek origineel is: het is remix van de 9e symfonie van Beethoven. Ook wel gekend als "ode an die freude" en het europese volkslied. Een meesterwerk uit 1824.

https://www.youtube.com/watch?v=-kcOpyM9cBg
Armselig @JeroenED31 augustus 2022 20:57
Vind de mix ook wel mooi, het past goed bij de setting en de trailer. Daar heeft niet iemand maar vijf minuutjes aan gewerkt :)
DeBers 31 augustus 2022 12:03
Mocht je nog niet weten of je last kan hebben van epileptische aanvallen. Dan kom je er na het kijken van deze serie waarschijnlijk wel achter.
PdeBie
@DeBers31 augustus 2022 17:49
Van de trailer al.
Wasabi! 31 augustus 2022 10:58
Niks voor mij, ik kom nog uit de tijd van He-man, Robotech, Snorkels, Transformers, MASK, GI Joe, BraveStar.

Waarschijnlijk ben ik te oud, Vroeger was ik wel fan van anime/manga, Akira, Dominion Tank Police, Appleseed, etc.
MrMonkE @Wasabi!31 augustus 2022 11:15
Hahaha OMG Bravestar :)
Die was ik helemaal vergeten. Met een pratend cyber-paard geloof ik.

Maar de vrome praatjes acteraf aan het einde van de afleveringen in de shows die je noemt vond ik altijd zo tenenkrommend. Ik ben waarschijnlijk een jaar of 10 ouder dan jou gok ik :)

Je vergat Jayce and the Wheeled Warriors. ;)

Zelf hou ik meer van humor-anime. Ik hou sowieso van Japanse humor.
BCC @MrMonkE31 augustus 2022 11:59
Jem and the holograms :D
ThanosReXXX @MrMonkE31 augustus 2022 12:00
Ah, Jayce and the Wheeled Warriors. Ik krijg gelijk weer warme herinneringen aan Sky Channel en The Fun Factory op de vroege zaterdag ochtend... ;)
heradepera @ThanosReXXX31 augustus 2022 12:45
Wie is er niet groot mee geworden :)

https://www.youtube.com/watch?v=WACOJTbGw3I
Freakiebeakie @ThanosReXXX31 augustus 2022 14:58
Daar stond ik elk weekend om 8:00 voor op om playbus te kijken op sky
ThanosReXXX @Freakiebeakie31 augustus 2022 15:51
Ja, zoiets. In de slaapzak op de bank. Moest wel stil zijn, want de ouders wilden altijd nog even blijven liggen... ;)
Wasabi! @MrMonkE31 augustus 2022 12:14
Ik ben 47, jij?
Japanse humor, Samurai Pizza Cats, Ranma ½, Dirty Pair, Shin Chan (nu ook Europese game voor de Switch beschikbaar),
https://www.youtube.com/watch?v=O9NRoLDxE_Q
MrMonkE @Wasabi!31 augustus 2022 14:13
52
haha Samurai Pizza cats moet je eens uitdiepen hoe dat zo leuk is.
Die americanen deden maar wat schijnbaar en hadden nauwelijks of geen scripts:) (Ik keek die in het engels) Die serie was echt grappig. Maar misschien is het een urban myth :P
youridv1 @Wasabi!31 augustus 2022 11:18
Transformers
Robots in disguise

Blijft toch mijn persoonlijke favoriete cartoonserie
Zwaai Haai @youridv131 augustus 2022 11:37
Ik keek met een glaasje appelsap van mijn moeder naar "Transformers, Robots in the sky" :X
ThanosReXXX @Zwaai Haai31 augustus 2022 11:58
...robots in disguise. ;)
Skizzik0 @ThanosReXXX31 augustus 2022 14:05
Zwaai Haai heeft het niet over een letterlijk glaasje appelsap maar over een https://taalhelden.org/bericht/mama-appelsap.
ThanosReXXX @Skizzik031 augustus 2022 14:09
Ach ja, geschreven/getypte tekst en de interpretatie daarvan. Het blijft soms toch lastig... ;)
PdeBie
@Zwaai Haai31 augustus 2022 11:58
Volgens mij een van de meest gemaakte "fouten" door de jeugd bij die serie. Iedereen zong het verkeerd :P

Maar het werd er niet minder cool op.
ruftman @PdeBie31 augustus 2022 12:49
Ik heb juist begrepen dat beiden goed zijn.

En natuurlijk elke zaterdagochtend naar Sky Channel kijken en daarna de aflevering samen met vriendjes naspelen.

Ook maakten we van Lego onze eigen Transformers.

[Reactie gewijzigd door ruftman op 22 juli 2024 13:27]

ThanosReXXX @ruftman31 augustus 2022 13:04
Beiden goed? Hoezo dan?

Het zinnetje "robots in disguise" slaat juist op het feit dat ze transformeren, en lang niet alle Transformers kunnen vliegen, dus "in the sky" is dan niet bepaald kloppend. ;)

https://www.lyricsondeman...s/transformerslyrics.html
ruftman @ThanosReXXX31 augustus 2022 13:20
Ja, ja, ik weet wat de tekst is. Maar, in een interview met een van de bedenkers van Transformers werd aangegeven dat de andere uitleg ook goed is en dat het gewoon een toevalligheid is dat het disguise is geworden.
ThanosReXXX @ruftman31 augustus 2022 13:29
Hm, okay. Apart. Dan gooi ik het persoonlijk toch nog steeds maar op Japanse bedenkers die slecht Engels spraken, waardoor de voorgestelde titelsong uiteindelijk geworden is wat hij nu is, maar het is verder ook niet echt heel belangrijk. Iedereen moet lekker zingen wat hij/zij gewend is, het gaat per slot van rekening om de herinnering. ;)
ruftman @ThanosReXXX31 augustus 2022 13:35
Ja, op die manier is ook het racespel Continental Circus aan z'n naam gekomen, had eigenlijk Continental Circuit moeten heten. Maar toen ze daar eenmaal achter kwamen was het al te laat.
ThanosReXXX @ruftman31 augustus 2022 13:52
Ha, die kende ik nog niet. Geweldig, dit. Moet gelijk ook weer denken aan "All your base are belong to us"... :P
CH4OS
@ThanosReXXX31 augustus 2022 14:29
Starscream is toch wel behoorlijk een robot in the sky? :)
ThanosReXXX @CH4OS31 augustus 2022 14:33
Klopt, daarom zei ik ook dat lang niet ALLE Transformers vliegen. Sommige wel, sommige niet, vandaar. ;)
IngamerX @Wasabi!31 augustus 2022 11:33
Was ik toch meer van Dragon ball, Gundam en Tekkaman. Top TV vroeger. Recenter bijvoorbeeld Avatar (toch ook aziatische invloed).

Wel fan van de art style hier.
Killemov @Wasabi!31 augustus 2022 11:40
... Robotech ...
Ja, totdat ik ontdekte dat dat een Amerikaanse remix van Macross bleek te zijn.
... Vroeger was ik wel fan van anime/manga ...
En daar dan geen Macross in het lijstje. (Of Ghost in the Shell)
Tjidde @Wasabi!31 augustus 2022 11:54
Ik mis alleen nog Bassie en Adriaan!

Vroeger ziek op de bank TV kijken. Alleen maar dit soort series kijken, heerlijk. Als ik nu een keer ziek ben vind ik het wel jammer je niet meer zo'n zender hebt.

Toen ik laatste keer ziek was maar "Biker Mice from Mars" van voor tot achter zitten/liggen kijken.

Over de trailer:
Als ik deze trailer kijk en naar het spel zelf kijk, vraag ik mij af voor wie is deze serie? Is het voor de anime fan die toevallig Cyberpunk gespeeld heeft? Of voor anime fans die juist nog geen Cyberpunk gespeeld heeft en dit als soort van ad is voor ze? Of voor de echte Cyberpunk fan? Zoals ik het nu zie, is het voor iedereen maar daardoor ook voor niemand.

Misschien heb ik het mis en zal het een gave serie.
PdeBie
@Wasabi!31 augustus 2022 11:57
Hallo generatie-genoot!

Dan wordt jij vast net zo vrolijk als ik van deze reeks video's:
https://www.youtube.com/watch?v=tlz1Ut-5gN0
https://www.youtube.com/watch?v=d7qjqK7tW-8
https://www.youtube.com/watch?v=bjoxEx0vM34
https://www.youtube.com/watch?v=hbale1l8wP8
Wasabi! @PdeBie31 augustus 2022 12:47
Geweldig, ik keek trouwens ook Candy Candy, Schateiland, Dieren van het Groene Woud, Vrouwtje Theelepel,


https://www.kindertvgeheu...aren_80/schateiland_1.jpg

https://www.kindertvgeheu...aren_80/schateiland_4.jpg

https://www.youtube.com/watch?v=JTaYJvhUqHo
PdeBie
@Wasabi!31 augustus 2022 12:55
Dat is dan helaas weer net voor mijn tijd (op Vrouwtje Theelepel na). Ben zelf van '82 namelijk :)

Veel plezier met de YouTube video's! Vergeet niet te werken vandaag ;)
tw_gotcha @PdeBie31 augustus 2022 16:27
Hah, wij keken naar Rikkie en Slingertje op woensdag middag (of zaterdag middag?)
https://duckduckgo.com/?t...2Fwatch%3Fv%3D0BNOWkGrngU
Johan en de Alverman: https://www.imdb.com/title/tt0231826/
en later natuurlijk Floris... :o
SkyStreaker @Wasabi!31 augustus 2022 12:31
"Muh-muh-muh-muh MASK!"
Heerlijke tijden, het oude Telekids en op BBC. In vergelijking met vroeger zijn tekenfilms (even de anime buiten beschouwing) van tegenwoordig behoorlijk timide.
ThanosReXXX @Wasabi!31 augustus 2022 12:49
Ach, wat is te oud? Sinds wanneer zou je na een bepaalde leeftijd niet meer mogen kijken naar of genieten van mooie animatie films of series? Ik zelf ben inmiddels 52 en kijk er nog steeds naar. Ik game ook nog steeds, overigens. Dat had mijn 18-jarige ik destijds waarschijnlijk ook niet geloofd, maar ook daar beleef ik nog steeds plezier aan.

Sowieso heb je tegenwoordig zò veel verschillende soorten anime, zowel het genre wat jij noemt, als de meer serieuze verhalen. En dan heb je nog de titels die er zowel qua animatie als qua verhaal ver bovenuit stijgen, zoals bijvoorbeeld Princess Mononoke, 5 Centimeters per Second, Weathering with You, The Wind Rises en Your Name.

Stuk voor stuk prachtig geanimeerde/getekende films, met mooie verhalen, en mijns inziens allemaal ook zeker de moeite van het bekijken waard.

Ik zou zeggen, bekijk wanneer je in de gelegenheid bent de aan de films gelinkte trailers maar eens en wellicht dat er stiekem toch nog iets voor je tussen zit, wat de moeite van het bekijken waard is. ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:27]

Wasabi! @ThanosReXXX31 augustus 2022 12:56
Ja, ik game ook nog steeds, heb alle PSsen gehad, nu PS5, Switch, XBox S. Vroeger de Sega Master System, Mega Drive met CD, SNES, NES, Philips G7000, Atari Lynx, GameGear, etc. gehad

Ik zeg altijd maar tegen mijn vrouw, als ik game, heb ik geen tijd om vreemd te gaan, zit immers thuis. :) (OK, vroeger kon je nog zeggen dat je naar een LAN party ging voor een weekend) Jouw tassen en schoenen zijn meer waard dan mijn game collectie.

Mijn kinderen zijn ook gek op gamen en tekenfilms, hebben ze niet van een vreemde.

Trouwens, heb je Grave of the Fireflies ook gezien?
ThanosReXXX @Wasabi!31 augustus 2022 13:26
Jazeker.:)

Wel een wat zwaardere film, qua onderwerp, maar zeker niet minder mooi.

Goed excuus, trouwens: gamen als preventieve remedie tegen vreemd gaan... ;)
En je moet ook altijd maar weer afwachten hoe anderen er naar kijken, laat staan je partner. Mijn ex had niet zoveel met gamen, dus daar kon ik niet zo veel mee op dat vlak.

Wat gamen betreft: ik ben ooit begonnen met een MSX computer, maar omdat iedereen in mijn vriendenkring een Commodore 64 had en maar bleef zeuren, ben ik daarna samen met hen overgestapt op de Commodore Amiga, en pas veel later ben ik in de console trein gestapt, vanaf de N64, dus ik heb destijds alle 8- en 16-bit systemen gemist/overgeslagen.

Inmiddels heb ik dat gemis wel weer enigszins hersteld middels de vele mini systemen die er voorbij zijn gekomen, dus de NES, SNES en Sega Megadrive zijn nu toch ook min of meer aan de collectie toegevoegd. En als extraatje heb ik mezelf ook nog maar blij gemaakt met een Neo Geo Mini en een Sega Astro City Mini.
Wasabi! @ThanosReXXX31 augustus 2022 14:38
MSD had wel de beste Japanse games, o.a. van Konami, SD Snatcher, Vampire Killer, Nemesis, Penguin Adventure, Gradius, Athletic Land, Contra, Salamander, eindeloos, had je geen NES voor nodig.
Die externe ROM geluidkaart was ook top.

Heb je ook de PC Engine gehad? Dat werkte prima op een Sony Trinitron, 1 van de weinige tv's die NTSC en PAL aan kon in die tijd. Had wel een externe omvormer nodig voor 110v naar 220v.

[Reactie gewijzigd door Wasabi! op 22 juli 2024 13:27]

ThanosReXXX @Wasabi!31 augustus 2022 15:17
Nee, de PC Engine/Turbografix-16 niet. Stond wel nog op mijn lijstje van mini's die ik ook wilde hebben, maar helaas was ik er te laat bij en nu zijn ze, voor zover ik weet, nergens meer te krijgen. Tenminste: niet voor normale bedragen.

Overigens heb ik los van al mijn originele computers, consoles en handhelds wel destijds mijn Wii gesoftmod, en dat is nu de ultieme retro box geworden. Je kan het bijna zo gek niet opnoemen, of ik heb het erop gezet, inclusief of de volledige catalogus games, of met een selectie van games die ik de beste en/of leukste vind.

Even uit mijn hoofd staat dit er allemaal op:
  • NES
  • SNES
  • Sega Megadrive
  • Game Boy/Game Boy Color
  • Game Boy Advance
  • Atari 2600
  • Atari Lynx
  • Colecovision
  • PC Engine/Turbografx-16
  • MSX/MSX2
  • Commodore Amiga
  • PSX
  • N64
  • Neo Geo AES
  • BOR Engine (Beats of Rage game engine, waarin je allerlei mods van beat 'em up games kunt spelen)
Alles op een externe hard drive, waar natuurlijk ook mijn volledige catalogus aan Wii games op staat, en ook al mijn GameCube games, zodat als ik die nog af en toe wil spelen, ik ook daar de originele hardware niet voor uit de kast hoef te trekken. ;)

En als leuk extraatje heb ik ook nog een selectie van de zogeheten Triforce games erop staan, arcade games die gemaakt zijn door Nintendo, in samenwerking met Sega en Namco, en die uitsluitend buiten Europa in de speelhallen zijn uitgekomen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:27]

Wasabi! @ThanosReXXX31 augustus 2022 15:51
Gaaf zeg, de miniconsoles sla ik ook over, in mijn hoofd was de beleving veel leuker, dan als je nu speelt.
Vergeet de Nokia N Gage en de 3DO, Philips CDi niet, zijn natuurlijk nog meer consoles geweest :)
ThanosReXXX @Wasabi!31 augustus 2022 16:03
Kan ik me iets bij voorstellen, bij dat overslaan, al blijft bij mij het enthousiasme, en misschien juist door het oude sentiment, nog steeds volledig overeind, dus ik kan nog net zoveel plezier beleven aan Pac-Man en Galaga als toen ik het voor het eerst speelde. Mooi hoor, al die über-realistische 4K graphics, maar net zoals bij muziek vind ik "goed is goed", of het nu oud of nieuw is.

Het enige vlak waarop mijn retro enthousiasme soms wat afneemt, is bij eerste generatie 3D games, zoals die op de N64 of de PSX, omdat die graphics veel meer onderhevig zijn aan ouderdom dan 2D pixels. Maar in de meeste gevallen kan ik mer er wel overheen zetten en er ondanks dat nog steeds lol in hebben om ze te spelen.

Maar goed, softmodden en emulators gebruiken is wel een tikkie anders, overigens. Daar kan je in de meeste gevallen nog allerlei filters en dergelijke instellen, om het beeld weer wat meer toonbaar te maken op een moderne TV. En inmiddels heb ik hier ook een redelijk groot 4K scherm staan van 55", dus je moet wel een beetje knutselen met dat soort opties, en even wat goede upscale hardware ertussen, maar het ziet er al met al nog prima uit, al zeg ik het zelf. ;)

Wat betreft je lijstje overige consoles: dat zijn allemaal systemen die ik expres heb overgeslagen, dus die heb ik uiteraard ook niet aan mijn omgebouwde Wii toegevoegd...

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 13:27]

Freakiebeakie @Wasabi!31 augustus 2022 14:56
Jason and the wheeled warriors of hoe dat ook heette was mijn fav, ook uit de he/man tijd 😎
sdziscool 31 augustus 2022 11:35
Trigger maakt hier gewoon een leuke spinoff die op zichzelf staat. Ben al verbaasd genoeg dat Netflix nog NSFW toelaat hedendaags, al hun andere series zijn hedendaags allemaal zeer "netjes", zelfs het nieuwe seizoen van love death robots had geen edgy stuff meer.
BCC @sdziscool31 augustus 2022 12:00
Ja, dat was echt een tegenvaller.
mambo No5 31 augustus 2022 11:54
> Studio Trigger
> Hiroyuki Imaishi

Kom maar door, ik ben benieuwd. :*)
Yzord 31 augustus 2022 12:09
Zoals eerder al hier genoteerd, ik ben denk ik te oud voor anime films. Het komt mij te onrealistisch over ofzo. Jammer, want ik had wel een Cyberpunk film willen zien in een 'normale' setting.
Armselig @Yzord31 augustus 2022 20:38
Wat dacht je van Metropolis?
Yzord @Armselig31 augustus 2022 20:50
Nee sorry, het is niet mijn ding. Ik verlang toch naar het 'echte' ofzo.
Armselig @Yzord31 augustus 2022 21:07
Innocence, de tweede Ghost in the Shell film? De eerste film?
Yzord @Armselig31 augustus 2022 21:30
Het is iets beter, maar helaas als oude zeeuw is dit toch niet mijn ding ofzo haha...maar ik heb er wel geintrigeerd naar gekeken.
LordLuc 31 augustus 2022 12:48
Super Crooks, Levius, Kengan Ashura, Trese, allemaal top anime op Netflix.
Seis Manos was redelijk.
Maar deze pakt me niet helaas. Beetje over de top.

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