Cyberpunk: Edgerunners komt 13 september uit op Netflix

Animeserie Cyberpunk: Edgerunners van CD Projekt RED en Studio Trigger komt binnenkort uit. Netflix maakt in een 'nsfw'-trailer bekend dat de serie vanaf 13 september beschikbaar komt op de streamingdienst.

CD Projekt RED kondigde Cyberpunk: Edgerunners in 2020 al aan. Eerder werd al vermeld dat de serie in september zou verschijnen, maar er was nog geen concrete releasedatum. Netflix maakt nu bekend dat de serie vanaf dinsdag 13 september te bekijken is. Dat doet de streamingdienst in een trailer die het bedrijf als 'nsfw' aanmerkt.

Cyberpunk: Edgerunners is gebaseerd op de game Cyberpunk 2077 van CD Projekt RED. Edgerunners vertelt het verhaal van David Martinez, een straatkind dat probeert te overleven in de dystopische stad Night City. De serie bestaat uit tien afleveringen van ieder dertig minuten. CD Projekt RED werkt samen met de Japanse animatiestudio Studio Trigger, die eerder series als Kill la Kill en Little Witch Academia maakte.