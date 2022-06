Cyberpunk-animatieserie van Netflix en CD Projekt RED verschijnt in september

Cyberpunk: Edgerunners is in september te zien op Netflix. Het gaat om een tiendelige animatieserie, gemaakt door CD Projekt RED en Studio Trigger. De serie vertelt een losstaand verhaal over een straatkind dat moet zien te overleven in een futuristische omgeving.

Netflix toont een korte teasertrailer en een kort fragment van de serie. Ook maakt de streamingdienst bekend dat de serie vanaf september te zien is, al is nog niet bekend vanaf welke datum. CD Projekt Red heeft een veel langere video online gezet die een kijkje achter de schermen van de totstandkoming biedt.

De serie is gemaakt door Cyberpunk 2077-ontwikkelaar CD Projekt Red in samenwerking met de Japanse animatiestudio Studio Trigger. In de video van ruim elf minuten komen medewerkers van beide bedrijven aan het woord. Cyberpunk: Edgerunners werd al in 2020 aangekondigd.