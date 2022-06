Animatieserie Dragon Age: Absolution verschijnt in december op Netflix

Netflix kondigt in samenwerking met BioWare een Dragon Age-animatieserie aan. De serie gaat in december in première op de streamingdienst en speelt zich af in Tevinter. Het verhaal gaat over een groep personages geïnspireerd op de Dragon Age-lore.

Net als in de Dragon Age-games bevat de serie elven, magiërs, ridders, Qunari, rode tempeliers en demonen. Daarnaast krijgt de serie 'andere speciale verrassingen', aldus een aankondiging van BioWare en Netflix. De makers tonen ook een eerste trailer van de serie.

De animatieserie wordt geproduceerd door Red Dog Culture House. Dat is een Zuid-Koreaanse animatiestudio die ook de Netflix-animatiefilm The Witcher: Nightmare of the Wolf op zijn naam heeft staan. Mairghread Scott is de showrunner van de serie. Zij heeft eerder diverse episodes van Transformers-animatieseries geschreven.

Vorige week onthulde BioWare de naam van de vierde game in de serie: Dragon Age: Dreadwolf. Meer details over de game zijn nog niet bekend. De Dragon Age-serie bestaat sinds 2009. Tot nu toe zijn er drie games in de franchise verschenen.