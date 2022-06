Volgende Dragon Age-game heet Dreadwolf

De vierde grote game in de Dragon Age-serie krijgt de subtitel Dreadwolf. Dat maken EA en BioWare op donderdag bekend. De twee bedrijven delen verder geen informatie en er is ook nog geen releasedatum bekend.

BioWare vernoemt Dragon Age: Dreadwolf naar Solas, een personage uit de eerdere titels. Deze elven mage wordt de antagonist in het vierde Dragon Age-spel. BioWare hintte daar in 2018 al naar, toen het bedrijf een The Dread Wolf Rises-teaser toonde tijdens de Game Awards. De ontwikkelaar toont op donderdag ook het logo van de komende game, maar deelt verder geen details. EA en BioWare komen naar eigen zeggen 'later dit jaar' met meer informatie over het spel.

EA en BioWare kondigden in 2018 al aan dat ze aan een vierde Dragon Age-titel werkten. Sindsdien is er echter weinig nieuwe informatie over de game bekendgemaakt. In 2020 verscheen wel een teaser, waarin Solas ook een rol speelde. In februari meldde BioWare dat de nieuwe Dragon Age-titel uit de conceptfase en in productie is.

Het is niet bekend wanneer het spel uitkomt, hoewel BioWare wel schrijft dat het spel niet dit jaar verschijnt. GamesBeat-journalist en insider Jeff Grubb schreef in februari dat het spel nog 'minstens achttien maanden' op zich laat wachten.