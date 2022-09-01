‘Nintendo gaat Twilight Princess HD en Wind Waker HD naar Switch brengen’

Nintendo is van plan om bij een Nintendo Direct-webcast te onthullen dat The Legend of Zelda: Twilight Princess HD en The Wind Waker HD naar de Nintendo Switch komen. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde journalist Jeff Grubb.

Grubb en zijn collega Mike Minotti van Gamesbeat doen die uitspraak op de podcast Jeff Last of the Nintendogs. Ze zeggen daarbij dat ze er ‘heel erg zeker van zijn’ dat de games aangekondigd worden. Waar ze hun informatie vandaan halen, geven ze niet prijs. Jeff Grubb is vaak betrouwbaar met zijn informatie. Wanneer in september de Nintendo Direct-webcast plaats zou vinden, hebben de twee niet genoemd.

Oorspronkelijk kwam The Wind Waker in 2002 uit voor de GameCube en Twilight Princess voor de GameCube en Wii in 2006. Het zou niet de eerste re-release zijn van de games; na hun initiële introductie kwamen Wind Waker HD en Twilight Princess HD uit voor de Wii U. Dat zouden ook de versies zijn die naar de Switch komen, hoewel een grafische upgrade ook niet uit te sluiten is.

Een andere mogelijkheid die het duo bespreekt, is dat de Metroid Prime-remaster onthuld wordt. Grubb spreekt daar al langer van in geruchten, maar een officiële aankondiging is er nog niet geweest. De game moet volgens hem nog dit jaar uitkomen. Verder zou Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp een releasedatum kunnen krijgen; die game werd op de lange baan geschoven vanwege 'actuele gebeurtenissen'. Waarschijnlijk verwees Nintendo naar de oorlog in Oekraïne.

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