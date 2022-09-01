‘Nintendo gaat Twilight Princess HD en Wind Waker HD naar Switch brengen’

Nintendo is van plan om bij een Nintendo Direct-webcast te onthullen dat The Legend of Zelda: Twilight Princess HD en The Wind Waker HD naar de Nintendo Switch komen. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde journalist Jeff Grubb.

Grubb en zijn collega Mike Minotti van Gamesbeat doen die uitspraak op de podcast Jeff Last of the Nintendogs. Ze zeggen daarbij dat ze er ‘heel erg zeker van zijn’ dat de games aangekondigd worden. Waar ze hun informatie vandaan halen, geven ze niet prijs. Jeff Grubb is vaak betrouwbaar met zijn informatie. Wanneer in september de Nintendo Direct-webcast plaats zou vinden, hebben de twee niet genoemd.

Oorspronkelijk kwam The Wind Waker in 2002 uit voor de GameCube en Twilight Princess voor de GameCube en Wii in 2006. Het zou niet de eerste re-release zijn van de games; na hun initiële introductie kwamen Wind Waker HD en Twilight Princess HD uit voor de Wii U. Dat zouden ook de versies zijn die naar de Switch komen, hoewel een grafische upgrade ook niet uit te sluiten is.

Een andere mogelijkheid die het duo bespreekt, is dat de Metroid Prime-remaster onthuld wordt. Grubb spreekt daar al langer van in geruchten, maar een officiële aankondiging is er nog niet geweest. De game moet volgens hem nog dit jaar uitkomen. Verder zou Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp een releasedatum kunnen krijgen; die game werd op de lange baan geschoven vanwege 'actuele gebeurtenissen'. Waarschijnlijk verwees Nintendo naar de oorlog in Oekraïne.

Video start op het moment van de uitspraken.

Door Mark Hendrikman

Redacteur

Feedback • 01-09-2022 12:12 110

01-09-2022 • 12:12

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Reacties (110)

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Kusanagi 1 september 2022 12:24
Dit zal de derde keer zijn dat ik de game koop en weer ga uitspelen, maar toch heb ik de game ook graag op de Switch xD
VonDudenstein @Kusanagi1 september 2022 15:44
Het zijn ook best prima updates, net zoals Xenoblade Definitive Edition.
Er zijn games die slechtere treatments hebben gehad. 'kuch' Mario 64 'kuch' 'kuch'
En vooral voor al die mensen die Cube en WiiU hebben gemist (een shitload dus) is Windwaker een hele toffe aanvulling op Switch.

Als Nintendo dit nou eens deed bij F-Zero GX. Beetje upscalen, detail indien mogelijk, online multiplayer tournament mode en klaar. Nieuw leven voor een van de beste racers ooit. Kun je over paar jaar een nieuwe lanceren.
coptician @VonDudenstein1 september 2022 16:09
Hoewel F-Zero GX wat control issues met zich mee brengt (analoge trigger met een 'click' op het einde bestaan niet meer) zou ik het nog steeds heel graag willen zien. Naar mijn mening de beste arcade racer ooit, met een gigantische skill ceiling en speedrunning trucs die daadwerkelijk cool zijn in een racegame.

Ik zou voor het eerst in een ontzettend lange tijd een game preluderen...
VonDudenstein @coptician1 september 2022 16:51
Ja het is echt bizar dat die game geen opvolger heeft gekregen. Het zit niet enorm in het vaarwater van Mario Kart. Het zal geen 20,30 of 50 miljoen stuks verkopen, maar moet elke IP dat doen? 5 miljoen stuks lijkt voor Nintendo wisselgeld, maar voor de veel studios is dat een daverend succes.

Ik snap dat een nieuwe F-Zero best een uitdaging kan zijn, maar GX is een parel die gewoon een beetje opgepoetst moet worden. Die game verdient het grotere bereik, zoals veel games nu krijgen op de Switch.
n0np3r50n @coptician1 september 2022 17:22
Daarom dus nog even mijn oude gamecube houden?
coptician @n0np3r50n2 september 2022 15:18
Ja, of je Wii, wat je wil ;)

Alleen 1 uitdaging: Video output krijgen van 1 van de 2 is niet zo makkelijk. Ik heb een OLED TV zonder enige analoge inputs en zelfs mijn best zware home cinema versterker kan video niet digitaliseren. Je kan goedkope adapters naar HDMI kopen, maar die komen van wat ik begrijp de kwaliteit en latency niet ten goede. Een OSSC of soortgelijke scaler is dus de enige uitkomst, en die zijn niet goedkoop en vooral in het geval van de OSSC niet makkelijk in gebruik.
n0np3r50n @coptician5 september 2022 10:14
Goede tip, ik weet niet meer of deze game cube een digitale uitgang heeft en ik kan nu ook niet even controleren. Later misschien. Het is in ieder geval niet het 1e model en ook niet de laatste dacht ik.

De vraag is inderdaad of je nog 4÷3 wilt spelen met Rogue Squadron bijvoorbeeld.

Ik wacht even de Switch recensies af maar ik denk dat je inderdaad zo grafisch terug gaat dat je weliswaar eerst geneigd bent om nostalgische gevoelens te hebben maar als je het beeld dan ziet. Ik heb er dan ook nog een oude plasma televisie voor maar die is natuurlijk 16÷9.
Ik heb de LG CX OLED en nadat ik de voorbeelden van Rogue Squadron had gezien zag je toch echt dat zwart niet zwart was al in het spel zelf. Dus meerwaarde: ik denk je hebt ook een oudere TV nodig om dezelfde ervaring te hebben. The Master Quest versie van Zelda the Ocarina of Time op de game cube liet ook zien hoe gedateerd dat spel eruit ziet. En tegenwoordig is er zelfs een PC versie die iemand heeft overgezet naar een Windows executable. Ook Super Mario 64 heeft iemand geoptimaliseerd op de N64 zelf 😂
Erg gaaf wat er allemaal wordt gedaan door heel talentvolle en vooral volhoudende mensen met enthousiasme.

Ik wilde ook eigenlijk andere muziek bij F Zero GX
josstie85 @Kusanagi1 september 2022 12:55
Same :)
EnigmaNL 1 september 2022 12:18
Dit is een verrassing voor helemaal niemand natuurlijk.
Memori @EnigmaNL1 september 2022 19:13
Maar wel jammer dat Tweakers nu iedereen die Nintendo Direct kijkt loopt te spoilen. Ook alleen al in de titel zelf dus was er geen ontkomen aan. Bedankt, hoef nu dus niet meer te kijken. :(
EnigmaNL @Memori1 september 2022 21:27
Spoilen? Het is een presentatie...
Memori @EnigmaNL1 september 2022 23:44
Een presentatie kan ook entertainment zijn, en dat is het ook voor velen betreft Nintendo Direct.
EnigmaNL @Memori2 september 2022 02:08
Elk jaar gaat het zo. Alles wat ze tonen staat meteen op elke nieuwssite die over games schrijft. Als je dat niet wil zien moet je niet naar dergelijke sites gaan totdat je zelf gekeken hebt...

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 22 juli 2024 15:07]

LDVC @Memori2 september 2022 10:06
De september direct is over het algemeen een grote direct, dus er zullen veel meer aankondigingen volgen. Daarnaast is dit nog altijd enkel een gerucht.
ThanosReXXX 1 september 2022 12:56
Op zich wel leuk, natuurlijk, en helemaal voor de mensen die nooit eerder een Nintendo console hebben gehad, of er tussen de oudere consoles en de Switch wellicht één of twee hebben overgeslagen, om zo toch de hele Zelda cyclus compleet te krijgen, maar een beetje overkill voor de trouwe fans.

En toch... ook ik ben er al eerder in getrapt: Breath of the Wild heb ik zowel op de Wii U als op de Switch, en ik heb Twilight Princess op de GameCube, op de Wii, èn op de Wii U, en op de Switch heb ik ook al Skyward Sword voor de tweede keer gekocht, nadat ik al de Limited Edition op de Wii had gekocht. Maar of ik nu nòg een HD versie op de Switch neem...

Dan moet er wel echt een meerwaarde in zitten, en niet enkel maar wat opgepoetste graphics. Het verschil tussen een reeds bestaande HD versie op de Wii U en die op de Switch zal denk ik ook slechts minimaal zijn. Wind Waker heb ik momenteel alleen op de GameCube, dus die kan ik wellicht nog eens een keer opnieuw kopen. Als het echter 1 op 1 de Wii U versie is, dan koop ik waarschijnlijk liever die versie, want die zal goedkoper zijn.

Maar goed, we zullen zien.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 22 juli 2024 15:07]

Cyrax0508
1 september 2022 13:53
Heb ik net een maand of wat geleden een hele mooie WiiU aangeschaft (Zelda Editie) speciaal voor The Windwaker omdat ik dacht dat hij niet geport zou worden (elke keer gingen die geruchten, maar hij kwam maar niet) en ik die game echt graag weer wilde spelen en in mijn collectie hebben. Gelijk toen ook maar TP voor de WIiU gekocht, die had ik ook nog niet in mijn bezit.

Als dit toch waar is baal ik stiekem wel een klein beetje, het was wel tof om een WiiU te hebben daarop ik TWW en TP kon spelen die niet op de Switch te spelen waren. Ik ga, uiteraard, deze voor de Switch ook kopen.
Bliksem B @Cyrax05081 september 2022 15:18
Heb ik net een maand of wat geleden een hele mooie WiiU aangeschaft (Zelda Editie) speciaal voor The Windwaker omdat ik dacht dat hij niet geport zou worden (elke keer gingen die geruchten, maar hij kwam maar niet) en ik die game echt graag weer wilde spelen en in mijn collectie hebben. Gelijk toen ook maar TP voor de WIiU gekocht, die had ik ook nog niet in mijn bezit.

Als dit toch waar is baal ik stiekem wel een klein beetje, het was wel tof om een WiiU te hebben daarop ik TWW en TP kon spelen die niet op de Switch te spelen waren. Ik ga, uiteraard, deze voor de Switch ook kopen.
Same here. Heb hem nu bijna uitgespeeld op de Steam Deck/PC. Nog een flinke tijd gewacht omdat er continu geruchten waren dat er een Wind Waker Remake zouden komen.

Een versie voor de Switch lijkt me een veel prettiger en gemakkelijker, maar tja ik ga niet alle dungeons opnieuw spelen :) .
davince72 @Bliksem B1 september 2022 15:35
Ik heb ze hier ook al tijdje liggen voor de Wii U maar nog niet aan toegekomen, maar ik zou de games ook niet op switch willen spelen omdat ik geen enkel voordeel zie (ik gebruik switch nooit in handheld mode)
Ik verwacht een identieke game die straks op switch te spelen is, so what?
X-GeaR @Cyrax05081 september 2022 16:23
Grappig, ook ik heb een Wii U speciaal voor The Wind Waker (mijn all-time favoriete game). Maar als 'ie op de Switch uitkomt, zal het een instant buy zijn (hopelijk met een special edition OLED of iets extra's).
Kaasje123 @Cyrax05081 september 2022 17:06
Ik heb de mijn wiiu zelda editie ergens liggen stoffen in de kast. Als ik dat had geweten had.je hem meteen op mogen halen. Nouja ik hoop dat je er alsnog blij mee bent :)
cherrycoke 1 september 2022 12:17
Remakes Remasters en HD versies, ik persoonlijk zit er niet op te wachten.
fapkonijntje @cherrycoke1 september 2022 12:20
Twilight Princess vond ik niet zo boeiend als remaster maar Wind Waker was fantastisch om een keer goed te ervaren. Die is er wel echt op vooruit gegaan.
Metrik @fapkonijntje1 september 2022 12:51
De grafische stijl van Wind Waker is dan ook redelijk tijdloos, die laat zich vrij goed vertalen naar een HD remake.
GWBoes @Metrik1 september 2022 13:49
Laatst nog weer een tijd gespeeld op de gamecube met een HDMI adapter op een 50" 4k tv. En door de artstyle mis je HD na de eerste paar minuten echt niet.
rmk_ @GWBoes1 september 2022 14:45
Ben wel benieuwd wat voor adapter jij hebt gebruikt daarvoor. Ik had via Amazon één besteld om mijn N64 aan te kunnen sluiten op HDMI maar dat ding werkte gewoon niet. (En dus retour gedaan)
GWBoes @rmk_1 september 2022 14:58
Ik gebruik een GCplug.
Deze gebruikt de digitale uitgang van de vroege Gamecubes.
Vroeger zat je vast aan de originele Component kabel van Nintendo die bijna niet te vinden zijn en daardoor bizar duur. Paar jaar geleden heeft iemand eindelijk een bordje gemaakt die het signaal omzet naar HDMI.
davince72 @GWBoes1 september 2022 15:37
Die GCplug kost anders toch ook nog 50 euro? en dan is het nog een nepper uit china ook.
TumTum @davince721 september 2022 15:45
Het is geen nepper. De firmware is gewoon beschikbaar op github. De eerste generatie GameCube heeft digital out en dat is geweldig op een nieuwere TV met zo’n adapter.
TimMun @rmk_1 september 2022 16:17
Ik gebruik zelf een Portta component naar hdmi converter, geeft mooi beeld van Wii, gamecube en ps2.
rneeft @Metrik1 september 2022 13:08
Hd remake is er al he. Denk dat ze de wii u versie pakken. Miiverse eruit gooien en op een sd kaartje plaatsen.
Retrospect @fapkonijntje1 september 2022 12:55
Ik heb er een special edition Wii U voor aangeschaft destijds. Heerlijke game. En zeker voor mensen die hem nog nooit gespeeld hebben, en dat zullen vele Switch eigenaren zijn, een absolute aanrader.
Epsix @fapkonijntje1 september 2022 14:18
Alleen de kleuren zijn echt veranderd. De rest is min of meer hetzelfde. Maar het was zijn tijd zo ver vooruit dat het er nog steeds prachtig uitziet.
rneeft @cherrycoke1 september 2022 12:39
Als beginnend zelda fan, zoals ik, vind ik het wel heel tof! Nou heb ik net zelf de wii u versies gekocht maar ik moet zelf zeggen, het feit dat je bij wii u moet opslaan en game moet opstarten vind ik als switch gebruikt SUPER irritant. Laat de switch remaster maar komen!!!
Michaelr1 @rneeft1 september 2022 13:27
Dat vind ik als Xbox gebruiker inmiddels zelfs van dat de Switch maar 1 game onthoud. En als meerpersoonshuishouden waarvan iedereen gamed (op onze 8 maand oude baby na) is het ook bloedirritant als anderen je game afsluiten of uit Quick Resume duwen.

We zijn te verwend tegenwoordig..
rneeft @Michaelr11 september 2022 14:23
Te verwend.. gewoon 2x switch nemen 😅
Michaelr1 @rneeft1 september 2022 15:27
We hebben thuis: launch model Switch, Switch Lite en nu de Oled. Daarnaast Series X, Playstation 4, Steam Deck, WiiU, GameCube, N64, Nintendo 3DS launch model en 3ds XL.

Ik vrees dat wij toch echt te verwend zijn :*)
dexx2233 @Michaelr14 september 2022 08:50
verwend.... ik zeg niks O-)
Verwijderd @cherrycoke1 september 2022 12:25
Reageer dan gewoon niet zou ik zeggen. Ik zit er wel op te wachten, laat maar komen.
Verwijderd @cherrycoke1 september 2022 12:46
Ik wel, en op de switch nota bene!
Kan niet wachten om volgende bussines trip the wind waker te bingen.
beantherio @cherrycoke1 september 2022 12:55
Remakes vind ik "an sich" ook niet zo belangrijk, maar in dit geval gaat het 1) om hele aansprekende games die 2) oorspronkelijk slechts in SD zijn uitgebracht. En dan vind ik zo'n remaster c.q. HD upgrade wel weer heel waardevol.

Wat natuurlijk specifiek bij de Switch een prettige toevoeging is is het feit dat je de spellen ook portable kunt spelen. Dat voegt dan ook wel heel duidelijke meerwaarde toe.

[Reactie gewijzigd door beantherio op 22 juli 2024 15:07]

NMe @cherrycoke1 september 2022 13:30
Gelukkig zijn er vele anderen, zoals ik, die er wel op zitten te wachten. Ik heb geen van beiden ooit gespeeld dus mij maakt Nintendo heel blij met een re-release van deze remasters.
MacPoedel @cherrycoke1 september 2022 13:35
Probleem is dan dat die games zonder piraterij niet te spelen zijn op courante systemen. Zeker The Wind Waker is nog het ontdekken waard voor wie geen Gamecube had, maar Nintendo maakt het onmogelijk.
Ewivis 1 september 2022 12:25
komt goldeneye 007 remake nog een keer op de switch bij de n64 games? :(
Andros @Ewivis1 september 2022 12:30
Goldeneye is van Rare en die zijn destijds opgekocht door Microsoft om exclusives voor Xbox te maken. Rare heeft gouden games gemaakt voor de Nintendo 64 maar omdat ze de rechten op deze games meegenomen hebben bij de verkoop is het veel moeilijker geworden om ze opnieuw op Nintendo systemen uit te brengen. Met bv de Donkey Kong games van Rare kon dit wel omdat Nintendo altijd de rechten van Donkey Kong hadden. Bij games als Goldeneye en Perfect Dark is dit niet het geval.
jibjqrkl @Andros1 september 2022 12:38
Dat, en de licentie van james bond is ook weer van een ander. De licentie van de film waar het spel op is gebaseerd ligt weer bij een ander, de gelijkenissen van sommige acteurs kunnen misschien ook nog aan licenties vastzitten. En al die licentiehouders zitten natuurlijk ruzie te maken over wie welk deel van de taart zou krijgen ;)
bzzzt @jibjqrkl1 september 2022 12:57
Vandaar ook dat in de remake van Goldeneye het gezicht van Daniel Craig voor Bond werd gebruikt.
cronixx @Ewivis1 september 2022 12:27
Er is nooit een Goldeneye remake op de N64 geweest, dus die komt nooit daar.
Eventueel het origineel, maargoed dat ligt licentietechnisch nogal moeilijk geloof ik.
Ewivis @cronixx1 september 2022 12:34
Niet op de N64 nee, maar er is een remake in de maak voor de xbox inderdaad, die dus mogelijk bij Nintendo online n64 games in de collectie komt.
LOTG @Ewivis1 september 2022 12:38
Die is nooit uitgebracht en GoldenEye is een licentie hel dus ik zou er niet te veel van verwachten.
Van Perfect Dark is wel een remake op de Xbox.

Probleem is dat Microsoft daar dus de rechten van heeft dus buiten het origineel zou ik die ook niet verwachten.
cronixx @Ewivis1 september 2022 13:04
Nee er komen (in principe) alleen N64 games die ook daadwerkelijke uitgekomen zijn (op de N64) in de N64 collectie.

De remake zou een ander pad bewandelen als hij uberhaupt ooit uit zou komen op de Switch.
Señor Sjon 1 september 2022 13:23
Het is natuurlijk een beetje een stop-gap voor de uitgestelde BotW opvolger die naar 2022 is verplaatst. Dit seizoen met de feestdagen willen ze wel wat in de winkels hebben liggen. Ik ben wel voor een TP HD te porren. Heb enkel het origineel op de Wii. Wind Waker daarentegen... yuck. Eindeloos varen, windrichting veranderen, weer een kraken. Heb dat spel opgegeven toen je veel te veel geld en kaartstukjes moest ontcijferen.
ThanosReXXX @Señor Sjon1 september 2022 13:35
Dat probleem met de originele versie van Wind Waker op de GameCube hadden ze al gecorrigeerd in de Wii U versie, waar onder andere het varen al een heel stuk ingekort is.Ik neem aan dat een Switch versie van diezelfde game dan op zijn beurt weer gebaseerd zal zijn op de Wii U versie, dus dat is al een verbeterde uitgave.
josstie85 1 september 2022 12:16
Al een jaar mijn switch niet aangeraakt, maar voor The Windwaker stof ik 'm graag af!
Godjira @josstie851 september 2022 14:15
Ik heb pas een Switch OLED sinds november 2021. In het begin heel actief op gespeeld, tot begin februari oid en sindsdien amper meer aangeraakt.
RiGhTeOuS @Godjira1 september 2022 14:22
Dat is toevallig, dat tijdspad had ik ook ongeveer. Vanaf oktober tot februari heel veel gespeeld. Maar nu toch weer opgepakt voor Hyrule Warriors Calamity.

On topic: ik ben wel nieuwsgierig of ze ook echte verbeteringen zullen toevoegen. Misschien wat extra items of iets dergelijks. Want een standaard port is minder boeiend...
Tomolone @RiGhTeOuS1 september 2022 14:29
De HD remake van Windwaker is al supergoed, heel veel QoL toevoegingen en wat nieuwe items om rondkomen iets minder vervelend te maken. Als ze het nog beter maken ben ik zeer blij, maar met een 1 op 1 port van de WiiU versie ook tevreden.
Godjira @RiGhTeOuS1 september 2022 14:26
Eigenlijk zou ik Hades vaker moeten spelen, dat is een perfecte game op de Switch... maar het ontbreekt hem aan tijd :(
cronixx @Qws1 september 2022 15:10
Valt best mee.. nouja “relatief” oud dan.
Maar de originele release was op de GameCube en daarna een HD Remaster op de WiiU. Dus maar 2 keer inclusief het origineel.
Bliksem B @Qws1 september 2022 15:30
Voor zijn tijd was het qua gameplay vrij vernieuwend. Het is één van de eerste open wereld spellen. Het kreeg toen daarom ook een metascore van 96.

Ik speel hem nu via CEMU, door afweten van Nintendo. Het voelt veel moderner dan bijvoorbeeld Twilight Princess. Je ziet heel goed wat Nintendo probeerde te bereiken toen met beperkte hardware. Volgens Nintendo is BotW eingelijk de Windwaker die ze toen wouden maken, maar waar ze veels te vroeg mee waren.

Zeker een aanrader en voelt absoluut niet als een super oud spel. Komt trouwens ook door de goed te schalen cell graphics. Zo ziet Twilight Princess HD er veel ouder uit.
josstie85 @Qws1 september 2022 16:14
Klopt, maar blijft (voor mij) magisch
Cyrax0508
@Qws2 september 2022 08:37
Oorspronkelijk op de GC en daarna op de WiiU. Als jij dat "tig" keer vindt.....
Ik weet ook niet wat jij onder super oud verstaat, maar ik kan je vertellen dat de WiiU versie, die ik toevallig aan het spelen ben, gemakkelijk mee kan met games op de Switch qua grafische pracht. Uiteraard komt dat ook door het stijltje, want cell shades graphics zijn makkelijker dan rl graphics.

Voor iedereen die de game nooit heeft gespeeld, of heel lang geleden is het een mooie kans om dit pareltje te kunnen spelen. Hopelijk is het allemaal waar en komt hij echt.
Transportman 1 september 2022 12:18
De geruchten komen iedere keer weer boven drijven, maar tot ze zijn aangekondigd neem ik ze met de zelfde hoeveelheid zout als de geruchten over een Switch Pro/2, eerst zien en dan geloven.
beantherio @Transportman1 september 2022 12:59
Ik hink tussen 2 gedachten:
- het klinkt vooral als een wensdroom van degenen die de Wii U niet gehad hebben
- het zou een vrij makkelijke stap moeten zijn voor Nintendo om deze games te porten van de Wii U naar de Switch

Afhankelijk van het moment vind ik het uitbrengen van deze games meer of minder waarschijnlijk. ;)
Bliksem B @beantherio1 september 2022 15:12
Ik hink tussen 2 gedachten:
- het klinkt vooral als een wensdroom van degenen die de Wii U niet gehad hebben
- het zou een vrij makkelijke stap moeten zijn voor Nintendo om deze games te porten van de Wii U naar de Switch

Afhankelijk van het moment vind ik het uitbrengen van deze games meer of minder waarschijnlijk. ;)
Op zich is het een logische keuze. BotW 2 komt op z'n vroegst uit in voorjaar 2023. Al vind ik een Metroid Prime remake nog logischer. Aangezien die game nog later uitkomt, of zelfs wordt verschoven naar de Switch 2.

Maar de geruchten omtrent een Windwaker remake hoor ik nu al een geruime tijd. Ooit moeten ze een keer waar zijn (net als bij de Switch 2/Pro).

Persoonlijk vindt ik het jammer dat hij nu pas komt. Ik heb hem nu bijna uitgespeeld op de Steam Deck/PC. Had hem graag eerder willen spelen op mijn Switch. :|
n0np3r50n @beantherio1 september 2022 18:40
- het zou een vrij makkelijke stap moeten zijn voor Nintendo om deze games te porten van de Wii U naar de Switch
Waarom denk je dat? Was de WiiU niet PowerPC en de Switch daarentegen ARM architectuur?
Wolfos
@Transportman1 september 2022 13:13
Ik geloof niet in de Switch pro geruchten. De pro consoles van MS en Sony waren een eenmalig iets om iets te doen met de opkomst van 4K TV's en in de tijd goedkoper wordende hardware.

Maar natuurlijk komt er een Switch 2. We weten dat eraan gewerkt word. Door de Nvidia hack is immers documentatie gelekt van een nieuwe versie van Nintendo's graphics API, gebaseerd op de Ampère GPU's (RTX 3000).
De enige vraag is wanneer, en dat weet alleen Nintendo.
n0np3r50n 1 september 2022 12:25
Lijkt me leuk om te spelen maar krijgen werkt het dan wel als het origineel, dat was in het verleden wel anders, vertraging van de invoer is een voorbeeld.

En ik weet nog steeds niet of ik de draadloze verbinding uit kan zetten dat is voor mij persoonlijk wel belangrijk.
LOTG @n0np3r50n1 september 2022 12:42
Ik begrijp niet veel van je bericht. Wat bedoel je met draadloze verbinding?

Het gaat hier zeer waarschijnlijk om een port van de WiiU versies, volgens mij was daar geen input lag.
Heedless @LOTG1 september 2022 12:50
Plus, hoe erg kan de input lag zijn in een spel als Windwaker? Snap dat geklaag over draadloze controllers nooit zo bij dit soort games. Komt nou niet bepaald nauw.
n0np3r50n @LOTG1 september 2022 17:20
Bedankt, ik bedoel de bluetooth verbinding. Ik vroeg mij af of die uit gaat als de controllers aan het scherm zitten.

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