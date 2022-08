'Star Wars Jedi: Survivor komt in maart 2023 uit'

Star Wars Jedi: Survivor verschijnt in maart 2023. Dat meldt de bekende insider Jeff Grubb van Giant Bomb. Survivor is een vervolg op het in 2020 verschenen Jedi: Fallen Order en staat op de planning voor de pc, Xbox Series-consoles en PlayStation 5.

Jeff Grubb deelt de informatie over Jedi: Survivor op Twitter. De insider doet dat naar aanleiding van een aankondiging op de Star Wars-website. LucasFilm maakte vorige week bekend dat het bedrijf op 7 maart 2023 een nieuw boek in de Jedi-serie uitbrengt dat zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van Fallen Order en Survivor. Volgens Grubb verschijnt Star Wars Jedi: Survivor in diezelfde maand. Jeff Grubb deelt vaker vroegtijdig correcte informatie over games van EA en deelde enkele maanden voor de aankondiging al enkele correcte details over Jedi: Survivor.

Er gaan al langer berichten rond over een mogelijke release van Jedi: Survivor in maart. Een vermelding in de PlayStation Store-database verwees daar in juli al naar. EA zelf heeft de releasedatum echter nog niet bevestigd en ceo Andrew Wilson probeerde onlangs de geruchten af te zwakken in een teleconferentie met aandeelhouders, schrijft GamesRadar. EA zei eerder wel dat het in het eerste kwartaal van 2023 een game op basis van een grote franchise uitbrengt.

Jedi: Survivor werd eerder dit jaar aangekondigd als een sequel van Jedi: Fallen Order uit 2019. Het spel volgt hoofdpersoon Cal Kestis opnieuw en speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen van het origineel af. De game wordt opnieuw gemaakt door Respawn Entertainment, een dochterbedrijf van EA dat bekend is van Titanfall en Apex Legends. De game verschijnt voor de Xbox Series X en S, PlayStation 5 en pc.