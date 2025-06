'EA schrapt singleplayergame Titanfall Legends'

Gameuitgever Electronic Arts heeft de ontwikkeling van een first-person shooter in het universum van Titanfall en Apex Legends naar verluidt geschrapt. De game was officieel nog niet aangekondigd, maar via andere wegen was zijn bestaan al wel bekend geworden.

Dat meldt Bloombergs Jason Schreier op basis van gesprekken met drie anonieme bronnen die 'bekend zijn met de kwestie'. Zo'n vijftig ontwikkelaars werkten aan de game voordat het werk stilgelegd werd. EA probeert andere functies voor deze mensen te vinden, maar indien dat niet lukt, wordt afscheid van ze genomen.

De game had intern de codenaam TFL, wat staat voor Titanfall Legends. Het zou een singleplayergame geworden zijn die zich afspeelt in het universum van de bovengenoemde twee games. Regisseur van de titel was Mohammad Alavi, die ook werkte aan Titanfall, Titanfall 2 en Apex Legends. Hij vertrok echter al vroeg in 2022.

EA had de game nog niet officieel aankondigd, maar het bestaan ervan werd wel duidelijk uit bijvoorbeeld vacatures bij de ontwikkelaar, Respawn Entertainment. Daaruit bleek ook in welk universum het zich afspeelt en dat het een singleplayergame was.

EA zet door meer zaken een streep in de afgelopen dagen. Zo zijn Battlefield Mobile en Apex Legends Mobile niet meer in ontwikkeling. EA verwacht dat de omzet voor dit kwartaal zal tegenvallen en trekt daarom alvast de broekriem aan.

Titanfall 2