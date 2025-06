Corsair voegt RGB-optie aan populaire producten toe

Computercomponentenmaker Corsair heeft meerdere nieuwe producten uitgebracht. Het gaat om bekende ventilatoren, aio-cpu-koelers en varianten van de bestaande 4000D en 5000D-behuizingen, maar dan uitgerust met rgb-fans en wat kleine aanpassingen.

Corsair opent met een nieuwe casefan met RGB: de AF RGB Elite PWM. Het moet de nieuwe best presterende ventilator van Corsair zijn, hoewel het bedrijf ook stelt dat het gaat om een AF Elite met acht instelbare leds. Wellicht is het dus beter om te zeggen dat de fan evengoed presteert als het bestaande topmodel van Corsair. Net als de bestaande AF Elite is er een 120mm- en 140mm-variant. Deze hebben maximale snelheden van 2100 en 1700rpm, respectievelijk.

De eerste twee aio's die Corsair onthult, zijn de iCUE Elite Capellix XT en Elite LCD XT. Deze twee modellen zijn standaard uitgerust met die nieuwe rgb-fan van Corsair. Het grote onderlinge verschil tussen de twee is dat de Capellix 33 programmeerbare leds in het blokje dat de heatsink en pomp bevat. De Elite LCD XT heeft op die plek een 2,1"-ips-lcd, waarop bijvoorbeeld cpu-temperaturen getoond kunnen worden, maar bijvoorbeeld ook gifjes, aldus Corsair. De radiatoren variëren van 240mm tot 420mm.

Ook komt Corsair met twee bescheidenere aio's, die nog wel rgb-leds hebben. De H60x en H100X zijn wederom uitgerust met de bovengenoemde rgb-fan, maar lijken verder sterk op de bestaande en bekende H60 en H100i.

Ook de behuizingen die Corsair toont, zijn aanpassingen van bestaande ontwerpen. De 4000D RGB Airflow en 5000D RGB Airflow krijgen drie stuks van de bovengenoemde ventilator mee in de 120mm-uitvoering. Daarnaast zit er een iCUE-rgb-controller bij om die verlichting aan te sturen. Verder zitten er twee extra 120mm-fanmontagepunten op de psu-shroud; fans op die plekken kunnen hun luchtstroom goed op de gpu richten. De kasten zijn er in het zwart en het wit.

Voor de prijzen van de nieuwe producten wijst Corsair door naar de verkooppunten. Middels de Pricewatch valt te zien dat de AF RGB Elite PWM 29 euro kost voor de 120mm-uitvoering en 34 euro voor 140mm. De iCUE H100i Capellix XT heeft nog geen prijs. Dit model heeft ook varianten genaamd de H115i, H150i en H170i. Op het moment van schrijven kost de H115i 244 euro, de H150i 267 euro en de H170i 300 euro. De variant met LCD-scherm, die grotendeels dezelfde maatvoering heeft, varieert van 32 tot 406 euro. De H60x en H100x hebben nog geen prijs.

De behuizingen kosten tot slot 180 euro voor de 4000D en 240 euro voor de 5000D. Dat is een meerprijs van rond de 70 euro voor de aanpassingen die ze hebben meegekregen ten opzichte van de originele modellen. Alle producten moeten per direct beschikbaar zijn.